أدوات إدارة الاختبار - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تساعد أدوات إدارة الاختبار فرق التطوير في تنظيم اختبارات البرامج الخاصة بهم وتتبعها وصيانتها. على عكس أدوات اختبار البرامج أو برامج أتمتة الاختبار، لم يتم تصميم هذه الأدوات لتنفيذ الاختبارات. وبدلاً من ذلك، تسمح حلول إدارة الاختبار للمطورين بتخزين حالات الاختبار والنتائج في بنية تشبه المستودع، والتي يمكن تحويلها إلى تقارير قابلة للتنفيذ. تتكامل هذه الأدوات مع أدوات اختبار البرامج وبرامج التشغيل الآلي للاختبار وأدوات التطوير الأخرى. يوفر برنامج إدارة الاختبار حالات وشروط الاختبار التي تستخدمها حلول الاختبار. باستخدام أدوات إدارة الاختبار، يمكن للشركات مراقبة جميع الاختبارات التي تحتاج إلى المراجعة بكفاءة أثناء تطوير البرامج، مما يضمن ظروف اختبار موحدة في جميع أنحاء الشركة.