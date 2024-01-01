برامج التكوين البصري - التطبيقات الأكثر شعبية
يقدم برنامج التكوين المرئي، والذي يشار إليه عادة باسم مكوني المنتجات المرئية، لمندوبي المبيعات تمثيلات مرئية للمنتجات التي يتم تخصيصها بناءً على الميزات المحددة للعميل. ترتبط هذه المرئيات بنماذج التكوين المحددة مسبقًا، مما يضمن إنشاء التكوينات العملية فقط ضمن القيود الوظيفية أو الفنية أو التجارية أو المتعلقة بالميزانية. تعمل العديد من الأدوات على تمكين مندوبي المبيعات والعملاء من إضافة الميزات أو إزالتها ديناميكيًا، مع تمثيل مرئي يعكس هذه التغييرات على الفور في الوقت الفعلي.
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Sketchfab
sketchfab.com
مع مجتمع يضم أكثر من مليون منشئ، نحن أكبر منصة في العالم لنشر ومشاركة واكتشاف المحتوى ثلاثي الأبعاد على الويب والهاتف المحمول والواقع المعزز والواقع الافتراضي.
Coohom
coohom.com
برنامج عرض ثلاثي الأبعاد وتصور المنتج مع ميزات الواقع المعزز والواقع الافتراضي القوية المخصصة للتصميم الداخلي وديكور المنزل والمطبخ والحمام والضيافة والإضاءة وتحسين المنزل وإعادة التصميم والبناء! قم بتحويل البيع بالتجزئة والتصنيع والتجارة الإلكترونية إلى تجارب شراء مذهلة، وحسّن بشكل كبير نمو المبيعا...
ShapeDiver
shapediver.com
قم بتحويل ملفات Grasshopper الخاصة بك إلى تطبيقات عبر الإنترنت. شارك أدوات التصميم الخاصة بك بأمان مع الآخرين دون الكشف عن الكود الأصلي. قم بتضمينها بسهولة على أي موقع ويب عبر iframe أو دمجها مع منصة التجارة الإلكترونية المفضلة لديك أو نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عبر واجهات برمجة التطبيقات (API...
Kickflip
gokickflip.com
تعمل Kickflip على تمكين إبداع عملائك وزيادة تفاعلهم وتعزيز التحويلات من خلال تجربة تخصيص المنتج المتميزة. أداة تخصيص المنتج المرئي مع جميع خيارات ومتغيرات المنتج المخصصة. تتيح أداة تخصيص منتج Kickflip لعملائك إضافة متغيرات الألوان أو النصوص أو الصور أو أي خيارات مكونات إلى منتج مخصص في تجربة إنشاء م...
Phasio
phas.io
امنح عملاء التصنيع لديك تجربة السجادة الحمراء قم بتوفير تجربة مخصصة لكل عميل من خلال اتصالات أقل احتكاكًا لتصميم المنتج وأوامر الإنتاج.
Moderlry
modelry.ai
Modelry عبارة عن منصة شاملة لتصور المنتجات ثلاثية الأبعاد، والتي تمكن قادة التجارة الإلكترونية العالمية من إنشاء صور مذهلة للمنتجات وتجارب الواقع المعزز باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد.
Cylindo
cylindo.com
تتعاون المئات من شركات الأثاث مع Cylindo للحصول على صور رائعة للمنتج عبر رحلة مشتري الأثاث بأكملها. لقد أنشأنا منصة تتجاوز تصور المنتجات عالية الجودة وتمنح شركات الأثاث أصولًا متعددة الاستخدامات يمكنها الاستفادة منها عبر نقاط اتصال متعددة. بدءًا من التكبير/التصغير بزاوية 360 درجة ودقة 4K على صفحة ال...
Zakeke
zakeke.com
منصة التجارة المرئية الأكثر مرونة واكتمالًا. حوّل متجرك إلى تجربة عملاء غير عادية من خلال التخصيص الفوري ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد والواقع المعزز والتجربة الافتراضية.
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite عبارة عن فواتير طبية شاملة قائمة على السحابة، وإدارة دورة الإيرادات، وبرنامج السجلات الصحية الإلكترونية، وبوابة الممارسة، وبرنامج إدارة علاقات العملاء للتسويق.
Brikl
brikl.com
Brikl هي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا MicroStore ومخزن الفريق في جميع أنحاء العالم. قم بإعداد متجرك في 15 دقيقة واقضِ الوقت الذي وفرته في تنمية أعمالك. تعمل أدوات الزينة والتصور ثلاثي الأبعاد من Brikl على تبسيط التعقيد من خلال السماح للمصممين بتبادل الصور المسطحة والتحريرات اليدوية للعناصر النائ...
Expivi
expivi.com
قم بإنشاء عامل WOW لتعزيز مبيعاتك من خلال التصور ثلاثي الأبعاد وتخصيص منتجاتك داخل متصفحك الخاص سواء على سطح المكتب أو الهاتف المحمول. إن القدرة على تدوير المنتج وتكبيره للحصول على "إحساس" بالأنسجة والتفاصيل والجودة ستؤدي إلى زيادة تفاعل العملاء بشكل كبير. يرتبط Expivi بسلاسة كمكون إضافي على معظم ال...
In Mind Cloud
inmindcloud.com
التصنيع معقد. بيعه لا ينبغي أن يكون. تعد In Mind Cloud منصة المبيعات الرقمية الوحيدة القابلة للتطوير في العالم والمخصصة للتصنيع. قم بتسريع عملية المبيعات الخاصة بك، واربح المزيد من الصفقات، وتغلب على منافسيك بشكل أسرع مما تعتقد.