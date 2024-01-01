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برامج واجهات برمجة التطبيقات الموحدة - التطبيقات الأكثر شعبية

توفر واجهات برمجة التطبيقات الموحدة، والمعروفة أيضًا باسم واجهات برمجة التطبيقات العامة أو الطبيعية، واجهة "فوقية" واحدة للتفاعل مع تطبيقات البرامج المختلفة ضمن نفس الفئة. تعمل هذه الأدوات كطبقة تجريد، لإدارة الاتصال مع تطبيقات متعددة من خلال دمج وتوحيد واجهات برمجة التطبيقات ونماذج البيانات الخاصة بها في واجهة برمجة تطبيقات واحدة موحدة. يستفيد موفرو SaaS من هذه الأدوات لتبسيط إنشاء عمليات تكامل تواجه العملاء مع تطبيقات متعددة في نفس الفئة، مثل المحاسبة أو الخدمات المصرفية أو التخزين السحابي أو إدارة علاقات العملاء أو البريد الإلكتروني أو الموارد البشرية أو كشوف المرتبات أو أنظمة الجدولة. يمكن لهذا النهج أن يقلل بشكل كبير من الوقت والموارد اللازمة لتطوير العديد من عمليات التكامل المماثلة. على سبيل المثال، يمكن لفريق منتج SaaS الذي يهدف إلى دمج بيانات الموظفين من أنظمة الموارد البشرية المختلفة في تطبيقاتهم تجنب بناء عمليات تكامل منفصلة لكل نظام للموارد البشرية. وبدلاً من ذلك، يمكنهم إنشاء تكامل واحد مع واجهة برمجة التطبيقات الموحدة للموارد البشرية، والتي تربط تطبيقاتهم بجميع أنظمة الموارد البشرية المطلوبة. يضمن استخدام واجهة برمجة التطبيقات الموحدة تصميمًا مبسطًا لواجهة برمجة التطبيقات وتجربة مطور متسقة.

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Tray.io

Tray.io

tray.io

Tray.io هو نظام التكامل الأكثر تقدمًا لتوصيل الأدوات التي تستخدمها كل يوم. يمكنك تبسيط العمليات بسهولة باستخدام محرر سير العمل المرئي الخاص بنا. قم بالإنشاء باستخدام النقرات أو التعليمات البرمجية.

NexHealth

NexHealth

nexhealth.com

نيكس هيلث | منصة تجربة المريض رقم 1 - احصل على المزيد من المرضى الذين يستخدمون NexHealth للجدولة عبر الإنترنت والاتصالات والنماذج الرقمية وغير ذلك الكثير.

entri

entri

entri.com

Entri هي واجهة برمجة التطبيقات (API) للمجالات المخصصة. نحن نسهل على تطبيقك الاتصال بالنطاقات المخصصة وتأمينها وبيعها وتشغيلها.

Duffel

Duffel

duffel.com

نحن نقدم واجهة برمجة تطبيقات قوية تمكن أي شركة سفر من البحث عن الرحلات الجوية وحجزها وبيعها من شبكة من شركات الطيران الرائدة في العالم في دقائق، وليس أشهر.

Merge

Merge

merge.dev

تسمح واجهة برمجة التطبيقات الموحدة لـ Merge للمطورين بالتكامل مرة واحدة فقط ومنح عملائهم إمكانية الوصول إلى أكثر من 150 عملية تكامل لـ HRIS وATS والمحاسبة وحجز التذاكر وإدارة علاقات العملاء.

Aurinko.io

Aurinko.io

aurinko.io

تعمل Aurinko على تشغيل ميزات الاتصالات الأساسية، وتوفر منطق مزامنة CRM جاهزًا، ووظائف Gmail الإضافية وOutlook الجاهزة للتكامل، مما يسمح لمنصات الأعمال (CRM، وATS، وPM، وPRM، وLMS) بتمكين إدارة العلاقات الذكية . *** منطق مزامنة CRM *** تمكين إدارة العلاقات الذكية - التقط أنشطة البريد الإلكتروني والتق...

Phyllo

Phyllo

getphyllo.com

Phyllo هي بوابة بيانات للوصول إلى بيانات المنشئ مباشرة من الأنظمة الأساسية المصدر. تقوم Phyllo ببناء البنية التحتية الأساسية التي تتصل بكل منصة من منصات المبدعين، وتحافظ على تغذية البيانات المباشرة للأنظمة التي تستخدمها هذه المنصات لإدارة بيانات المبدعين وتوفر مجموعة بيانات موحدة حتى تتمكن الشركات م...

Yapily

Yapily

yapily.com

اتصل بآلاف البنوك في 19 دولة في دقائق من خلال واجهة برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة من Yapily. الوصول إلى البيانات، ومعالجة المدفوعات، وأكثر من ذلك بكثير. ماذا ستبني؟ قم بتعزيز ابتكار منتجك من خلال الخدمات المصرفية المفتوحة. اتصل بمنصة Yapily المصرفية المفتوحة للوصول إلى التغطية الأكثر شمولاً في ...

Railz

Railz

railz.ai

تقوم Railz ببناء أكبر شبكة بيانات مالية لمستقبل التمويل. نحن نهدف إلى سد العلاقة بين المؤسسات المالية والشركات ذات التفكير المستقبلي والبيانات المالية لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة. يوفر حل Accounting Data-as-a-Service™ الخاص بنا للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية القدرة على التحرك ...

Pyas

Pyas

pyas.io

Pyas هو حل API لتكامل التقويم للشركات الناشئة والمطورين الفرديين. أنشئ ميزة تكامل التقويم الخاص بك في دقائق بدلاً من أشهر. يتكامل بسهولة مع تقويم Google وMicrosoft Outlook. يمكنك دمج Zoom وGoogle Meet لعقد مؤتمرات الفيديو، وكل ذلك باستخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة.

Pinwheel

Pinwheel

pinwheelapi.com

تعمل Pinwheel على إنشاء نظام مالي أكثر عدالة من خلال فتح الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) لأنظمة كشوف المرتبات. توفر Pinwheel منصة تسمح للمستهلكين بربط حساب الرواتب الخاص بهم بأي تطبيق. ومن خلال بناء الأنابيب التي تربط هذه الأنظمة بالبنوك والمقرضين ومقدمي الخدمات الآخرين، فإننا نساعد المستهلكي...

Truv

Truv

truv.com

اتصالات API الأكثر أمانًا والأكثر موثوقية بحسابات الرواتب التي تتيح التحقق من الدخل والتوظيف، وتحويل الإيداع المباشر، والمزيد.

StackOne

StackOne

stackone.com

تعمل StackOne على تغيير الطريقة التي يبني بها موفرو SaaS عمليات تكامل مذهلة، وذلك بفضل عرض واجهة برمجة التطبيقات الموحدة القوية. باستخدام StackOne، يمكن للشركات الاتصال بسهولة بأدوات ومصادر بيانات متعددة، مما يخلق تجربة سلسة وحلاً قابلاً للتطوير عبر منصات وتطبيقات مختلفة. تم تصميم StackOne Unified A...

API2Cart

API2Cart

api2cart.com

يساعد API2Cart على دمج خدمتك مع عربات التسوق المتعددة. إنها واجهة برمجة تطبيقات واحدة تعمل بنفس الطريقة عبر جميع منصات التسوق المختلفة، لذلك إذا كان عملاؤك لديهم متاجرهم على منصات مختلفة، فلن يتعين عليك إنشاء عمليات تكامل منفصلة لواجهة برمجة التطبيقات لكل واحد منهم واحدًا تلو الآخر، يمكنك القيام بذل...

Truto

Truto

truto.one

يمكّن Truto.one الشركات من تقديم عمليات تكامل لعملائها عبر نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS)، وATS، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، ومكتب المساعدة، وحجز التذاكر، وبوابات الدفع، ومنصات الاشتراك، والمحاسبة، والتجارة الإلكترونية، والبريد الإلكتروني باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الموحدة.

Cobalt

Cobalt

gocobalt.io

Cobalt عبارة عن منصة تكامل مضمنة توفر تجربة سلسة لتوصيل تطبيقات SaaS. مع Cobalt، يمكن لشركات SaaS تقديم عمليات تكامل لعملائها بطريقة أصلية ومميزة. من خلال كتالوج سريع النمو يضم أكثر من 250 عملية تكامل معدة مسبقًا، توفر Cobalt تغطية واسعة النطاق عبر العديد من التطبيقات باستخدام واجهة برمجة تطبيقات وا...

Unified.to

Unified.to

unified.to

"واجهة برمجة تطبيقات واحدة لدمج الكل" - نحن منصة مطوري واجهة برمجة التطبيقات الموحدة لتكاملات SaaS. يمكن أن يستغرق إنشاء طلب تكامل عميل واحد أشهرًا من فريق البرمجيات. باستخدام Unified.to، يمكنك إطلاق جميع عمليات التكامل التي يحتاجها عملاؤك خلال ساعات فقط. Unified.to هو النظام الأساسي الوحيد الذي يمن...

Codat

Codat

codat.io

تساعد Codat البنوك على بناء اتصالات أعمق مع العملاء من رجال الأعمال. نحن نقدم منتجات تسهل الوصول إلى البيانات من البرامج المالية للعملاء ومزامنتها وتفسيرها لحالات استخدام محددة، مثل إعداد الموردين لبرامج البطاقات التجارية وضمان قروض الأعمال. يتم استخدام Codat من قبل أكبر البنوك في العالم لزيادة حصة ...

Apideck

Apideck

apideck.com

يتيح Apidec للمطورين إنشاء عمليات تكامل على نطاق واسع من خلال مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات الموحدة التي تغطي المحاسبة وإدارة علاقات العملاء ونظام معلومات الموارد البشرية ونظام ATS وتخزين الملفات وإدارة المشاريع والتجارة الإلكترونية. توفير الوقت وتكلفة الصيانة حتى يتمكن المهندسون من التركيز على ا...

Nylas

Nylas

nylas.com

يستخدم مئات الآلاف من المطورين حول العالم Nylas لزيادة السرعة وإنشاء إمكانات جدولة وبريد إلكتروني قابلة للتخصيص بسهولة من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الحديثة. Nylas هو النظام الأساسي الوحيد الذي يمنح المطورين إمكانية الوصول الشامل إلى موفري البريد الإلكتروني والتقويم وجهات الاتصال من خلال تكا...

Alloy Automation

Alloy Automation

runalloy.com

Alloy عبارة عن منصة تكامل مدمجة تستخدمها فرق الهندسة والمنتجات لتبسيط وتسريع جميع جوانب تطوير التكامل - بدءًا من إمكانية تخصيص المستخدم وحتى البنية التحتية للاقتراع.

Finch

Finch

tryfinch.com

واجهة برمجة التطبيقات رقم 1 لأنظمة التوظيف. احصل على بيانات التنظيم والدفع والفوائد من أكبر شبكة لمزودي خدمات معلومات الموارد البشرية وكشوف المرتبات في الصناعة.

Terra

Terra

tryterra.co

واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تمكنك من التكامل مع الأجهزة القابلة للارتداء، مثل Garmin وFitbit وApple وGoogle وPolar وEight Sleep وOra وغيرها من خلال مصدر واحد.

Hotglue

Hotglue

hotglue.com

قم بتبسيط عمليات تكامل SaaS لديك مع iPaaS المضمن. أنشئ عمليات تكامل أصلية مع الأنظمة الأساسية التي يستخدمها عملاؤك بشكل أسرع 10 مرات.

Integration Labs

Integration Labs

integrationlabs.co

واجهة برمجة التطبيقات الموحدة للبيانات المالية للأعمال. تعمل Integration Labs على تسهيل التفاعل مع البيانات المالية لعملاء شركتك. تستخدم شركات SaaS والمدفوعات والخدمات المالية الرائدة واجهة برمجة تطبيقات واحدة لاسترداد البيانات ومزامنتها بسلاسة عبر منصات المحاسبة والتجارة والمدفوعات الخاصة بعملائه...

Kombo

Kombo

kombo.dev

لقد حان الوقت للتوقف عن مطاردة عمليات التكامل. يمكنك تقديم عمليات التكامل التي يطلبها عملاؤك في وقت قصير — اعتمد على واجهة برمجة تطبيقات Kombo الموحدة لفتح مجموعة متزايدة باستمرار من عمليات تكامل الموارد البشرية وATS.

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