برامج مساحات العمل الموحدة - التطبيقات الأكثر شعبية
يقوم برنامج مساحة العمل الموحدة بدمج العديد من التطبيقات في نظام أساسي واحد، مما يمكّن المستخدمين من الوصول إلى أدوات متعددة دون مغادرة مساحة العمل الموحدة. غالبًا ما يفقد الموظفون وقتًا ثمينًا خلال يوم العمل من خلال التبديل بين التطبيقات أو البحث عن المعلومات. تعالج مساحات العمل الموحدة هذه المشكلة من خلال دمج جميع التطبيقات في مجموعة التكنولوجيا الخاصة بالشركة، مما يقلل من الوقت الضائع في التنقل بين أدوات البرامج المختلفة. تجمع هذه الحلول عادةً بين برامج التعاون والتواصل والمحتوى السحابي الشائعة، مع تكامل بعض المنتجات أيضًا مع التطبيقات الشائعة الأخرى. يمكن أن تختلف ميزات مساحات العمل الموحدة بشكل كبير. غالبًا ما تعطي حلول المؤسسات الأولوية للأمان، وتقدم ميزات مثل تسجيل الدخول الأحادي الأصلي أو المدمج (SSO)، ولوحات معلومات الأمان للمسؤولين، والوظائف الأصلية المحسنة. تؤكد خيارات مساحة العمل الموحدة الأخرى على سهولة الاستخدام والاتصال، وتوفر ميزات مثل أدوات حفظ كلمات المرور لتطبيقات متعددة وموجزات الأنشطة عبر التطبيقات.
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Huler
huler.io
تبسيط وتنظيم العمل والحياة واللعب. HulerHub هي لوحة الإطلاق الرقمية لبرامجك ومواقع الويب والروابط والمقالات والأنظمة الداخلية - مصممة خصيصًا للأعمال، ومصممة خصيصًا بواسطتك. انت تعمل. طريقك.
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avepoint.com
التعاون بثقة. يوفر AvePoint النظام الأساسي الأكثر تقدمًا لتحسين عمليات SaaS والتعاون الآمن. يعتمد أكثر من 17000 عميل حول العالم على حلولنا لتحديث مكان العمل الرقمي عبر Microsoft وGoogle وSalesforce وبيئات التعاون الأخرى. يتضمن برنامج شركاء القنوات العالمي لشركة AvePoint أكثر من 3500 من مقدمي الخدمات...