برامج البيانات الاصطناعية - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تتيح برامج البيانات الاصطناعية للمستخدمين إمكانية إنشاء مجموعات بيانات مصطنعة، تشمل أنواعًا مختلفة من البيانات مثل الصور أو النصوص أو البيانات المنظمة، المستمدة من مجموعة بيانات أصلية أو مصدر بيانات. يمكّن هذا البرنامج المستخدمين من صياغة البيانات من الصفر، وحماية المعلومات الحساسة للخصوصية مع الحفاظ على الأنماط والعلاقات المتأصلة للبيانات المصدر. تتراوح التقنيات المستخدمة لتوليد البيانات الاصطناعية من الصور المولدة بالحاسوب (CGI) إلى الشبكات العصبية التوليدية (GANs) والأساليب الإرشادية. تعمل هذه التقنية كأداة قيمة للشركات التي تسعى إلى تبسيط إنشاء مجموعات البيانات للاختبار والتدريب على نماذج التعلم الآلي والتحقق من صحة البيانات وأغراض أخرى. ومن خلال الاستفادة من البيانات الاصطناعية، يمكن للمستخدمين التخفيف من مخاوف الامتثال ومنع كشف البيانات الشخصية، وبالتالي تسهيل تبادل البيانات واستخدامها بشكل آمن. لضمان أمان إخفاء الهوية وعدم إمكانية الرجوع عنه، يقوم العديد من مقدمي الخدمات بدمج آليات الخصوصية مثل الخصوصية التفاضلية والحماية من مخاطر إعادة تحديد الهوية والحفاظ على الخصوصية الفردية. يمكّن هذا النهج الباحثين والمنظمات وأصحاب المصلحة الآخرين من مشاركة البيانات دون المساس بالخصوصية. توفر برامج البيانات الاصطناعية مزايا متميزة مقارنة ببرامج إخفاء البيانات. في حين أن كلاهما يهدف إلى حماية المعلومات الخاصة، فإن برمجيات البيانات الاصطناعية تتميز بقدرتها على توليد بيانات مصطنعة وقابلية التوسع للتعامل مع كميات كبيرة من البيانات. علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد في معالجة المخاوف المتعلقة بالتحيز الخوارزمي من خلال تسوية التحيزات الموجودة في مجموعة البيانات الأصلية. لكي يتم تصنيف المنتج ضمن فئة البيانات الاصطناعية، يجب أن يستوفي المعايير التالية: * إنشاء بيانات تركيبية، بما في ذلك الصور والبيانات المنظمة. * تحويل البيانات الحساسة للخصوصية إلى مجموعات بيانات مجهولة المصدر بالكامل مع الحفاظ على التفاصيل. * العمل بسلاسة، مما يسمح للنموذج التوليدي بإنتاج البيانات تلقائيًا دون الحاجة إلى برمجة واضحة.