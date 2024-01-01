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أنظمة إدارة العلامات - التطبيقات الأكثر شعبية
تشير العلامة، في سياق التسويق الرقمي، إلى مقتطف قصير من كود JavaScript المضمن داخل صفحات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والأنظمة الأساسية الرقمية الأخرى. تخدم العلامات غرض جمع بيانات مستخدم الطرف الأول، وتمكين الشركات من الحصول على رؤى حول سلوك المستخدم وتفضيلاته. تلعب أنظمة إدارة العلامات (TMS) دورًا حاسمًا في تبسيط وتسهيل عملية إدارة هذه العلامات عبر مختلف الخصائص الرقمية. من خلال الاستفادة من أنظمة إدارة العلامات، يمكن للشركات التعامل بكفاءة مع نشر العلامات وصيانتها وتتبعها، مما يقلل الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات أو فرق التطوير. لا يعمل هذا النهج المركزي على تعزيز الكفاءة التشغيلية فحسب، بل يسهل أيضًا التكرارات الأسرع في حملات التسويق الرقمي. إحدى المزايا الأساسية لاستخدام أنظمة إدارة العلامات هي قدرتها على تعزيز خفة الحركة. يمكن للمسوقين إضافة العلامات أو تعديلها أو إزالتها بسرعة وفقًا لمتطلبات الحملة المتطورة دون معرفة تقنية واسعة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تأتي هذه الأنظمة مزودة بميزات متقدمة مثل إمكانات اختبار العلامات والتكامل مع حلول اختبار A/B، مما يمكّن المسوقين من تحسين استراتيجياتهم بناءً على رؤى البيانات في الوقت الفعلي. للتأهل للإدراج في فئة إدارة العلامات، يجب أن يستوفي المنتج المعايير التالية: * جمع بيانات المستخدم ومركزيتها: يجب على النظام جمع بيانات مستخدم الطرف الأول ودمجها بكفاءة من نقاط الاتصال الرقمية المختلفة. * تقديم واجهة سهلة الاستخدام: يجب أن توفر المنصة واجهة بديهية مناسبة للمستخدمين ذوي مستويات مختلفة من الخبرة التقنية، مما يلغي الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة. * توفير مكتبة شاملة أو كتالوج للعلامات: يجب أن يتمتع المستخدمون بإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من العلامات التي تم تكوينها مسبقًا للتنفيذ السلس عبر القنوات الرقمية. * توفير إمكانات اختبار العلامات أو التكامل مع حلول اختبار A/B: يجب أن يسهل النظام اختبار العلامات وتحسينها لتحسين أداء الحملة ومشاركة المستخدم. * تتبع ومراقبة مشاركة المستخدم وسلوكياته: يجب أن يمكّن النظام الأساسي المستخدمين من مراقبة تفاعلات المستخدم وتحليلها، مما يسمح باتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات وتحسين الحملة. بشكل عام، تلعب أنظمة إدارة العلامات دورًا حاسمًا في تمكين الشركات من تسخير الإمكانات الكاملة لجهود التسويق الرقمي الخاصة بها من خلال إدارة بيانات المستخدم والاستفادة منها بكفاءة عبر القنوات الرقمية المختلفة.
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Google Tag Manager
google.com
أصبحت إدارة العلامات سهلة. إدارة جميع علامات موقع الويب الخاص بك دون تعديل التعليمات البرمجية. يقدم برنامج Google Tag Manager حلولاً بسيطة وموثوقة وسهلة لإدارة العلامات - مجانًا.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - يقوم حل أتمتة الشراكة الرائد عالميًا باكتشاف جميع قنوات الشراكة وإدارتها وحمايتها وتحسينها للوصول إلى نمو هائل حقيقي.
Piwik PRO
piwik.pro
تحليل رحلة العميل عبر مواقع الويب والتطبيقات. مجموعة تحليلات تركز على خصوصية المستخدم وأمن البيانات - البديل الأمثل لبرنامج Google Analytics.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io هي أفضل طريقة لإنشاء UTMs ومشاركتها ومزامنتها مع فريقك. توقف عن استخدام جداول البيانات الفوضوية واحصل على بيانات جيدة للحملة في تحليلاتك.
Tealium
tealium.com
Tealium هي شركة أمريكية يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، تأسست عام 2008 في سان دييغو، كاليفورنيا، وتبيع إدارة علامات المؤسسات ومركز واجهة برمجة التطبيقات (API) ومنصة بيانات العملاء مع التعلم الآلي ومنتجات إدارة البيانات.
Ixkio
ixkio.com
منصة إدارة علامات NFC كاملة الميزات لعلامات NFC القياسية والمصادقة. يوفر إدارة إعادة التوجيه والاستجابة المباشرة وخيارات واجهة برمجة التطبيقات للتحكم المرن والقوي. خطط وخيارات لإدارة عشرات العلامات إلى مئات الآلاف من العلامات. يتضمن دعم رمز QR لعلامة NFC والتطبيقات المدمجة لرمز QR. تم تطويره وإدارته...
Tag Inspector
taginspector.com
Tag Inspector عبارة عن نظام أساسي لتدقيق العلامات ومراقبتها مصمم لمحترفي التسويق والتحليلات والحوكمة. إذا كنت تدير موقعًا كبيرًا أو مؤسسة متعددة العلامات التجارية، فإن مكتبة العلامات الشاملة ومجموعة وظائف التدقيق في Tag Inspector توفر ثقة لا مثيل لها في أن بياناتك كاملة ومتوافقة وفعالة عبر مؤسستك.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP عبارة عن نظام أساسي لبيانات العملاء بدون تعليمات برمجية يساعد مسوقي التجارة الإلكترونية وSaaS وB2B والوكالات على تتبع بيانات عملائهم وتحديدها وتقسيمها ومزامنتها وتحليلها. تساعد المنصة المسوقين على تنظيم حملات مخصصة عبر القنوات دون الاعتماد على مطوريهم. قم بتتبع ودمج بيانات العميل ال...
Stape
stape.io
قد يكون إعداد التتبع من جانب الخادم أمرًا صعبًا. ابدأ على الفور مع مجموعة خدماتنا الشاملة.
JENTIS
jentis.com
JENTIS Tag Manager: تتبع متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات وجودة بيانات بنسبة 100% باستخدام أدوات مجربة
TAGLAB
taglab.net
TAGLAB هي شركة متخصصة ذات مسؤولية محدودة توفر حلول أتمتة فعالة لموظفي المؤسسة حتى بدون مهارات البرمجة، مما يساعدهم على التحكم في بياناتهم التجارية وإعدادات المكدس. TAGLAB عبارة عن مجموعة من التحقق من تكنولوجيا التسويق والأتمتة التي تساعد المستخدمين على تدقيق علامات مواقع الويب الخاصة بهم، وتصحيح ال...
Monita
getmonita.io
Monita عبارة عن منصة لجودة بيانات المؤسسة مما يجعل مراقبة العلامات وتدقيقها أمرًا سهلاً.
Crownpeak
crownpeak.com
تضع منصة التجربة الرقمية التي يقودها الذكاء الاصطناعي والتي يمكن الوصول إليها بالكامل من Crownpeak المحتوى والتجارة في طليعة رحلة المشتري. من خلال المحتوى المخصص على نطاق واسع، والبحث التجاري المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والسلع والتوصيات، يفوز العميل دائمًا بأفضل تجربة ممكنة. تمكن Crownpeak العملا...
Commanders Act X
commandersact.com
Commanders Act هي شركة أوروبية تساعد الفرق الرقمية على العمل بكفاءة أكبر من خلال الاستفادة من البيانات بفضل التطبيقات المتنوعة لمنصة بيانات العملاء الخاصة بها. من خلال تحسين إدارة البيانات، يزيد قانون القادة من سرعة تنفيذ الحملات، ويعزز تجربة المستخدم، ويزيد عائد الاستثمار إلى الحد الأقصى، ويحسن فه...
Apollo
apolloplatform.com
Apollo هو منتج SaaS يعمل على أتمتة عمليات تنفيذ التحليلات، مما يمكّن المؤسسات من زيادة عائد الاستثمار من الاستثمارات في التحليلات الرقمية. يمكنك زيادة جودة التنفيذ وإنتاجية فريقك، حتى تتمكن من التركيز على استخدام البيانات التي تثق بها لاتخاذ قرارات عمل هادفة. استفد من Apollo لإجراء عمليات ترحيل سري...
AnyTrack
anytrack.io
AnyTrack هي أداة قوية تقوم على الفور بتتبع ومزامنة أي مصدر بيانات تحويل مع منصات التحليلات المفضلة لديك (Google Analytics وFacebook Conversion API وGoogle Ads API والمزيد). من خلال الجمع بين بيانات التحويل عبر النظام البيئي التسويقي الخاص بك، يقوم AnyTrack بتغذية وحدات البكسل الإعلانية وواجهات برمجة...
StackPile
stackpile.io
يتيح لك Stackpile تثبيت التطبيقات والعلامات وعمليات التكامل على موقع الويب الخاص بك في ثوانٍ وتتبع التحليلات باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الموحدة.
DataTrue
datatrue.com
تعد DataTrue شركة رائدة عالميًا في تقديم ضمان على مستوى المؤسسات للعلامات التي تتتبع نشاط موقع الويب. تساعد إدارة النشر والتدقيق والمراقبة الاستباقية عملائنا على إدارة عمليات العلامات الخاصة بهم والتحقق من جودة البيانات التي يجمعونها. وهذا يمنح قادة الأعمال الرقمية المعلومات عالية الجودة والثقة اللا...
ObservePoint
observepoint.com
مواقع الويب معقدة. فهي ضرورية لصورة شركتك ونموها، ولخصوصية عملائك وثقتهم. لكن مواقع الويب تحتوي على الكثير من الأجزاء والصفحات الديناميكية بحيث يكاد يكون من المستحيل مواكبتها جميعًا طوال الوقت. تقوم منصة إدارة الويب الخاصة بـ ObservePoint بأتمتة عملية فحص موقع الويب الخاص بك؛ من الصفحات ذات أعلى حر...
Blue Triangle
bluetriangle.com
كل ضوء أحمر ليس هو نفسه. ولا كل فرصة عمل. يمنحك Blue Triangle تتبعًا موحدًا لمؤشرات الأداء الرئيسية الفنية والأمنية والتجارية والتسويقية مثل الروابط المعطلة ونفاد المخزون ومعدلات الارتداد والخروج وغير ذلك الكثير - كل ذلك في لوحة معلومات واحدة قابلة للتخصيص. إن مراقبة التجربة الرقمية ليست سوى جزء من ...
Tagmate
tagmate.app
قم بإعداد علامات التسويق والتحليلات باستخدام نظام إدارة العلامات الخاص بنا بدقة 100%. تنفيذ تنفيذ علامة GA4 وترحيلها باستخدام أداة Tagmate.