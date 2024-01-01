منصات التعاون المرئي - التطبيقات الأكثر شعبية
منصات التعاون المرئي هي بيئات سحابية متعددة الاستخدامات مصممة لتسهيل التواصل والتعاون الجماعي في الوقت الفعلي. توفر هذه المنصات لوحة موسعة وقابلة للتطوير ومجموعة من الميزات التعاونية، بما في ذلك التحرير المتزامن ولوحة المعلومات والرسم التخطيطي ومشاركة الشاشة والملاحظات اللاصقة والتعليق والمؤشرات المصنفة والدردشة النصية ومؤتمرات الفيديو والصوت. تستخدم كل من الفرق البعيدة والمتواجدة في نفس الموقع هذه الأدوات، على الرغم من أن بعض الأنظمة الأساسية أكثر ملاءمة لإعداد واحد على الآخر. قد تتطلب بعض منصات التعاون المرئي أجهزة خاصة أو تم تحسينها لغرف التجمع التي تحتوي على أجهزة كبيرة تعمل باللمس، بينما يمكن الوصول إلى الأنظمة الأخرى من خلال أي جهاز. إن مرونتها تجعل هذه المنصات مستقلة عن الصناعة، مما يمكّن الفرق المختلفة من استخدامها لمشاريع أو أغراض متنوعة، مثل تخطيط المشاريع، والنماذج الأولية، والقصص المصورة، وإدارة الاجتماعات. في حين أن بعض منصات التعاون المرئي تأتي مزودة بميزات اتصال مدمجة، فإن البعض الآخر يتكامل مع برامج المراسلة الفورية ومؤتمرات الفيديو الخاصة بالأعمال. غالبًا ما تدعم هذه الأنظمة الأساسية نطاقًا واسعًا من عمليات التكامل، مما يسمح للمستخدمين بإرفاق الملفات وإنشاء مهام سير العمل داخل التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، يقدم العديد منها واجهات برمجة التطبيقات (APIs) للاتصال بأدوات أخرى في مجموعة التكنولوجيا الخاصة بالشركة.
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ClickUp
clickup.com
مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.
Miro
miro.com
Miro هي منصة السبورة البيضاء التعاونية عبر الإنترنت التي تمكن الفرق الموزعة من العمل معًا بشكل فعال، بدءًا من تبادل الأفكار باستخدام الملاحظات اللاصقة الرقمية وحتى تخطيط وإدارة سير العمل السريع.
Lucid
lucid.app
إن Lucid هي مجموعة التعاون البصري الوحيدة التي تمنح الفرق القدرة على الانتقال من تصور المستقبل إلى بنائه.
MURAL
mural.co
تتيح منصتنا وخدماتنا المهنية للفرق المبتكرة التفكير والتعاون بصريًا لحل المشكلات المهمة. ما عليك سوى كتابة ما يدور في ذهنك على الملاحظات اللاصقة. ثم قم بالتنظيم في القوائم والمخططات الانسيابية والرسوم البيانية والأطر والأساليب والرسومات لتنشيط فريقك ومواءمته.
Padlet
padlet.com
Padlet عبارة عن لوحة رقمية لإنشاء مشاريع جميلة يسهل مشاركتها والتعاون عليها. إنها تعمل مثل قطعة من الورق. نعطيك صفحة فارغة - لوحة - ويمكنك وضع ما تريد عليها. اسحب مقطع فيديو، أو سجل مقابلة، أو التقط صورة ذاتية، أو اكتب منشوراتك النصية الخاصة أو قم بتحميل بعض المستندات، وها هو الأمر! ولدت مجداف. اجعل...
Creately
creately.com
برنامج مساحة العمل المرئية للتعاون في تبادل الأفكار والتخطيط والتنفيذ وتحليل المشاريع. التعاون في الوقت الفعلي، واللوحة اللانهائية، وإمكانات الرسم التخطيطي القوية.
Magma
magma.com
انضم إلى مجتمع يضم أكثر من مليون فنان واستوديوهات يستخدمون Magma لتبادل الأفكار والتفكير من خلال الرسم الرقمي على لوحة قماشية مشتركة في الوقت الفعلي. ابدأ جلسة الرسم التعاوني مباشرةً في متصفحك، دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج.
SmartDraw
smartdraw.com
صانع مخططات انسيابية سهل وقوي.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...
Boardmix
boardmix.com
Boardmix عبارة عن سبورة معلومات تعاونية عبر الإنترنت تدمج أدوات متنوعة لتعزيز كفاءة الفريق وحرية خيال الفريق
Cacoo
cacoo.com
برنامج رسم تخطيطي عبر الإنترنت لإنشاء المخططات الانسيابية والإطارات السلكية ونماذج UML ومخطط الشبكة ومشاركتها بشكل آمن. أكثر من 2.5 مليون مستخدم. ابدأ بحساب مجاني!
Voiceflow
voiceflow.com
المنصة التعاونية لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي. تستخدم الفرق Voiceflow لتصميم واختبار وتشغيل وكلاء الدردشة أو الذكاء الاصطناعي الصوتي - معًا وبشكل أسرع وعلى نطاق واسع.
Switchboard
switchboard.app
إفساح المجال لمزيد من الاجتماعات التعاونية. أحضر الأدوات التي تستخدمها بالفعل، واعمل جنبًا إلى جنب مع فريقك وعملائك وعملائك.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia عبارة عن منصة تعاونية لرسم خرائط تجربة العملاء تتيح لك إنشاء وتصدير ومشاركة خرائط رحلة العميل والشخصيات وخرائط التأثير عبر الإنترنت. مجموعة الأدوات بسيطة للمبتدئين ولكنها قوية للمحترفين. ستستمتع الفرق بشكل خاص بالخيارات التعاونية وإمكانية توحيد المشاريع المختلفة وتوسيع نطاقها. الميزات الرئ...
Klaxoon
klaxoon.com
قم بإدارة ورش العمل الفعالة بثقة. منصة خالية من المتاعب تربط الفرق للحصول على تجارب ورشة عمل مخصصة ومثمرة.
Bluescape
bluescape.com
اجعل اجتماعاتك ورؤيتك تنبض بالحياة. من البداية والعصف الذهني إلى العروض التقديمية والمراجعات، يعد Bluescape هو الحل المناسب للاجتماعات حيث تزدهر الأفكار الإبداعية.
Allo
allo.io
تعرف على أول مساحة عمل عن بعد. اجعل الجميع على نفس الصفحة، حرفيًا. قل وداعًا للاتصالات النصية المملة. جرّب التواصل المتطور — أكثر تفاعلية وغامرة وممتعة. الطريقة الجديدة للتعاون مع فريقك. السبورة البيضاء ومؤتمرات الفيديو والتوثيق وإدارة المشاريع في مكان واحد.
FlowMapp
flowmapp.com
منصة UX مرئية بسيطة وقوية. قم بإنشاء خرائط الموقع وتدفقات المستخدم والإطارات السلكية من أجل توفير تخطيط UX أكثر كفاءة وتطوير الويب. يسمح FlowMapp للفرق بتخطيط وتصميم التجارب الرقمية معًا في الوقت الفعلي وفي مكان واحد ⚙️ كيفية استخدام FlowMapp؟ — تجربة المستخدم والتطوير — التخطيط — العمل الجماعي — تن...
Stormboard
stormboard.com
العمل بشكل أفضل معًا. استخدم مساحة العمل المشتركة في Stormboard لتوليد المزيد من الأفكار، ثم تحديد أولويات تلك الأفكار وتنظيمها وتحسينها لجعل اجتماعاتك وعصف ذهنك ومشاريعك أكثر إنتاجية وفعالية.
NOTISM
notism.io
Notism is a workflow app for creative teams to review & sign-off visual content, create prototypes and manage projects.
Midlap
midlap.com
Midlap هي أداة للتعاون والعصف الذهني عبر الإنترنت حيث نقوم بحل المشكلة التي تنشأ بسبب التبديل بين تطبيقات متعددة للتعاون مع فريقك. نحن نحل هذه المشكلة من خلال توفير أدوات مثل ألواح المعلومات ولوحات Kanban ومخططات التدفق والملفات والدردشة والأحداث ومخططات جانت وما إلى ذلك ضمن تطبيق واحد. لذلك لا مزيد...
Beekast
beekast.com
تجعل Beekast الاجتماعات والفعاليات والدورات التدريبية أكثر إنتاجية وتفاعلية.