برنامج ذكاء سلوك الزائر - التطبيقات الأكثر شعبية

يقوم برنامج معلومات سلوك الزائر بمراقبة تصرفات كل زائر داخل مساحة فعلية باستخدام مصادر بيانات مختلفة مثل شبكة Wi-Fi للضيوف أو عدادات الأشخاص أو الكاميرات، وبالتالي تتبع المواقع الفردية. وهذا يمكّن الأماكن الفعلية من الحصول على رؤى أعمق حول تفاعلات الزوار وتجاربهم ودوافعهم، وتسليط الضوء على رحلات العملاء والسلوك العام. يمكن أيضًا دمج هذه الحلول مع وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات بيانات العملاء والمصادر الخارجية الأخرى مثل تطبيقات الطقس لتقديم فهم شامل لتجارب الزائرين. بمجرد ربطها بتدفقات البيانات هذه، تزود برامج معلومات سلوك الزائرين المؤسسات الفعلية برؤى مشابهة لمنصات التجارة الإلكترونية تلك المستمدة من مراقبة زوار موقع الويب. تقدم هذه الأدوات لوحات معلومات تحليلية لمعرفة تكرار الزيارة لكل فرد، والتفاصيل الديموغرافية، وأنماط حركة المرور، مما يسهل تحسين تخطيط المكان وفهم العوامل التي تؤثر على سلوك الزائر. قد تحتوي لوحة المعلومات على خرائط حرارية توضح تجمعات الزائرين والقدرة على تقسيم المخططات والرسوم البيانية بناءً على معايير ديموغرافية محددة.