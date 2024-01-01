برامج التركيب الافتراضية - التطبيقات الأكثر شعبية
تعمل برامج الملاءمة الافتراضية على تمكين شركات الملابس من تقديم معلومات تفصيلية عن المقاسات للعملاء، مما يعزز قدرتهم على إجراء عمليات شراء مدروسة للملابس عبر الإنترنت. يمكن لتجار التجزئة تطوير مخططات حجم مخصصة لمنتجاتهم أو تمكين العملاء من إنشاء ملفات تعريف حجم مخصصة، والتوصية بالعناصر التي توفر أفضل ملاءمة. يمكن دمج هذا البرنامج في منصات التجارة الإلكترونية أو الأكشاك الموجودة في المتجر للارتقاء بتجربة العملاء. نظرًا لأن برامج الملاءمة الافتراضية هي في الأساس أداة تواجه العملاء، فإنها تحتاج إلى التكامل مع البرامج الموجهة للعملاء مثل منصات التجارة الإلكترونية وأدوات التخصيص، بالإضافة إلى الأنظمة الخلفية مثل برامج تحليلات التجارة الإلكترونية.
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Esenca
esenca.ai
Esenca هو حل لقياس الجسم يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدم أحدث التقنيات لتزويد عملائك بتوصيات فورية بشأن الحجم، وتزويدك برؤى حول احتياجاتهم. يمكن دمج Esenca بسلاسة في أي موقع ويب، ويمكن الوصول إليه من أي متصفح ويب، مما يمنح المستخدمين القدرة على الحصول على أكثر من 100 قياس للجسم وتوصيات الحجم في أ...
Aistetic
aistetic.com
يمكنك زيادة المبيعات وتقليل العوائد من خلال توصيات الحجم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Aistetic. تقنية قياس وقياس حجم الجسم ثلاثية الأبعاد من Aistetic: تقلل من العوائد - مع قياسات دقيقة وتوصيات بالحجم من أجل ملابس مناسبة بشكل أفضل وعملاء أكثر سعادة. يزيد من المبيعات والتحويل والولاء - يلزم إجراء مسح...
3DLOOK
3dlook.ai
3DLOOK هي منشئ تقنية مسح الجسم المحمول الرائدة عالميًا الحاصلة على براءة اختراع والتي تدفع الابتكار في مجال البيع بالتجزئة من خلال تقديم توصيات مخصصة للملاءمة والحجم والتجربة الافتراضية للمتسوقين لمساعدة العلامات التجارية على تقليل العائدات مع زيادة التحويل وقيمة الطلب (AOV). توفر تحليلات بيانات الج...