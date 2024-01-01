مقدمي خدمات VoIP - التطبيقات الأكثر شعبية
يعمل برنامج الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) على تعزيز شبكة IP لنقل المكالمات الهاتفية بسلاسة، مما يلغي الحاجة إلى شبكة هاتف إضافية. وهو بمثابة نسخة حديثة من PBX (تبادل الفروع الخاصة)، وهو مصطلح يشير إلى شبكات الهاتف الخاصة داخل المؤسسات. يقدم موفرو VoIP أنواعًا مختلفة من PBX، مثل PBX المستضاف، وPBX الظاهري، وCloud PBX، مع وجود اختلافات بشكل أساسي في مستوى صيانة المستخدم المطلوبة. يمكن أن تختلف متطلبات الأجهزة لحلول VoIP. يفرض بعض مقدمي الخدمة استخدام أنظمة الهاتف المحددة الخاصة بهم، بينما يتوافق البعض الآخر مع أي هاتف VoIP خاص. بالإضافة إلى ذلك، يقدم بعض موفري خدمة VoIP حلاً يسمى softphone، والذي يسمح للمستخدمين بإجراء مكالمات باستخدام هواتفهم المحمولة الشخصية، إما كملحق لـ PBX التقليدي أو بدلاً منه. يتم أيضًا دمج إمكانات VoIP في أنواع أخرى من برامج الاتصالات. على سبيل المثال، يتم تمكين المكون الصوتي في برنامج مؤتمرات الفيديو بواسطة VoIP. ومع ذلك، يقدم موفرو خدمة VoIP اتصالاً عبر الإنترنت للمكالمات بشكل مستقل عن خدمات رسائل الفيديو أو منصات الاتصال الأخرى. تعد VoIP إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج UCaaS (الاتصالات الموحدة كخدمة) وبرنامج البنية التحتية لمركز الاتصال. تشتمل العديد من حلول UCaaS على خيارات الهواتف الإلكترونية وخيارات PBX ضمن عروضها.
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Zoom Web
zoom.us
Zoom هو برنامج مهاتفة فيديوية تم تطويره بواسطة Zoom Video Communications. توفر النسخة المجانية خدمة محادثة فيديو تسمح بما يصل إلى 100 جهاز في وقت واحد، مع تقييد زمني قدره 40 دقيقة للحسابات المجانية التي تعقد اجتماعات لثلاثة مشاركين أو أكثر. يتوفر للمستخدمين خيار الترقية من خلال الاشتراك في إحدى خططه...
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
OpenPhone
openphone.co
الهاتف للشركات الناشئة والشركات الصغيرة
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.
Twilio
twilio.com
Twilio هي شركة أمريكية متخصصة في مجال الاتصالات السحابية كخدمة (CPaaS) ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. يسمح Twilio لمطوري البرامج بإجراء واستقبال المكالمات الهاتفية برمجيًا، وإرسال واستقبال الرسائل النصية، وتنفيذ وظائف الاتصال الأخرى باستخدام واجهات برمجة تطبيقات خدمة الويب الخاصة به.
MightyCall
mightycall.com
صوت الأعمال الصغيرة. سريع وسهل وآمن. نظام الهاتف الافتراضي مصمم للشركات الصغيرة.
Nextiva
nextiva.com
Nextiva هي شركة تعمل في مجال بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP) ومقرها في سكوتسديل، أريزونا. تركز Nextiva على مجال الاتصالات القائمة على السحابة وتشير Nextiva إلى أن خدماتها الهاتفية والتقنية الأخرى تستخدم حاليًا من قبل 150,000 شركة.
CallHippo
callhippo.com
يوفر نظام الهاتف الافتراضي للأعمال والمؤسسات أرقام هواتف محلية ومجانية لأكثر من 50 دولة في 3 دقائق.
GoTo
goto.com
GoTo عبارة عن منصة اتصالات موحدة تتضمن حلول مؤتمرات الفيديو والندوات عبر الإنترنت وأنظمة الهاتف بسعر واحد منخفض. تعلم المزيد اليوم.
Vonage
vonage.com
Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعل...
Ring4
ring4.com
نظام الهاتف التجاري السهل والميسور التكلفة عبر الإنترنت. قم بإعداد رقم هاتف عملك في 30 ثانية وقم بإجراء المكالمات والرسائل النصية ومؤتمرات الفيديو في السحابة. قل وداعًا لبطاقات SIM الإضافية وخطط البيانات والخطوط الأرضية المكلفة.
Aircall
aircall.io
Aircall هو حل هاتفي سهل الاستخدام وقائم على السحابة مع ميزات مصممة لنوع أفضل من المحادثة. قم بالإعداد في ثوانٍ وابدأ محادثة في أي مكان في العالم اليوم. لا الأجهزة. لا الصداع. تتلاءم Aircall مع سير العمل الحالي لديك من خلال عمليات تكامل سهلة بنقرة واحدة، وربط أنظمة CRM، وحلول مكتب المساعدة، والتطبي...
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...
Grasshopper
grasshopper.com
يمكن لنظام الهاتف الافتراضي أن يساعد عملك على البقاء منظمًا مع ورود العديد من المكالمات. صوت احترافي وابق على اتصال.
8x8 Work
8x8.com
مع 8x8 Work، تواصل مع العملاء والزملاء بغض النظر عن مكان وجودك. الانتقال بشكل طبيعي من المكالمة الهاتفية إلى الدردشة إلى مشاركة الشاشة.
KrispCall
krispcall.com
نظام هاتف سحابي افتراضي يقدم خدمة هاتفية موثوقة للأعمال. إرسال واستقبال الرسائل القصيرة ومكالمات VoIP إلى الأرقام الدولية والمحلية من تطبيق واحد.
Ooma Office
ooma.com
Ooma هي شركة تقدم خدمات الهاتف المتطورة للأعمال والمنزل، بالإضافة إلى أنظمة الأمان الذكية.
smrtPhone
smrtphone.io
أذكى نظام هاتف سحابي ومتصل بالطاقة. smrtPhone عبارة عن منصة اتصالات شاملة للشركات التي تعتمد على المبيعات. الصوت والرسائل النصية والاتصال المباشر وإدارة العملاء المتوقعين - تتم مزامنة كل ذلك بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
Ringover
ringover.com
قم بإعداد منصة اتصال قوية مدمجة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، ويمكن الوصول إليها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية واحصل على أرقام في جميع أنحاء العالم.
Telnyx
telnyx.com
لا ينبغي أن يكون التواصل مع عملائك معقدًا. تجعل واجهات برمجة تطبيقات الاتصالات الخاصة بنا الأمر سهلاً.
Ringblaze
ringblaze.com
Ringblaze - نظام هاتف تعاوني
Cloudtalk
cloudtalk.com
مساعدة الشركات على التواصل مع عملائها. مع أكثر من 160 رقم هاتف وطني، يساعد برنامج مركز الاتصال الخاص بـ CloudTalk الشركات المتنامية على التوسع خارج المناطق المحلية.
Sonetel
sonetel.com
احصل على رقم هاتفك المحلي في أي مدينة أو بلد تختاره. الرد على المكالمات في أي مكان. من 1.79 دولارًا شهريًا.
Textr Team
textrapp.com
مقابل 7 دولارات شهريًا فقط، يمكنك تجميع جميع مكالماتك ورسائلك النصية ورسائل البريد الصوتي في تطبيق واحد. احصل على رسائل نصية مجمعة، وميزات الرد الآلي، وTOS Ai!
iPlum
iplum.com
iPlum هو الحل الأول للهواتف المحمولة لمحترفي الأعمال. إنه يعمل على هاتفك الذكي الحالي دون تغيير شركات الاتصالات. يمكنك الحصول على خط منفصل مع ميزات نظام الاتصال والرسائل النصية والهاتف. إنه سهل الاستخدام، ومدعوم بضوابط أمان المؤسسة. توفر المنصة الامتثال لـ HIPAA لمتخصصي الرعاية الصحية والامتثال للات...
Truly
truly.co
تعرف على نظام الهاتف رقم 1 لفرق المبيعات التي تقوم بتتبع محادثات العملاء وتحليلها والتدريب عليها.
VoIPstudio
voipstudio.com
خدمة الهاتف VoIP الخالية من المتاعب للأعمال. VoIPstudio هي خدمة هاتف VoIP حائزة على جوائز توفر لشركتك كل ما تحتاجه مقابل 4.99 دولارًا أمريكيًا فقط في الشهر. لا عقود، لا متاعب، لا ضجة.
Fuze
fuze.com
توفر Fuze برنامج اتصال سحابي موحد للمؤسسات يتضمن مركز الاتصال ونظام الهاتف وحلول مؤتمرات الفيديو.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk هو برنامج مركز اتصال قائم على السحابة للمبيعات كبيرة الحجم وخدمة العملاء. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عملاء المؤسسات الكبيرة. تشمل صناعات العملاء الرئيسية الأخرى؛ وسائل الإعلام، والخدمات الأمنية، والطاقة، والاتصالات، والخدمات المالية، وأبحاث السوق، وجمع التبرعات. تتيح لك...
Aloware
aloware.com
استمتع بمكالمات + رسائل نصية غير محدودة ابتداءً من 50 دولارًا للوكيل/الشهر. يتكامل مع HubSpot وZoho والمزيد! كاملة مع Power Dialer وأدوات التشغيل الآلي.
Zadarma
zadarma.com
تقدم Zadarma أرقام هواتف افتراضية في أكثر من 100 دولة، وأنظمة PBX وCRM سحابية مجانية. مؤتمرات الفيديو. تتبع المكالمات. تحليلات الكلام. حاول الآن!
Genesys Cloud
genesys.com
تعمل منصة مركز الاتصال Genesys Cloud CX على تمكين عملك من تقديم خدمة استثنائية عبر رحلة العميل. اكتشف تجربة تجربة العملاء الرائعة اليوم.
Talkroute
talkroute.com
تم تصميم نظام الهاتف للقيام بالأعمال التجارية في أي مكان. حوّل هواتفك وأجهزة الكمبيوتر المكتبية إلى نظام هاتف افتراضي جاهز للعمل في أي مكان: المكتب والمنزل وعلى الطريق.
Kixie
kixie.com
مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة الاستخدام لفرق المبيعات التي تعمل مع كبار مديري علاقات العملاء مثل HubSpot وSalesforce وPipedrive والمزيد.
CommPeak
commpeak.com
اكتشف قوة CommPeak: الحل النهائي للاتصالات المستندة إلى السحابة في CommPeak، نحن في مهمة لإحداث ثورة في الاتصالات التجارية القائمة على السحابة، مما يجعلها أسهل وبأسعار معقولة أكثر من أي وقت مضى. نحن ملتزمون بتمكين الأفراد والشركات مثل شركتك من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة تؤدي إلى النجاح. لهذا ال...
TalkChief
talkchief.io
Talk Chief هو الحل الأمثل لجميع احتياجات التواصل الخاصة بفريقك. باستخدام TalkChief، يمكنك بسهولة إدارة جميع الدردشات ومكالمات الفيديو ومشاركة الملفات الخاصة بفريقك، كل ذلك في منصة واحدة قوية وبديهية. سواء كنت تتعاون في مشروع ما، أو تجري اجتماعًا افتراضيًا، أو تحتاج فقط إلى مشاركة ملف بسرعة، فإن Talk...
OnSIP
onsip.com
تعد خدمة PBX المستضافة على سحابة OnSIP بديلاً كاملاً لنظام الهاتف. يمكنك العمل من المنزل باستخدام تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول وعقد مؤتمرات الفيديو والوصول إلى دعم الخبراء.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة...
Toky
toky.co
نظام هاتف حديث يعمل بالطريقة التي تعمل بها سهل الإعداد. يتكامل في أي مكان. الاتصال بالعملاء ومراسلتهم عبر الهاتف أو التطبيق أو سطح المكتب. كل ذلك بسعر عادل.
Cordless
cordless.io
فتح المحتوى الصوتي الخاص بك. الاتصالات الهاتفية الحديثة لفرق دعم العملاء. سد الفجوة بين الصوت والنص.
Bandwidth
bandwidth.com
تم تصميم خدمات الصوت والمراسلة و911 الجاهزة للسحابة للمؤسسات. Bandwidth هو المزود الوحيد لمنصة API الذي يمتلك شبكة من المستوى الأول، مما يمنحك جودة وأسعارًا وتحكمًا أفضل.
Enablex.ai
enablex.io
EnableX عبارة عن منصة CPaaS للفيديو المباشر والذكاء الاصطناعي العاطفي والصوت والرسائل النصية القصيرة، مما يوفر واجهة برمجة التطبيقات (API) وSDK لمطوري الويب والهواتف المحمولة مع حلول اتصالات متعددة القنوات.
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab عبارة عن منصة للتعاون المؤسسي تعمل على تشغيل الاتصالات بشكل آمن وسريع عندما تحتاج إليها، أينما كنت. الفوائد الرئيسية - كل ما تحتاجه في مكان واحد - تطبيق واحد للصوت والفيديو والمراسلة والتواجد والمؤتمرات والتنقل والتعاون الجماعي - أجهزة متعددة، تجربة واحدة - تجربة اتصالات متسقة عبر جمي...
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI عبارة عن منصة اتصالات سحابية موحدة وحديثة تتسم بالكفاءة والمرونة ومليئة بالميزات الحديثة الضرورية للشركات بجميع أنواعها. فهو يتكامل بسلاسة مع أدوات CRM وواجهات برمجة التطبيقات المفضلة لديك، مما يسمح لك بتبسيط سير عملك وأتمتة المهام. يمكنك أيضًا الاتصال بالعملاء المحتملين من خلال أي جهاز، حيث...
Devyce
devyce.com
شبكة الهاتف المحمول العالمية للأعمال. احصل على رقم افتراضي لشركتك أو حتى نظام هاتف العمل بأكمله. يمكنك أيضًا نقل رقم عملك الحالي إلينا مجانًا.
Net2Phone
net2phone.com
Net2Phone هو مزود خدمة هاتف أعمال قائم على السحابة، ويساعد الشركات على تحسين الأداء من خلال أدوات uCaaS القوية. لقد أحدثت net2phone، التي تحظى بثقة العملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم، ثورة في سوق الاتصالات عن طريق تقديم حلول الهاتف عالية الجودة ومجموعة متنوعة من الميزات المتقدمة والدعم الفني المح...
Ringostat
ringostat.com
Ringostat عبارة عن منصة لتتبع المكالمات الهاتفية والتحليلات الشاملة. يساعد Ringostat على تحسين التسويق، مع مراعاة عائد الاستثمار، وبناء اتصالات فعالة مع العملاء، وتعزيز المبيعات. إنها الخدمة الوحيدة من نوعها في أوروبا الشرقية التي تعتبر شريكًا تقنيًا رسميًا لـ Google Analytics. تتضمن المنصة سبعة منت...
CM.com
cm.com
تواصل على الفور مع عملائك وتفوق على توقعاتهم المتزايدة من خلال مجموعة البرامج رقم 1 للتجارة التحادثية.
Voip Business
voipbusiness.com
تقدم VoIP Business خدمات النظام السحابي وهي متاحة في جميع أنحاء العالم. إنه يقدم ميزة تحويل المكالمات في الاتصال عبر الإنترنت عبر بروتوكول VoIP باستخدام شبكة واحدة فقط لنقل البيانات والصوت. إن استخدام شبكة واحدة بدلاً من شبكتين يقلل من رسوم المكالمات للعملاء. تشتمل المكالمات عبر الإنترنت على مجموعة ...
IntBell
intbell.com
IntBell عبارة عن منصة SAAS توفر خدمات الرسائل القصيرة والصوتية الدولية. وهي توفر بشكل أساسي خدمات الرسائل القصيرة والصوتية للعملاء الصغار والمتوسطين.
Kasookoo
kasookoo.com
Kasookoo هو حل هاتف عمل قائم على السحابة. بدلاً من وجود خطوط هاتف وهواتف مكتبية متعددة، يعد Kasookoo تطبيقًا يعتمد على هاتفك المحمول و/أو سطح المكتب مع موظف استقبال افتراضي، وتوجيه المكالمات وتحويلها، والمكالمات الجماعية والمكالمات الدولية الرخيصة. يتيح ذلك للمستخدم إدارة فريق كامل من الموظفين من خل...
Tresta
tresta.com
Tresta هو نظام هاتف افتراضي وتطبيق جوال يحول أي هاتف ذكي إلى هاتف عملك - حتى تتمكن من إدارة اتصالات عملك من أي جهاز. من خلال المكالمات غير المحدودة والرسائل النصية وميزات إدارة المكالمات القوية، تساعد Tresta عملك على التواصل بشكل أكثر ذكاءً وكفاءة - مما يسمح لك بخدمة عملائك بشكل أفضل في أي مكان وفي ...
Voiply
voiply.com
Voiply هي شركة رائدة في مجال توفير VoIP للهاتف السكني وهاتف العمل والفاكس عبر الإنترنت وخدمات ركن السيارات. لدينا أدنى الأسعار في هذه الصناعة.
Gradwell
gradwell.com
منذ عام 1998، تقدم Gradwell أحدث التقنيات السحابية التي تم تطويرها داخليًا بواسطة فريق الخبراء لدينا. تم استحواذنا على The Technology Group في عام 2021، مما يجعلنا أكبر شريك 3CX في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. نحن شركة رائدة في مجال توفير الاتصالات السحابية، ونقدم حلولًا شاملة للشركات من جميع الأح...
Cytracom
cytracom.com
توفر Cytracom خدمات VoIP المستضافة على مستوى المؤسسات والاتصالات الموحدة للشركات في جميع أنحاء البلاد. توفر حلول VoIP من Cytracom توفيرًا في التكاليف وإمكانية التنقل وقابلية التوسع والموثوقية من خلال منصة مبنية على تقنية VoIP المستندة إلى السحابة الأكثر تقدمًا في العالم.
Clearfly
clearfly.net
تقوم شركة Clearfly بتعبئة تطبيقات الأعمال والرسائل الصوتية، وتوفر ميزات الوصول والبريد الصوتي المرئي عبر الهواتف المكتبية المحمولة.
AVOXI
avoxi.com
AVOXI، منصة اتصالات عالمية، توفر حلول الصوت والرسائل ومراكز الاتصال - كل ذلك ضمن منصة واحدة. من خلال منح الشركات الدولية التواجد المحلي الذي تحتاجه للتوسع بسهولة مع عملائها، تقدم AVOXI تقنية صوتية غنية بالميزات مع تغطية وجودة وموثوقية لا مثيل لها. من خلال تشغيل 7000 عميل في أكثر من 170 دولة وإجراء أ...
Cradle.io
cradle.io
دعوة أكثر ذكاءً للشركات الذكية. Cradle هي الأداة المثالية للأعمال التجارية الحديثة، حيث تعمل على تغيير طريقة تواصل الأعمال مع العملاء. يساعد Cradle فرق المبيعات والدعم على البقاء على اتصال مع عملائك من المكتب أو على الطريق أو معًا أو عن بُعد. يمكن للمسؤولين إضافة مستخدمين وأرقام على الفور لتحقيق قاب...
CircleLoop
circleloop.com
يجمع مزود UK Cloud Telecoms نظام الهاتف بالكامل معًا في تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول القوية بدءًا من 5.00 شهريًا فقط (تجربة مجانية لمدة 7 أيام) تتضمن ميزات Circle Loop البريد الصوتي المخصص وتسجيل المكالمات وتحويل المكالمات وإدارة جهات الاتصال والمكالمات الجماعية. تتكامل Circle Loop مع أدوات Sa...