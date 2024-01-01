منصات UCaaS - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تعمل UCaaS، أو الاتصالات الموحدة كخدمة، كمركز مركزي للاتصال والتعاون داخل المؤسسات. توفر هذه الأنظمة الأساسية ميزات مثل VoIP والمراسلة الفورية ومؤتمرات الفيديو وأدوات التعاون الأخرى، كل ذلك ضمن نظام واحد قائم على السحابة. يمكن لمنصات UCaaS ربط مؤسسات بأكملها، مما يتيح الاتصال واتخاذ القرار السريع والمبسط من خلال توفير وظائف متنوعة في منتج واحد. في حين أن كلمة "موحد" في UCaaS تعني الجمع، وليس الجميع، فإن الهدف هو توحيد جميع طرق الاتصال المؤسسية تحت مظلة واحدة. تشتمل منتجات UCaaS على ميزات موجودة في حلول منفصلة مثل برنامج VoIP، وبرامج مؤتمرات الفيديو، وبرامج الاتصالات الداخلية، وأدوات التعاون الجماعي الأخرى. بدلاً من شراء هذه الحلول بشكل فردي، يمكن للشركات استخدام منصة UCaaS للوصول إلى كل هذه الميزات في حزمة أكثر مرونة. تتيح الطبيعة المتكاملة لهذه المنصات للمستخدمين مراقبة التنبيهات وتلقيها من خلال وسيط واحد. على الرغم من أن منصات UCaaS توفر وظائف واسعة النطاق، إلا أن العديد منها يمكن أن يتكامل مع أنظمة إدارة المحتوى الخارجية أو برامج مركز الاتصال، اعتمادًا على الاحتياجات المحددة للمؤسسة. ومع ذلك، فمن النادر أن توفر منصات UCaaS إمكانات بريد إلكتروني مستقلة، وتعتمد عادةً على نظام البريد الإلكتروني الحالي للشركة للمراسلة والتنسيق.