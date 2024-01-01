منصات التعاون المرئي - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

منصات التعاون المرئي هي بيئات سحابية متعددة الاستخدامات مصممة لتسهيل التواصل والتعاون الجماعي في الوقت الفعلي. توفر هذه المنصات لوحة موسعة وقابلة للتطوير ومجموعة من الميزات التعاونية، بما في ذلك التحرير المتزامن ولوحة المعلومات والرسم التخطيطي ومشاركة الشاشة والملاحظات اللاصقة والتعليق والمؤشرات المصنفة والدردشة النصية ومؤتمرات الفيديو والصوت. تستخدم كل من الفرق البعيدة والمتواجدة في نفس الموقع هذه الأدوات، على الرغم من أن بعض الأنظمة الأساسية أكثر ملاءمة لإعداد واحد على الآخر. قد تتطلب بعض منصات التعاون المرئي أجهزة خاصة أو تم تحسينها لغرف التجمع التي تحتوي على أجهزة كبيرة تعمل باللمس، بينما يمكن الوصول إلى الأنظمة الأخرى من خلال أي جهاز. إن مرونتها تجعل هذه المنصات مستقلة عن الصناعة، مما يمكّن الفرق المختلفة من استخدامها لمشاريع أو أغراض متنوعة، مثل تخطيط المشاريع، والنماذج الأولية، والقصص المصورة، وإدارة الاجتماعات. في حين أن بعض منصات التعاون المرئي تأتي مزودة بميزات اتصال مدمجة، فإن البعض الآخر يتكامل مع برامج المراسلة الفورية ومؤتمرات الفيديو الخاصة بالأعمال. غالبًا ما تدعم هذه الأنظمة الأساسية نطاقًا واسعًا من عمليات التكامل، مما يسمح للمستخدمين بإرفاق الملفات وإنشاء مهام سير العمل داخل التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، يقدم العديد منها واجهات برمجة التطبيقات (APIs) للاتصال بأدوات أخرى في مجموعة التكنولوجيا الخاصة بالشركة.