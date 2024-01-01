شركات التدريب والتطوير - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تقدم الشركات المتخصصة في التدريب والتطوير حلاً خارجيًا لتعليم الموظفين. يقومون بتنفيذ استراتيجيات التطوير وإجراء دورات تدريبية، سواء في الموقع أو افتراضيًا. تغطي خدماتهم نطاقًا واسعًا، بما في ذلك الأعمال العامة والامتثال والمهارات الشخصية والمعرفة الخاصة بالصناعة. يقدم البعض أيضًا تدريبًا غير رسمي يركز على مجالات مثل بناء الفريق. تتعاون الشركات مع هؤلاء المزودين لتعزيز كفاءات الموظفين وزيادة الإنتاجية. عادة، تتعاون أقسام الموارد البشرية بشكل وثيق مع خدمات التدريب والتطوير لتخطيط جميع مساعي التدريب. بالإضافة إلى ذلك، تختار بعض الشركات برامج التعليم الإلكتروني التدريبية لاستكمال البرامج الحالية أو كبديل للاستعانة بمصادر خارجية.