برنامج البريد الإلكتروني للفيديو - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يتيح برنامج البريد الإلكتروني للفيديو للمستخدمين إمكانية إرفاق مقاطع فيديو مخصصة برسائل البريد الإلكتروني، مما يعزز جهود الاتصال. يستخدم المسوقون البريد الإلكتروني عبر الفيديو لإثراء حملات البريد الإلكتروني الخاصة بهم بمحتوى فيديو جذاب، بينما يستخدمه مندوبو المبيعات لتخصيص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم للعملاء والمحتملين. تم تصميم بعض أدوات البريد الإلكتروني عبر الفيديو خصيصًا لفرق المبيعات أو التسويق، حيث تقدم ميزات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. بالنسبة للتسويق، قد تتضمن هذه الميزات جدولة الحملة وتتبعها والقدرة على تحميل قوائم البريد الإلكتروني. بالنسبة لفرق المبيعات، قد يقدمون متابعة تلقائية عبر البريد الإلكتروني وتكامل برامج CRM. في حين أن بعض برامج استضافة الفيديو والتقاط الشاشة/الفيديو تتضمن بريدًا إلكترونيًا للفيديو كميزة إضافية، فإن العديد من حلول البريد الإلكتروني للفيديو هي أدوات مستقلة. غالبًا ما تأتي هذه الحلول مزودة بإمكانيات تتبع البريد الإلكتروني، مثل تتبع إجراءات المستلم، والتكامل مع برامج البريد الإلكتروني الشائعة، مما يسمح للمستخدمين بمواصلة استخدام خدمات البريد الإلكتروني المفضلة لديهم.