برامج التركيب الافتراضية - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تعمل برامج الملاءمة الافتراضية على تمكين شركات الملابس من تقديم معلومات تفصيلية عن المقاسات للعملاء، مما يعزز قدرتهم على إجراء عمليات شراء مدروسة للملابس عبر الإنترنت. يمكن لتجار التجزئة تطوير مخططات حجم مخصصة لمنتجاتهم أو تمكين العملاء من إنشاء ملفات تعريف حجم مخصصة، والتوصية بالعناصر التي توفر أفضل ملاءمة. يمكن دمج هذا البرنامج في منصات التجارة الإلكترونية أو الأكشاك الموجودة في المتجر للارتقاء بتجربة العملاء. نظرًا لأن برامج الملاءمة الافتراضية هي في الأساس أداة تواجه العملاء، فإنها تحتاج إلى التكامل مع البرامج الموجهة للعملاء مثل منصات التجارة الإلكترونية وأدوات التخصيص، بالإضافة إلى الأنظمة الخلفية مثل برامج تحليلات التجارة الإلكترونية.