برامج تحليل النصوص - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يساعد برنامج تحليل النص، المعروف أيضًا باسم تحليل النص أو برنامج التنقيب عن النص، المستخدمين في استخلاص الرؤى من البيانات النصية المنظمة وغير المنظمة من خلال معالجة اللغة الطبيعية (NLP). تشمل هذه الرؤى تحليل المشاعر، وتحديد العبارات الرئيسية، وتحديد اللغة، والتعرف على الموضوعات والأنماط، واكتشاف الكيانات، من بين إمكانيات أخرى. تستغل هذه الحلول قوة البرمجة اللغوية العصبية والتعلم الآلي لاستخراج رؤى متنوعة وتقديم تمثيلات مرئية للبيانات لتسهيل الفهم. أدوات تحليل النص قادرة على معالجة البيانات النصية من مصادر مختلفة، مثل رسائل البريد الإلكتروني ونصوص المكالمات الهاتفية والاستطلاعات وتعليقات العملاء والمستندات النصية الأخرى. ومن خلال استيعاب البيانات النصية من هذه القنوات المتنوعة، يمكن للشركات تعزيز قدرتها على فهم وتحليل مشاعر العملاء أو الموظفين، وتصنيف المستندات بذكاء، وتحسين المحتوى المكتوب. يمكن دمج برامج تحليل النصوص مع الأدوات التحليلية الأخرى، بما في ذلك تحليلات البيانات الضخمة ومنصات ذكاء الأعمال، لزيادة قدرات تحليل البيانات.