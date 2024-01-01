برامج واجهات برمجة التطبيقات الموحدة - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

توفر واجهات برمجة التطبيقات الموحدة، والمعروفة أيضًا باسم واجهات برمجة التطبيقات العامة أو الطبيعية، واجهة "فوقية" واحدة للتفاعل مع تطبيقات البرامج المختلفة ضمن نفس الفئة. تعمل هذه الأدوات كطبقة تجريد، لإدارة الاتصال مع تطبيقات متعددة من خلال دمج وتوحيد واجهات برمجة التطبيقات ونماذج البيانات الخاصة بها في واجهة برمجة تطبيقات واحدة موحدة. يستفيد موفرو SaaS من هذه الأدوات لتبسيط إنشاء عمليات تكامل تواجه العملاء مع تطبيقات متعددة في نفس الفئة، مثل المحاسبة أو الخدمات المصرفية أو التخزين السحابي أو إدارة علاقات العملاء أو البريد الإلكتروني أو الموارد البشرية أو كشوف المرتبات أو أنظمة الجدولة. يمكن لهذا النهج أن يقلل بشكل كبير من الوقت والموارد اللازمة لتطوير العديد من عمليات التكامل المماثلة. على سبيل المثال، يمكن لفريق منتج SaaS الذي يهدف إلى دمج بيانات الموظفين من أنظمة الموارد البشرية المختلفة في تطبيقاتهم تجنب بناء عمليات تكامل منفصلة لكل نظام للموارد البشرية. وبدلاً من ذلك، يمكنهم إنشاء تكامل واحد مع واجهة برمجة التطبيقات الموحدة للموارد البشرية، والتي تربط تطبيقاتهم بجميع أنظمة الموارد البشرية المطلوبة. يضمن استخدام واجهة برمجة التطبيقات الموحدة تصميمًا مبسطًا لواجهة برمجة التطبيقات وتجربة مطور متسقة.