أدوات إدارة الاختبار - التطبيقات الأكثر شعبية
تساعد أدوات إدارة الاختبار فرق التطوير في تنظيم اختبارات البرامج الخاصة بهم وتتبعها وصيانتها. على عكس أدوات اختبار البرامج أو برامج أتمتة الاختبار، لم يتم تصميم هذه الأدوات لتنفيذ الاختبارات. وبدلاً من ذلك، تسمح حلول إدارة الاختبار للمطورين بتخزين حالات الاختبار والنتائج في بنية تشبه المستودع، والتي يمكن تحويلها إلى تقارير قابلة للتنفيذ. تتكامل هذه الأدوات مع أدوات اختبار البرامج وبرامج التشغيل الآلي للاختبار وأدوات التطوير الأخرى. يوفر برنامج إدارة الاختبار حالات وشروط الاختبار التي تستخدمها حلول الاختبار. باستخدام أدوات إدارة الاختبار، يمكن للشركات مراقبة جميع الاختبارات التي تحتاج إلى المراجعة بكفاءة أثناء تطوير البرامج، مما يضمن ظروف اختبار موحدة في جميع أنحاء الشركة.
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BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack عبارة عن منصة اختبار سحابية للويب والهواتف المحمولة تمكن المطورين من اختبار مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم عبر المتصفحات حسب الطلب وأنظمة التشغيل والأجهزة المحمولة الحقيقية، دون مطالبة المستخدمين بتثبيت أو صيانة معمل داخلي للأجهزة الافتراضية أو الأجهزة أو المحاكيات. لد...
Qase
qase.io
مساحة عمل واحدة للاختبارات اليدوية والآلية. نظام إدارة الاختبار لفرق التطوير وضمان الجودة يساعد على تعزيز جهود اختبار البرامج.
UiPath
uipath.com
UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing هو حل اختبار جماعي يمكّن فرق ضمان الجودة والمنتج وتجربة المستخدم والهندسة والترجمة والفرق الرقمية من اختبار منتجاتهم وخبراتهم في أكثر من 189 دولة مع أكثر من 90.000 متخصص تم فحصهم بشكل احترافي والذين يختبرون استخدام أجهزة حقيقية في بيئات حقيقية على مئات من مجموعات الأجهزة . سنختبر ...
Waldo
waldo.com
Waldo هو الحل الوحيد للاختبار بدون تعليمات برمجية والذي تم إنشاؤه من الألف إلى الياء، دون الحاجة إلى البرمجة النصية، لتوسيع نطاق أتمتة الاختبار بكفاءة والتوقف عن الاختيار بين سرعة الإصدار وجودة المنتج.
JunoOne
juno.one
العمل مع juno.one! اكتشف كفاءة العمل كما لم يحدث من قبل. juno.one هو حل ADLM من الدرجة الأولى لشركات تطوير البرمجيات وشركات توصيل البرامج ومتكاملي البرامج في جميع أنحاء العالم. في غضون 30 يومًا من الإصدار التجريبي المجاني، يمكنك إنشاء جميع أنواع المشاريع، والإشراف على الإدارة السليمة لعمليات الاختبا...
K2View
k2view.com
في K2view، نعتقد أن كل مؤسسة يجب أن تكون قادرة على استخدام بياناتها لتصبح مبتكرة ومرنة مثل أفضل الشركات في صناعتها. توفر منصة منتجات البيانات الخاصة بنا رؤية موثوقة وشاملة وفي الوقت الفعلي لأي شيء مهم للأعمال - سواء كان عملاء أو موردين أو موظفين أو طلبات أو قروض أو مرضى. تعمل هذه المنصة الواحدة عل...
QA Sphere
qasphere.com
QA Sphere هو نظام إدارة اختبار يركز على البساطة والكفاءة. تم تصميمه للفرق التي تسعى إلى اتباع نهج بسيط لضمان الجودة، وهو يوفر أدوات أساسية بديهية وسهلة الاستخدام. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: • يوفر QA Sphere واجهة واضحة وخالية من الرتوش تسمح للفرق بإعداد الاختبارات وإدارتها وتنفيذها بأقل قدر من ال...
TestCollab
testcollab.com
Test Collab هو برنامج حديث لإدارة الاختبارات يساعد الفرق في جميع أنحاء العالم في ضمان الجودة. باستخدام TestCollab، يمكنك تخطيط عملية الاختبار الخاصة بك والتعاون مع أعضاء فريقك في الوقت الفعلي. بمجرد الانتهاء من الاختبارات، ستتلقى تحديثات حول حالة حالات الاختبار الخاصة بك. نحن نقدم لك نسخة تجريبية مج...
Testworthy
testworthy.us
تتمثل رؤيتنا في مساعدة المؤسسات على تحقيق أقصى قدر من التأثير المطلوب من خلال برنامج ضمان الجودة الخاص بنا. تتمثل المهمة في ضمان تطوير منتجات برمجية عالية الجودة، دون المساس بالسرعة أو التعاون أو خفة الحركة. Testworthy عبارة عن أداة اختبار برمجيات آلية شاملة وقوية، تتيح للمؤسسات تخطيط وتنفيذ اختبارا...
Testiny
testiny.io
تيستيني. الحل القوي لإدارة الاختبار. تقوم أداة إدارة الاختبار بإدارة جميع حالات الاختبار اليدوية والآلية وعمليات التشغيل الاختبارية في مكان واحد. واجهة سهلة الاستخدام وتقارير غنية وعمليات تكامل سلسة مع Jira وGitLab وGitHub والمزيد. جاهز للمؤسسات مع سجلات التدقيق والدخول الموحد وأذونات المستخدم الدقي...
Stack Moxie
stackmoxie.com
مراقبة آلية بدون كود باستخدام الشجاعة. يعمل Stack Moxie عبر مجموعتك التقنية لمنح عمليات التسويق والمبيعات الثقة في أن الأنظمة تعمل بشكل لا تشوبه شائبة وتنبيه استباقي إذا لم تكن كذلك. - يقوم Stack Moxie بمراقبة النظام إما عن طريق إنشاء بيانات اختبار أو متابعة البيانات للتأكد من أنه يتصرف كما هو متوقع...
ReQtest
reqtest.com
Reqtest هي أداة قائمة على السحابة تساعدك على تبسيط مشاريع التنفيذ وصيانة النظام. بفضل وظائفها الخاصة بالاختبار والمتطلبات وتتبع الأخطاء وإعداد التقارير، فهي الأداة الوحيدة التي تحتاجها للنجاح في ضمان الجودة. لدى Reqtest أكثر من 12000 مستخدم في جميع أنحاء العالم. إنها الأداة السحابية رقم 1 لإدارة دور...
TestCaseLab
testcaselab.com
TestCaseLab هي أداة ويب متطورة لمهندسي ضمان الجودة اليدويين. قم بإدارة حالات الاختبار الخاصة بك بسهولة ودمجها مع الأخطاء أجهزة التتبع في مكان واحد!
Testuff
testuff.com
Testuff هو مزود خدمة إدارة الاختبار المستندة إلى SaaS لإدارة وتنفيذ اختبارات البرامج اليدوية والآلية والإبلاغ عن العيوب.
TestGrid
testgrid.io
البنية التحتية للاختبار والاختبار الشامل توفر Cloud TestGrid بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير للاختبار، وتستضيف أجهزة محمولة ومتصفحات حقيقية على السحابة أو داخل الشركة. باستخدام TestGrid، يمكن للمستخدمين أيضًا إجراء أتمتة اختبارية شاملة، بما في ذلك الاختبار بدون تعليمات برمجية مدعوم بالذكاء الاصطناعي،...
TestLodge
testlodge.com
أداة سهلة الاستخدام وفعالة لإدارة حالات الاختبار عبر الإنترنت لإدارة جهود الاختبار بطريقة بسيطة ومبسطة. يتيح TestLodge بسهولة الاستخدام لفرق ضمان الجودة إدارة حالات الاختبار وعمليات التشغيل الاختبارية الخاصة بهم بسهولة. من خلال الاختيار من بين العديد من عمليات التكامل الرائدة لتعقب المشكلات، يمكنك ر...
QA Touch
qatouch.com
QA Touch هي أداة متطورة لإدارة الاختبارات لفرق ضمان الجودة في جميع أنحاء العالم. نحن نؤمن بجعل عملك سهلاً وتوفير كل ما تحتاجه على منصة واحدة. باستخدام أداة إدارة حالات الاختبار الشاملة لدينا، سيكون تسريع الاختبارات والمشاريع أمرًا في غاية السهولة. تقدم QA Touch طريقة تنفيذ طبيعية وبديهية. نحن نعلم أ...
TestQuality
testquality.com
TestQuality هي أداة حديثة لإدارة الاختبار تم إنشاؤها بواسطة خبراء التطوير وضمان الجودة، مما يعزز أساليب الاختبار مثل Shift-left وBDD وTDD/ATDD والاختبار المستمر. إنه سريع وسهل الاستخدام وقوي ويتكامل بسلاسة مع Jira وGitHub وSelenium وJenkins والمزيد. تقدم TestQuality: - منصة لإدارة الاختبار على شبكة ...
Applitools
applitools.com
Applitools عبارة عن منصة لأتمتة الاختبار تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الفرق على تقديم تجارب رقمية لا تشوبها شائبة دون متاعب ممارسات الاختبار التقليدية. باستخدام Applitools Eyes وسحابة الاختبار من الجيل التالي، Ultrafast Grid، يمكن للمطورين ومهندسي ضمان الجودة إجراء اختبارات للتحقق بسرعة من وظائف ...
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io هو نظام إدارة اختبار من الجيل الجديد في البداية للاختبارات الآلية. يعد هذا حلاً قويًا لمزامنة اختباراتك الآلية واليدوية في مكان واحد والتعاون بشكل فعال مع الفريق. فهو يجعل أنشطة الاختبار مرئية وشفافة تمامًا لجميع أعضاء الفريق Dev، PM، BA. لقد ركز على الكثير من أساليب اختبار التحول إلى ال...
Testlio
testlio.com
Testlio هي شركة عالمية لاختبار البرمجيات ولديها حلول مثبتة في الاختبار اليدوي وأتمتة الاختبار واختبار البرامج المدمجة. يجمع نهجنا الفريد في الاختبار بين البشر والآلات لمساعدة المبتكرين الرقميين على تقديم منتجات عالية الجودة على نطاق واسع. في أي مكان. على أي جهاز. بأي لغة. عبر أي وسيلة دفع. يشمل عملا...
Tuskr
tuskr.app
Tuskr هو برنامج حديث لإدارة الاختبارات قائم على السحابة ويقدم مجموعة من الميزات لتحسين عمليات الاختبار الخاصة بك. اكتب حالات اختبار معبرة باستخدام نص منسق وجداول ولقطات شاشة. قم بإجراء عمليات تشغيل اختبار مرنة باستخدام جميع حالات الاختبار الخاصة بك أو مجموعة فرعية منها. التكامل بسلاسة مع أنظمة الدرد...
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS هي منصة التعهيد الجماعي للاختبار الفعال والرؤى الحقيقية. إطلاق اختبار فعال. إشراك حشد حقيقي من البشر المهرة. احصل على رؤى وإجابات قوية في أي وقت تحتاجه. مع UNGUESS، لديك أكثر من مجرد منصة اختبار جماعي: فهي كل ما تستحقه حلولك الرقمية، في مكان واحد.