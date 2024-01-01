الفئات

مقدمي خدمات VoIP - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) على تعزيز شبكة IP لنقل المكالمات الهاتفية بسلاسة، مما يلغي الحاجة إلى شبكة هاتف إضافية. وهو بمثابة نسخة حديثة من PBX (تبادل الفروع الخاصة)، وهو مصطلح يشير إلى شبكات الهاتف الخاصة داخل المؤسسات. يقدم موفرو VoIP أنواعًا مختلفة من PBX، مثل PBX المستضاف، وPBX الظاهري، وCloud PBX، مع وجود اختلافات بشكل أساسي في مستوى صيانة المستخدم المطلوبة. يمكن أن تختلف متطلبات الأجهزة لحلول VoIP. يفرض بعض مقدمي الخدمة استخدام أنظمة الهاتف المحددة الخاصة بهم، بينما يتوافق البعض الآخر مع أي هاتف VoIP خاص. بالإضافة إلى ذلك، يقدم بعض موفري خدمة VoIP حلاً يسمى softphone، والذي يسمح للمستخدمين بإجراء مكالمات باستخدام هواتفهم المحمولة الشخصية، إما كملحق لـ PBX التقليدي أو بدلاً منه. يتم أيضًا دمج إمكانات VoIP في أنواع أخرى من برامج الاتصالات. على سبيل المثال، يتم تمكين المكون الصوتي في برنامج مؤتمرات الفيديو بواسطة VoIP. ومع ذلك، يقدم موفرو خدمة VoIP اتصالاً عبر الإنترنت للمكالمات بشكل مستقل عن خدمات رسائل الفيديو أو منصات الاتصال الأخرى. تعد VoIP إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج UCaaS (الاتصالات الموحدة كخدمة) وبرنامج البنية التحتية لمركز الاتصال. تشتمل العديد من حلول UCaaS على خيارات الهواتف الإلكترونية وخيارات PBX ضمن عروضها.

إرسال تطبيق جديد


Zoom Web

Zoom Web

zoom.us

Zoom هو برنامج مهاتفة فيديوية تم تطويره بواسطة Zoom Video Communications. توفر النسخة المجانية خدمة محادثة فيديو تسمح بما يصل إلى 100 جهاز في وقت واحد، مع تقييد زمني قدره 40 دقيقة للحسابات المجانية التي تعقد اجتماعات لثلاثة مشاركين أو أكثر. يتوفر للمستخدمين خيار الترقية من خلال الاشتراك في إحدى خططه...

Podium

Podium

podium.com

امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.

OpenPhone

OpenPhone

openphone.co

الهاتف للشركات الناشئة والشركات الصغيرة

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.

Twilio

Twilio

twilio.com

Twilio هي شركة أمريكية متخصصة في مجال الاتصالات السحابية كخدمة (CPaaS) ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. يسمح Twilio لمطوري البرامج بإجراء واستقبال المكالمات الهاتفية برمجيًا، وإرسال واستقبال الرسائل النصية، وتنفيذ وظائف الاتصال الأخرى باستخدام واجهات برمجة تطبيقات خدمة الويب الخاصة به.

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

صوت الأعمال الصغيرة. سريع وسهل وآمن. نظام الهاتف الافتراضي مصمم للشركات الصغيرة.

Nextiva

Nextiva

nextiva.com

Nextiva هي شركة تعمل في مجال بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP) ومقرها في سكوتسديل، أريزونا. تركز Nextiva على مجال الاتصالات القائمة على السحابة وتشير Nextiva إلى أن خدماتها الهاتفية والتقنية الأخرى تستخدم حاليًا من قبل 150,000 شركة.

CallHippo

CallHippo

callhippo.com

يوفر نظام الهاتف الافتراضي للأعمال والمؤسسات أرقام هواتف محلية ومجانية لأكثر من 50 دولة في 3 دقائق.

GoTo

GoTo

goto.com

GoTo عبارة عن منصة اتصالات موحدة تتضمن حلول مؤتمرات الفيديو والندوات عبر الإنترنت وأنظمة الهاتف بسعر واحد منخفض. تعلم المزيد اليوم.

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعل...

Ring4

Ring4

ring4.com

نظام الهاتف التجاري السهل والميسور التكلفة عبر الإنترنت. قم بإعداد رقم هاتف عملك في 30 ثانية وقم بإجراء المكالمات والرسائل النصية ومؤتمرات الفيديو في السحابة. قل وداعًا لبطاقات SIM الإضافية وخطط البيانات والخطوط الأرضية المكلفة.

Aircall

Aircall

aircall.io

Aircall هو حل هاتفي سهل الاستخدام وقائم على السحابة مع ميزات مصممة لنوع أفضل من المحادثة. قم بالإعداد في ثوانٍ وابدأ محادثة في أي مكان في العالم اليوم. لا الأجهزة. لا الصداع. تتلاءم Aircall مع سير العمل الحالي لديك من خلال عمليات تكامل سهلة بنقرة واحدة، وربط أنظمة CRM، وحلول مكتب المساعدة، والتطبي...

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...

Grasshopper

Grasshopper

grasshopper.com

يمكن لنظام الهاتف الافتراضي أن يساعد عملك على البقاء منظمًا مع ورود العديد من المكالمات. صوت احترافي وابق على اتصال.

8x8 Work

8x8 Work

8x8.com

مع 8x8 Work، تواصل مع العملاء والزملاء بغض النظر عن مكان وجودك. الانتقال بشكل طبيعي من المكالمة الهاتفية إلى الدردشة إلى مشاركة الشاشة.

KrispCall

KrispCall

krispcall.com

نظام هاتف سحابي افتراضي يقدم خدمة هاتفية موثوقة للأعمال. إرسال واستقبال الرسائل القصيرة ومكالمات VoIP إلى الأرقام الدولية والمحلية من تطبيق واحد.

Ooma Office

Ooma Office

ooma.com

Ooma هي شركة تقدم خدمات الهاتف المتطورة للأعمال والمنزل، بالإضافة إلى أنظمة الأمان الذكية.

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

أذكى نظام هاتف سحابي ومتصل بالطاقة. smrtPhone عبارة عن منصة اتصالات شاملة للشركات التي تعتمد على المبيعات. الصوت والرسائل النصية والاتصال المباشر وإدارة العملاء المتوقعين - تتم مزامنة كل ذلك بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.

Ringover

Ringover

ringover.com

قم بإعداد منصة اتصال قوية مدمجة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، ويمكن الوصول إليها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية واحصل على أرقام في جميع أنحاء العالم.

Telnyx

Telnyx

telnyx.com

لا ينبغي أن يكون التواصل مع عملائك معقدًا. تجعل واجهات برمجة تطبيقات الاتصالات الخاصة بنا الأمر سهلاً.

Ringblaze

Ringblaze

ringblaze.com

Ringblaze - نظام هاتف تعاوني

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

مساعدة الشركات على التواصل مع عملائها. مع أكثر من 160 رقم هاتف وطني، يساعد برنامج مركز الاتصال الخاص بـ CloudTalk الشركات المتنامية على التوسع خارج المناطق المحلية.

Sonetel

Sonetel

sonetel.com

احصل على رقم هاتفك المحلي في أي مدينة أو بلد تختاره. الرد على المكالمات في أي مكان. من 1.79 دولارًا شهريًا.

Textr Team

Textr Team

textrapp.com

مقابل 7 دولارات شهريًا فقط، يمكنك تجميع جميع مكالماتك ورسائلك النصية ورسائل البريد الصوتي في تطبيق واحد. احصل على رسائل نصية مجمعة، وميزات الرد الآلي، وTOS Ai!

iPlum

iPlum

iplum.com

iPlum هو الحل الأول للهواتف المحمولة لمحترفي الأعمال. إنه يعمل على هاتفك الذكي الحالي دون تغيير شركات الاتصالات. يمكنك الحصول على خط منفصل مع ميزات نظام الاتصال والرسائل النصية والهاتف. إنه سهل الاستخدام، ومدعوم بضوابط أمان المؤسسة. توفر المنصة الامتثال لـ HIPAA لمتخصصي الرعاية الصحية والامتثال للات...

Truly

Truly

truly.co

تعرف على نظام الهاتف رقم 1 لفرق المبيعات التي تقوم بتتبع محادثات العملاء وتحليلها والتدريب عليها.

VoIPstudio

VoIPstudio

voipstudio.com

خدمة الهاتف VoIP الخالية من المتاعب للأعمال. VoIPstudio هي خدمة هاتف VoIP حائزة على جوائز توفر لشركتك كل ما تحتاجه مقابل 4.99 دولارًا أمريكيًا فقط في الشهر. لا عقود، لا متاعب، لا ضجة.

Fuze

Fuze

fuze.com

توفر Fuze برنامج اتصال سحابي موحد للمؤسسات يتضمن مركز الاتصال ونظام الهاتف وحلول مؤتمرات الفيديو.

LeadDesk

LeadDesk

leaddesk.com

LeadDesk هو برنامج مركز اتصال قائم على السحابة للمبيعات كبيرة الحجم وخدمة العملاء. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عملاء المؤسسات الكبيرة. تشمل صناعات العملاء الرئيسية الأخرى؛ وسائل الإعلام، والخدمات الأمنية، والطاقة، والاتصالات، والخدمات المالية، وأبحاث السوق، وجمع التبرعات. تتيح لك...

Aloware

Aloware

aloware.com

استمتع بمكالمات + رسائل نصية غير محدودة ابتداءً من 50 دولارًا للوكيل/الشهر. يتكامل مع HubSpot وZoho والمزيد! كاملة مع Power Dialer وأدوات التشغيل الآلي.

Zadarma

Zadarma

zadarma.com

تقدم Zadarma أرقام هواتف افتراضية في أكثر من 100 دولة، وأنظمة PBX وCRM سحابية مجانية. مؤتمرات الفيديو. تتبع المكالمات. تحليلات الكلام. حاول الآن!

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

تعمل منصة مركز الاتصال Genesys Cloud CX على تمكين عملك من تقديم خدمة استثنائية عبر رحلة العميل. اكتشف تجربة تجربة العملاء الرائعة اليوم.

Talkroute

Talkroute

talkroute.com

تم تصميم نظام الهاتف للقيام بالأعمال التجارية في أي مكان. حوّل هواتفك وأجهزة الكمبيوتر المكتبية إلى نظام هاتف افتراضي جاهز للعمل في أي مكان: المكتب والمنزل وعلى الطريق.

Kixie

Kixie

kixie.com

مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة الاستخدام لفرق المبيعات التي تعمل مع كبار مديري علاقات العملاء مثل HubSpot وSalesforce وPipedrive والمزيد.

CommPeak

CommPeak

commpeak.com

اكتشف قوة CommPeak: الحل النهائي للاتصالات المستندة إلى السحابة في CommPeak، نحن في مهمة لإحداث ثورة في الاتصالات التجارية القائمة على السحابة، مما يجعلها أسهل وبأسعار معقولة أكثر من أي وقت مضى. نحن ملتزمون بتمكين الأفراد والشركات مثل شركتك من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة تؤدي إلى النجاح. لهذا ال...

TalkChief

TalkChief

talkchief.io

Talk Chief هو الحل الأمثل لجميع احتياجات التواصل الخاصة بفريقك. باستخدام TalkChief، يمكنك بسهولة إدارة جميع الدردشات ومكالمات الفيديو ومشاركة الملفات الخاصة بفريقك، كل ذلك في منصة واحدة قوية وبديهية. سواء كنت تتعاون في مشروع ما، أو تجري اجتماعًا افتراضيًا، أو تحتاج فقط إلى مشاركة ملف بسرعة، فإن Talk...

OnSIP

OnSIP

onsip.com

تعد خدمة PBX المستضافة على سحابة OnSIP بديلاً كاملاً لنظام الهاتف. يمكنك العمل من المنزل باستخدام تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول وعقد مؤتمرات الفيديو والوصول إلى دعم الخبراء.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة...

Toky

Toky

toky.co

نظام هاتف حديث يعمل بالطريقة التي تعمل بها سهل الإعداد. يتكامل في أي مكان. الاتصال بالعملاء ومراسلتهم عبر الهاتف أو التطبيق أو سطح المكتب. كل ذلك بسعر عادل.

Cordless

Cordless

cordless.io

فتح المحتوى الصوتي الخاص بك. الاتصالات الهاتفية الحديثة لفرق دعم العملاء. سد الفجوة بين الصوت والنص.

Bandwidth

Bandwidth

bandwidth.com

تم تصميم خدمات الصوت والمراسلة و911 الجاهزة للسحابة للمؤسسات. Bandwidth هو المزود الوحيد لمنصة API الذي يمتلك شبكة من المستوى الأول، مما يمنحك جودة وأسعارًا وتحكمًا أفضل.

Enablex.ai

Enablex.ai

enablex.io

EnableX عبارة عن منصة CPaaS للفيديو المباشر والذكاء الاصطناعي العاطفي والصوت والرسائل النصية القصيرة، مما يوفر واجهة برمجة التطبيقات (API) وSDK لمطوري الويب والهواتف المحمولة مع حلول اتصالات متعددة القنوات.

Mitel MiCollab

Mitel MiCollab

mitel.com

Mitel MiCollab عبارة عن منصة للتعاون المؤسسي تعمل على تشغيل الاتصالات بشكل آمن وسريع عندما تحتاج إليها، أينما كنت. الفوائد الرئيسية - كل ما تحتاجه في مكان واحد - تطبيق واحد للصوت والفيديو والمراسلة والتواجد والمؤتمرات والتنقل والتعاون الجماعي - أجهزة متعددة، تجربة واحدة - تجربة اتصالات متسقة عبر جمي...

TeleCMI

TeleCMI

telecmi.com

TeleCMI عبارة عن منصة اتصالات سحابية موحدة وحديثة تتسم بالكفاءة والمرونة ومليئة بالميزات الحديثة الضرورية للشركات بجميع أنواعها. فهو يتكامل بسلاسة مع أدوات CRM وواجهات برمجة التطبيقات المفضلة لديك، مما يسمح لك بتبسيط سير عملك وأتمتة المهام. يمكنك أيضًا الاتصال بالعملاء المحتملين من خلال أي جهاز، حيث...

Devyce

Devyce

devyce.com

شبكة الهاتف المحمول العالمية للأعمال. احصل على رقم افتراضي لشركتك أو حتى نظام هاتف العمل بأكمله. يمكنك أيضًا نقل رقم عملك الحالي إلينا مجانًا.

Net2Phone

Net2Phone

net2phone.com

Net2Phone هو مزود خدمة هاتف أعمال قائم على السحابة، ويساعد الشركات على تحسين الأداء من خلال أدوات uCaaS القوية. لقد أحدثت net2phone، التي تحظى بثقة العملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم، ثورة في سوق الاتصالات عن طريق تقديم حلول الهاتف عالية الجودة ومجموعة متنوعة من الميزات المتقدمة والدعم الفني المح...

Ringostat

Ringostat

ringostat.com

Ringostat عبارة عن منصة لتتبع المكالمات الهاتفية والتحليلات الشاملة. يساعد Ringostat على تحسين التسويق، مع مراعاة عائد الاستثمار، وبناء اتصالات فعالة مع العملاء، وتعزيز المبيعات. إنها الخدمة الوحيدة من نوعها في أوروبا الشرقية التي تعتبر شريكًا تقنيًا رسميًا لـ Google Analytics. تتضمن المنصة سبعة منت...

CM.com

CM.com

cm.com

تواصل على الفور مع عملائك وتفوق على توقعاتهم المتزايدة من خلال مجموعة البرامج رقم 1 للتجارة التحادثية.

Voip Business

Voip Business

voipbusiness.com

تقدم VoIP Business خدمات النظام السحابي وهي متاحة في جميع أنحاء العالم. إنه يقدم ميزة تحويل المكالمات في الاتصال عبر الإنترنت عبر بروتوكول VoIP باستخدام شبكة واحدة فقط لنقل البيانات والصوت. إن استخدام شبكة واحدة بدلاً من شبكتين يقلل من رسوم المكالمات للعملاء. تشتمل المكالمات عبر الإنترنت على مجموعة ...

IntBell

IntBell

intbell.com

IntBell عبارة عن منصة SAAS توفر خدمات الرسائل القصيرة والصوتية الدولية. وهي توفر بشكل أساسي خدمات الرسائل القصيرة والصوتية للعملاء الصغار والمتوسطين.

Kasookoo

Kasookoo

kasookoo.com

Kasookoo هو حل هاتف عمل قائم على السحابة. بدلاً من وجود خطوط هاتف وهواتف مكتبية متعددة، يعد Kasookoo تطبيقًا يعتمد على هاتفك المحمول و/أو سطح المكتب مع موظف استقبال افتراضي، وتوجيه المكالمات وتحويلها، والمكالمات الجماعية والمكالمات الدولية الرخيصة. يتيح ذلك للمستخدم إدارة فريق كامل من الموظفين من خل...

Tresta

Tresta

tresta.com

Tresta هو نظام هاتف افتراضي وتطبيق جوال يحول أي هاتف ذكي إلى هاتف عملك - حتى تتمكن من إدارة اتصالات عملك من أي جهاز. من خلال المكالمات غير المحدودة والرسائل النصية وميزات إدارة المكالمات القوية، تساعد Tresta عملك على التواصل بشكل أكثر ذكاءً وكفاءة - مما يسمح لك بخدمة عملائك بشكل أفضل في أي مكان وفي ...

Voiply

Voiply

voiply.com

Voiply هي شركة رائدة في مجال توفير VoIP للهاتف السكني وهاتف العمل والفاكس عبر الإنترنت وخدمات ركن السيارات. لدينا أدنى الأسعار في هذه الصناعة.

Gradwell

Gradwell

gradwell.com

منذ عام 1998، تقدم Gradwell أحدث التقنيات السحابية التي تم تطويرها داخليًا بواسطة فريق الخبراء لدينا. تم استحواذنا على The Technology Group في عام 2021، مما يجعلنا أكبر شريك 3CX في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. نحن شركة رائدة في مجال توفير الاتصالات السحابية، ونقدم حلولًا شاملة للشركات من جميع الأح...

Cytracom

Cytracom

cytracom.com

توفر Cytracom خدمات VoIP المستضافة على مستوى المؤسسات والاتصالات الموحدة للشركات في جميع أنحاء البلاد. توفر حلول VoIP من Cytracom توفيرًا في التكاليف وإمكانية التنقل وقابلية التوسع والموثوقية من خلال منصة مبنية على تقنية VoIP المستندة إلى السحابة الأكثر تقدمًا في العالم.

Clearfly

Clearfly

clearfly.net

تقوم شركة Clearfly بتعبئة تطبيقات الأعمال والرسائل الصوتية، وتوفر ميزات الوصول والبريد الصوتي المرئي عبر الهواتف المكتبية المحمولة.

AVOXI

AVOXI

avoxi.com

AVOXI، منصة اتصالات عالمية، توفر حلول الصوت والرسائل ومراكز الاتصال - كل ذلك ضمن منصة واحدة. من خلال منح الشركات الدولية التواجد المحلي الذي تحتاجه للتوسع بسهولة مع عملائها، تقدم AVOXI تقنية صوتية غنية بالميزات مع تغطية وجودة وموثوقية لا مثيل لها. من خلال تشغيل 7000 عميل في أكثر من 170 دولة وإجراء أ...

Cradle.io

Cradle.io

cradle.io

دعوة أكثر ذكاءً للشركات الذكية. Cradle هي الأداة المثالية للأعمال التجارية الحديثة، حيث تعمل على تغيير طريقة تواصل الأعمال مع العملاء. يساعد Cradle فرق المبيعات والدعم على البقاء على اتصال مع عملائك من المكتب أو على الطريق أو معًا أو عن بُعد. يمكن للمسؤولين إضافة مستخدمين وأرقام على الفور لتحقيق قاب...

CircleLoop

CircleLoop

circleloop.com

يجمع مزود UK Cloud Telecoms نظام الهاتف بالكامل معًا في تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول القوية بدءًا من 5.00 شهريًا فقط (تجربة مجانية لمدة 7 أيام) تتضمن ميزات Circle Loop البريد الصوتي المخصص وتسجيل المكالمات وتحويل المكالمات وإدارة جهات الاتصال والمكالمات الجماعية. تتكامل Circle Loop مع أدوات Sa...

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية