برنامج تخصيص المنتجات المرئية - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يمكّن برنامج تخصيص المنتجات المرئية الشركات من إنشاء تصورات ثلاثية الأبعاد قابلة للتكوين لمنتجاتها لاستخدامها على مواقعها الإلكترونية أو منصات التجارة الإلكترونية. يعزز هذا البرنامج تجربة المشتري من خلال تقديم تصورات مفصلة ثلاثية الأبعاد والسماح للمشترين بتخصيص المنتجات عبر الإنترنت. تتضمن الإصدارات الأكثر تقدمًا أيضًا ميزات للواقع الافتراضي وجولات المنتج التفاعلية. على الرغم من أن هذا البرنامج يستخدم في المقام الأول من قبل محترفي التجارة الإلكترونية، إلا أنه ذو قيمة أيضًا للمصممين ومندوبي المبيعات. للحصول على الأداء الأمثل، يجب أن تتكامل حلول تخصيص المنتجات المرئية مع برنامج CAD أو توفر القدرة على استيراد نماذج CAD. بالإضافة إلى ذلك، يعد التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية وأنظمة إدارة محتوى الويب أمرًا ضروريًا.