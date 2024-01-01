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محرري SVG - التطبيقات الأكثر شعبية
تعد برامج تحرير SVG (Scalable Vector Graphics) أدوات برمجية مصممة لإنشاء ملفات SVG وتحريرها ومعالجتها، وهي عبارة عن تنسيقات صور متجهة قائمة على XML تستخدم على نطاق واسع لرسومات الويب والرسوم المتحركة والرسوم التوضيحية القابلة للتطوير. يقدم هؤلاء المحررون مجموعة من الميزات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مصممي الجرافيك ومطوري الويب والفنانين، مما يمكنهم من إنشاء صور جذابة بصريًا وقابلة للتطوير بدقة ومرونة.
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Figma
figma.com
Figma هو محرر رسومات متجهة وأداة نماذج أولية تعتمد بشكل أساسي على الويب، مع ميزات إضافية غير متصلة بالإنترنت ممكّنة بواسطة تطبيقات سطح المكتب لنظامي التشغيل macOS وWindows. تسمح التطبيقات المصاحبة لـ Figma Mirror لنظامي التشغيل Android وiOS بعرض نماذج Figma الأولية على الأجهزة المحمولة. تركز مجموعة ...
Penpot
penpot.app
Penpot هو أول منصة تصميم ونماذج أولية مفتوحة المصدر مخصصة للفرق متعددة المجالات. لا يعتمد Penpot على أنظمة التشغيل، فهو يعتمد على الويب ويعمل بمعايير الويب المفتوحة (SVG). للجميع وتمكينهم من قبل المجتمع.
Boxy SVG
boxy-svg.com
Boxy SVG هو محرر رسومات متجهة لإنشاء الرسوم التوضيحية، بالإضافة إلى الشعارات والأيقونات وعناصر التصميم الجرافيكي الأخرى. يركز بشكل أساسي على تحرير الرسومات بتنسيق ملف SVG. البرنامج متاح كتطبيق ويب وتطبيق سطح مكتب لأنظمة التشغيل Windows وmacOS وChrome OS وLinux.
Vecta
vecta.io
Vecta هو محرر SVG تعاوني في الوقت الحقيقي مع نظام إضافي قوي يعتمد على Javascript، للفرق. يمكنك بسهولة توسيع وأتمتة أو إنشاء المخططات الانسيابية وUML والشبكة والرسوم البيانية المتساوية القياس والويب مع الآلاف من الرموز المضمنة. قم بالتصدير إلى تنسيقات ودقة متعددة، بما في ذلك PNG وJPG وSVG المصغرة وهي...
Vectorpea
vectorpea.com
يتيح لك Vectorpea Online Vector Editor تحرير الرسومات المتجهة وملفات AI وSVG وPDF!
SVG Viewer
svgviewer.dev
يعد SVG Viewer أداة عبر الإنترنت لعرض ملفات SVG وتحريرها وتحسينها.