برامج الوسائط الاصطناعية - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تشير الوسائط الاصطناعية إلى محتوى الفيديو والصور والنص والصوت الذي يتم إنشاؤه كليًا أو جزئيًا بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI). تمكن هذه التكنولوجيا المستخدمين من صياغة أشكال متنوعة من الوسائط. من خلال توفير مدخلات مثل صوتهم أو مظهرهم أو مطالبتهم، يمكن للأفراد استخدام البرامج لإنشاء مخرجات الوسائط المقابلة. على الرغم من أنها لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أن الوسائط الاصطناعية تحمل إمكانات هائلة في مجالات الترفيه والتسويق والتدريب ومختلف المجالات الأخرى.