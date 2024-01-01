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برامج إدارة المهام - التطبيقات الأكثر شعبية
يشتمل برنامج إدارة المهام على أدوات رقمية تسهل التخطيط الفعال للمهام والمشاريع وتنظيمها وتتبعها. توفر هذه التطبيقات منصة مركزية لإنشاء المهام وتعيينها ومراقبتها وتعزيز التعاون وتحسين الإنتاجية بين الأفراد والفرق. يعمل برنامج إدارة المهام على تبسيط سير العمل وتحسين الاتصال والمساعدة في الوفاء بالمواعيد النهائية بشكل فعال من خلال تقديم حل شامل لإدارة الجوانب المختلفة لتنفيذ المشروع والمهام.
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Google Tasks
tasks.google.com
قم بإدارة مهامك والتقاطها وتعديلها من أي مكان وفي أي وقت، من خلال المهام التي تتم مزامنتها عبر جميع أجهزتك. تساعدك عمليات التكامل مع Gmail وتقويم Google على إنجاز المهام بشكل أسرع.
Microsoft To Do
todo.microsoft.com
Microsoft To Do (المعروف سابقًا باسم Microsoft To-Do) هو تطبيق لإدارة المهام قائم على السحابة. فهو يسمح للمستخدمين بإدارة مهامهم من الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي والكمبيوتر. يتم إنتاج هذه التقنية من قبل الفريق الذي يقف خلف Wunderlist، والذي استحوذت عليه شركة Microsoft، وتغذي التطبيقات المستقلة ميزة...
Todoist
todoist.com
انضم إلى 25 مليون شخص وفريق ينظمون ويخططون ويتعاونون في المهام والمشروعات باستخدام Todoist. "قائمة أفضل المهام" من The Verge.
iCloud Reminders
icloud.com
يمكنك إنشاء عناصر المهام وإدارتها وتنظيمها في قوائم باستخدام التذكيرات على iCloud.com. يمكنك أيضًا مشاركة قوائم التذكيرات مع مستخدمي iCloud الآخرين.
TickTick
ticktick.com
TickTick عبارة عن قائمة مهام بسيطة وفعالة وتطبيق لإدارة المهام يساعدك على تحديد الجدول الزمني وإدارة الوقت والحفاظ على التركيز والتذكير بالمواعيد النهائية وتنظيم الحياة في المنزل والعمل وفي أي مكان آخر. يساعدك TickTick على تحقيق أقصى استفادة من يومك وإنجاز الأمور (GTD). سواء كانت هناك فكرة تريد الت...
TasksBoard
tasksboard.com
تطبيق سطح المكتب لمهام Google.
Any.do
any.do
انضم إلى ملايين الأشخاص الذين يستخدمون Any.do يوميًا للبقاء منظمين وإنجاز المزيد من المهام.
Zenkit To Do
zenkit.com
Zenkit To Do هو تطبيق بسيط للغاية لإدارة المهام لمساعدتك على العمل بشكل منتج والتعاون مع أي شخص. يتيح لك تنظيم مهامك وقوائم التسوق والاجتماعات والأحداث والرحلات والأفكار والملاحظات والأماكن وأي شيء آخر مهم بالنسبة لك. يمكنك إنشاء قوائم ومشاركة المهام مع أعضاء فريقك وعائلتك وأصدقائك. يقوم To Do بم...
Dataslayer
dataslayer.ai
إعداد تقارير التسويق الرقمي أصبحت سهلة. قم باستيراد جميع بيانات Digital MK الخاصة بك إلى Google Sheets وData Studio ومنصات Business Intelligence (Power BI وTableau وQlik وJSON) وBigQuery في ثوانٍ. أفضل بديل Supermetrics.
LeaderTask
leadertask.com
في LeaderTask، يمكنك إنشاء المهام وتقسيمها إلى مهام فرعية وضبطها لتناسب احتياجاتك. تفويض المهام لفريقك اليوم.