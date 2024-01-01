برامج اتصالات الفيديو - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يتيح برنامج اتصالات الفيديو الاتصال غير المتزامن عبر الفيديو. ويمكن للمستخدمين تسجيل شاشاتهم وكاميراتهم، ثم مشاركة هذه التسجيلات عبر رابط مع الآخرين. يعزز هذا البرنامج كفاءة الاتصال وفعاليته وهو متعدد الاستخدامات عبر مختلف الفرق والوظائف الوظيفية. وهي مناسبة للاتصالات الداخلية والخارجية على حد سواء، خاصة مع وجود عدد أكبر من الفرق التي تعمل في بيئات موزعة حيث تهيمن الاتصالات الرقمية. إلى جانب كونه منتجًا مستقلاً، فإن برنامج اتصالات الفيديو يكمل الأساليب التقليدية مثل البريد الإلكتروني والاجتماعات المتزامنة وصفحات wiki. يمكن للمستخدمين تسجيل أنفسهم وهم يتحدثون أثناء مشاركة شاشتهم، مما يوفر لمسة شخصية ومساعدة بصرية لتواصلهم. يمكن للمشاهدين مشاهدة مقاطع الفيديو في الوقت الذي يناسبهم وترك التعليقات. تساعد هذه الأداة الموظفين على توفير الوقت عن طريق تقليل الحاجة إلى تنسيق التقويمات وحضور الاجتماعات المباشرة وإنشاء رسائل بريد إلكتروني مطولة. على الرغم من أن برامج اتصالات الفيديو غالبًا ما تكون منصة مستقلة، إلا أنها تتكامل بشكل جيد مع أدوات الاتصال الأخرى مثل برامج مؤتمرات الفيديو ومنصات الاتصال الداخلية والبريد الإلكتروني. يمكن مشاركة مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها من خلال هذه الأدوات، أو تضمينها في مواقع الويب، أو تضمينها في الصفحات المقصودة.