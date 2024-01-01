برامج النسخ - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يقوم برنامج النسخ تلقائيًا بتحويل الصوت من المقابلات والمحادثات والإملاءات ولقطات الفيديو والمزيد إلى نص. تستفيد هذه الأدوات من تقنيات مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي للنسخ، حيث يستخدم بعضها نموذج الإنسان في الحلقة (HITL) لتعزيز الدقة. على عكس برامج التعرف على الصوت، التي توفر واجهات برمجة التطبيقات أو خدمات الويب للتكامل في مواقع الويب أو التطبيقات الأخرى، توفر برامج النسخ منصة مستقلة سهلة الاستخدام لتحويل الكلام إلى نص (STT). يمكن للمستخدمين تحميل الملفات الصوتية إلى هذه الأنظمة الأساسية للنسخ أو إملاء الكلام مباشرة في البرنامج. تدعم بعض الأدوات أيضًا النسخ المباشر للقطات الفيديو. قد تتضمن الميزات الإضافية تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API)، والتحرير التعاوني، وإعداد التقارير التحليلية حول أداء النسخ ودقته.