مستودعات أبحاث المستخدم - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تعمل مستودعات أبحاث المستخدم، والمعروفة أيضًا باسم مستودعات UX، كمركز مركزي لفرق المنتج لتخزين أبحاث المستخدم وتحليلها والتعاون فيها، مما يسهل تحسين المنتج. يستخدم المطورون وفرق المنتجات هذه الأدوات لتنظيم بيانات تعليقات المستخدمين وطرح الأفكار حول الحلول المحتملة أو الميزات الجديدة استجابةً لتلك التعليقات. بدلاً من غربلة المعلومات الشاملة يدويًا لتحديد الاتجاهات المفيدة، يمكن لأعضاء الفريق استخدام مستودعات تجربة المستخدم لتجميع التعليقات باستخدام علامات مخصصة. تقوم بعض المستودعات أيضًا بأتمتة المهام مثل اكتشاف الاتجاه وتحليل مشاعر المستخدم ووضع العلامات. بينما تتعامل مستودعات أبحاث المستخدم مع البيانات التي تم جمعها بواسطة برامج بحث المستخدم، فإنها عادةً لا توفر وظيفة لجمع بيانات المستخدم مباشرة. وبدلاً من ذلك، فإنها غالبًا ما تكمل برامج إدارة المنتج من خلال تزويد المطورين وفرق المنتجات بأساس لتطوير ميزات جديدة أو تحسين الميزات الحالية.