مقدمي الائتمان الضريبي - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

مقدمو الائتمان الضريبي هم شركات تساعد الشركات على تحسين الحوافز الحكومية والإعفاءات الضريبية، مثل تلك المخصصة للبحث والتطوير (R&D)، والاحتفاظ بالموظفين (ERC)، وفرص العمل (WOTC). من خلال الحلول المعتمدة على التكنولوجيا، تقوم هذه الخدمات بتحليل البيانات المالية للشركات، بما في ذلك النفقات، وW-2s، و1099s، والإقرارات الضريبية السابقة، لتحديد الأهلية للحصول على الإعفاءات الضريبية. وبالتالي، يمكن للشركات الاستفادة من هذه الاعتمادات لتقليل أعباء ضريبة الدخل والرواتب.