برامج مساحات العمل الموحدة - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يقوم برنامج مساحة العمل الموحدة بدمج العديد من التطبيقات في نظام أساسي واحد، مما يمكّن المستخدمين من الوصول إلى أدوات متعددة دون مغادرة مساحة العمل الموحدة. غالبًا ما يفقد الموظفون وقتًا ثمينًا خلال يوم العمل من خلال التبديل بين التطبيقات أو البحث عن المعلومات. تعالج مساحات العمل الموحدة هذه المشكلة من خلال دمج جميع التطبيقات في مجموعة التكنولوجيا الخاصة بالشركة، مما يقلل من الوقت الضائع في التنقل بين أدوات البرامج المختلفة. تجمع هذه الحلول عادةً بين برامج التعاون والتواصل والمحتوى السحابي الشائعة، مع تكامل بعض المنتجات أيضًا مع التطبيقات الشائعة الأخرى. يمكن أن تختلف ميزات مساحات العمل الموحدة بشكل كبير. غالبًا ما تعطي حلول المؤسسات الأولوية للأمان، وتقدم ميزات مثل تسجيل الدخول الأحادي الأصلي أو المدمج (SSO)، ولوحات معلومات الأمان للمسؤولين، والوظائف الأصلية المحسنة. تؤكد خيارات مساحة العمل الموحدة الأخرى على سهولة الاستخدام والاتصال، وتوفر ميزات مثل أدوات حفظ كلمات المرور لتطبيقات متعددة وموجزات الأنشطة عبر التطبيقات.