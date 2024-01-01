مقدمي خدمات VoIP - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يعمل برنامج الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) على تعزيز شبكة IP لنقل المكالمات الهاتفية بسلاسة، مما يلغي الحاجة إلى شبكة هاتف إضافية. وهو بمثابة نسخة حديثة من PBX (تبادل الفروع الخاصة)، وهو مصطلح يشير إلى شبكات الهاتف الخاصة داخل المؤسسات. يقدم موفرو VoIP أنواعًا مختلفة من PBX، مثل PBX المستضاف، وPBX الظاهري، وCloud PBX، مع وجود اختلافات بشكل أساسي في مستوى صيانة المستخدم المطلوبة. يمكن أن تختلف متطلبات الأجهزة لحلول VoIP. يفرض بعض مقدمي الخدمة استخدام أنظمة الهاتف المحددة الخاصة بهم، بينما يتوافق البعض الآخر مع أي هاتف VoIP خاص. بالإضافة إلى ذلك، يقدم بعض موفري خدمة VoIP حلاً يسمى softphone، والذي يسمح للمستخدمين بإجراء مكالمات باستخدام هواتفهم المحمولة الشخصية، إما كملحق لـ PBX التقليدي أو بدلاً منه. يتم أيضًا دمج إمكانات VoIP في أنواع أخرى من برامج الاتصالات. على سبيل المثال، يتم تمكين المكون الصوتي في برنامج مؤتمرات الفيديو بواسطة VoIP. ومع ذلك، يقدم موفرو خدمة VoIP اتصالاً عبر الإنترنت للمكالمات بشكل مستقل عن خدمات رسائل الفيديو أو منصات الاتصال الأخرى. تعد VoIP إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج UCaaS (الاتصالات الموحدة كخدمة) وبرنامج البنية التحتية لمركز الاتصال. تشتمل العديد من حلول UCaaS على خيارات الهواتف الإلكترونية وخيارات PBX ضمن عروضها.