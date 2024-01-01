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برامج إدارة الاشتراكات - التطبيقات الأكثر شعبية

يساعد برنامج إدارة الاشتراك الشركات في تتبع جميع الأنشطة المتعلقة ببيع المنتجات القائمة على الاشتراك. في حين أن البرمجيات كخدمة (SaaS) تظل نموذج الاشتراك الأكثر انتشارًا، فإن عددًا متزايدًا من الشركات تقدم منتجات رقمية وحتى مادية من خلال نماذج الاشتراك. هذا البرنامج متعدد الاستخدامات، ويستفيد منه مختلف الأقسام في الأعمال التجارية القائمة على الاشتراك، ولا سيما المبيعات والتسويق والمحاسبة. تتوفر المنتجات في هذه الفئة إما كمجموعات برامج أو حلول مستقلة. تجمع الأجنحة بين وظائف متعددة، مثل فوترة الاشتراك وبرامج إدارة الإيرادات، في حزمة واحدة. وفي المقابل، يوفر البرنامج المستقل ميزات شاملة لإدارة الاشتراكات ضمن نظام واحد متكامل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتكامل برنامج إدارة الاشتراك مع أنظمة أخرى مثل منصات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع وبرامج المحاسبة.

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Patreon

Patreon

patreon.com

Patreon عبارة عن منصة عضوية تسهل على الفنانين والمبدعين الحصول على الأموال. انضم إلى أكثر من 200000 منشئ يتقاضون رواتب من أكثر من 4 ملايين مستفيد شهريًا.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

أدوات برمجية قوية لإدارة أعمالك. تمتع بإمكانية الوصول إلى التطبيقات المهمة للأعمال مثل إنشاء النماذج والتسويق عبر البريد الإلكتروني والفوترة والأتمتة وغير ذلك الكثير في حزمة واحدة.

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

برنامج فوترة الاشتراك، مصمم للشركات المتنامية. تعامل مع دورة حياة فوترة اشتراك العميل من البداية إلى النهاية. قم بأتمتة الفواتير المتكررة، وإدارة الاشتراكات، وإرسال فواتير احترافية متوافقة مع الضرائب، والحصول على الدفع في الوقت المحدد، في كل مرة.

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

قبول المدفوعات عبر الإنترنت، في أي وقت وفي أي مكان. 2Checkout.com هي خدمة معالجة الدفع عبر الإنترنت تساعدك على قبول بطاقات الائتمان، وPayPal، وبطاقات الخصم.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS) تقدم منصة تجارة إلكترونية كاملة الخدمات للشركات التي تبيع البرامج والمنتجات الرقمية الأخرى عبر الإنترنت.

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

يُسهل عليك SendOwl بيع المنتجات الرقمية مباشرة إلى جمهورك من مدونتك أو وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان يمكنك لصق رابط فيه

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

يمكنك زيادة عائد الاستثمار وتحويل مؤسستك مع المزود الأول والمفضل الوحيد لـ AICPA لبرامج المحاسبة والإدارة المالية للشركات من أي حجم.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تقدم الحلول الأكثر تقدمًا لمراجعات العملاء والتسويق المرئي والولاء والإحالات والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. اكتشف المزيد حول كيف يمكن لعلامتك التجارية أن تقود النمو مع Yotpo هنا.

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

نمو الإيرادات ومنصة التابعة لها PayKickstart هو الحل الأكثر اكتمالا للدفع والفواتير المتكررة والإدارة التابعة وحلول الاحتفاظ في السوق بقدرات عالمية. إنه بمثابة امتداد لفرق المحاسبة والمنتجات/التطوير والتسويق.

Younium

Younium

younium.com

Younium عبارة عن منصة شاملة لإدارة أعمال الاشتراك القابلة للتطوير. ويشمل إدارة الاشتراك، وفواتير الاشتراك، والمدفوعات، والبيانات المالية، ولوحات معلومات الاشتراك لشركات B2B.

Paddle

Paddle

paddle.com

مساعدة B2B وB2C SaaS على زيادة التحويلات العالمية، وتقليل التباطؤ، والبقاء متوافقين، والتوسع بسرعة.

Recurly

Recurly

recurly.com

يوفر Recurly إدارة فواتير الاشتراك على مستوى المؤسسات لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم.

Subbly

Subbly

subbly.co

Subbly عبارة عن منصة تجارية شاملة تتيح لك إطلاق أي نموذج أعمال قائم على الاشتراكات وتشغيله وتنميته. ابدأ تجربتك المجانية لمدة أسبوعين اليوم.

EQUP

EQUP

equp.com

مريحة وبأسعار معقولة وفعالة برنامج CRM متميز يقدم أداءً حقيقيًا! قم بتمكين أعمالك باستخدام EQUP الذي يتجاوز مجرد إدارة علاقات العملاء الذكية من خلال أتمتة عمليات التسويق والمبيعات والفوترة في برنامج الكل في واحد.

Kibo

Kibo

kibocommerce.com

توفر Kibo حلولاً تجارية موحدة يمكنك الاعتماد عليها في التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين، وإدارة الطلبات، والتخصيص، ونقاط البيع.

Rainex

Rainex

rainex.io

Rainex عبارة عن منصة ذات وظائف مرنة بسيطة لإنشاء الاشتراكات والفواتير وأتمتة جميع عمليات الفوترة الروتينية.

Abowire

Abowire

abowire.com

لا تستخدم برامج المحاسبة لإدارة اشتراكاتك. افعل ذلك بالطريقة الصحيحة مع Abowire! Abowire هي منصة Abo الألمانية لبيع الاشتراكات في أوروبا. قم بزيادة الإيرادات المتكررة وخفض تكاليف التشغيل التقنية بمقدار 4x. إدارة إعداد المشتركين والمدفوعات والفواتير والفواتير المتعددة والأسعار وغير ذلك الكثير. عزز مؤ...

SimpleCirc

SimpleCirc

simplecirc.com

SimpleCirc هو برنامج لإدارة المشتركين قائم على السحابة وبأسعار معقولة لناشري المجلات والصحف الصغيرة والمتوسطة الحجم. قم بإضافة وتجديد وتحديث المشتركين لديك بسرعة وسهولة. تلقي الطلبات عبر الإنترنت. إعادة بيع القضايا والمواد الترويجية. امنح المشتركين إمكانية الوصول إلى المحتوى الرقمي الخاص بك. قم بإعد...

PayPro Global

PayPro Global

payproglobal.com

PayPro Global (تأسست عام 2006) هي شركة تقدم حلول التجارة الإلكترونية المتميزة المصممة لشركات البرمجيات وSaas والسلع الرقمية. نحن نقدم أتمتة كاملة لإدارة المبيعات عبر الإنترنت وعملية التحسين من خلال أدوات داخلية عالية الكفاءة. توفر منصتنا المُحسّنة للمستخدم لشركائنا: ⦿ حل عالمي حقيقي يضم 110 عملة وأك...

Vindicia

Vindicia

vindicia.com

تعتبر Vindicia، إحدى شركات Amdocs، شركة رائدة عالميًا في إدارة الاشتراكات والإيرادات المتكررة.

Zoura

Zoura

zuora.com

Zuora هي الشركة الرائدة في إدارة الاشتراكات. قم ببناء وتنمية أعمال الاشتراك الناجحة الخاصة بك باستخدام مجموعة أدوات الفوترة المتقدمة من Zuora.

Stykite

Stykite

stykite.com

Stykite عبارة عن منصة متكاملة لإدارة الاشتراكات تتيح لك إطلاق منتج Saas الخاص بك وتوسيع نطاقه في مناطق جغرافية جديدة. تم دمج بوابات الدفع مسبقًا وتمتلك شركة stykite أيضًا ضريبة المبيعات والمخاطر وأي امتثال آخر.

Rebill

Rebill

rebill.com

يعد Rebill حلاً للتحصيل المتكرر والأتمتة المالية في أمريكا اللاتينية. يمكن للتجار البدء في بيع الاشتراكات والعضويات في دقائق باستخدام صفحة دفع التوصيل والتشغيل المعدة مسبقًا وإدارة عملياتهم المالية من مكان واحد.

PayRequest

PayRequest

payrequest.io

PayRequest عبارة عن منصة للفوترة والاشتراكات بدون رمز لشركات SaaS والشركات الصغيرة والمتوسطة. يتكامل PayRequest مع بوابات الدفع مثل Stripe وMollie وPayPal والمزيد، لتقديم حلول الدفع مثل روابط الدفع وصفحات الدفع والاشتراكات وصفحات التبرع والمزيد. أرسل طلبات الدفع الخاصة بك عبر الرسائل القصيرة أو البر...

Pelcro

Pelcro

get.pelcro.com

Pelcro عبارة عن منصة متكاملة لإدارة الاشتراكات والعضوية. منصة شاملة وذاتية الخدمة لا تتطلب تعليمات برمجية ولكنها تحتوي على جميع أدوات التطوير لتوفير المرونة القصوى. أهم ميزات Pelcro: - إنشاء الاشتراكات ومنتجات التجارة الإلكترونية بسهولة في مكان واحد - إنشاء نظام حظر الاشتراك غير المدفوع بسهولة، واخت...

Nummuspay

Nummuspay

nummuspay.com

تدير منصة إدارة الاشتراكات ومعالجة بطاقات الائتمان في Nummuspay جميع أجزاء دورة حياة الإيرادات لشركات الاشتراك والإيرادات المتكررة.

Crystallize

Crystallize

crystallize.com

تجارة بدون رأس فائقة السرعة للعلامات التجارية والوكالات المهووسة بالمنتجات. صمم تجارب منتجات فريدة لا تُنسى وقم ببيع منتجاتك على أي قناة، وعلى أي نطاق، وبأي طريقة تحلم بها.

circuly

circuly

circuly.io

Circuly عبارة عن خدمة SaaS B2B ذات اقتصاد دائري لمواقع الويب التي تجعل تأجير المنتجات المادية أمرًا سهلاً ومربحًا مثل بيعها. تقدم شركة Circuly كل ما تحتاجه الشركات لإطلاق نموذج الاشتراك/المنتج كخدمة الخاص بها وتوسيع نطاقه بنجاح.

Buzops

Buzops

buzops.com

Buzops هو أكثر من مجرد نظام لإدارة الصالة الرياضية. نحن فريق موحد تتمثل مهمته في تمكين أصحاب الصالات الرياضية وأن نكون شريكًا متخصصًا في تضخيم كفاءة ونمو أعمال اللياقة البدنية الخاصة بك. في عام 2009، أسس مايكل شركة تدريب شخصية، وسرعان ما تمكن من زيادة إيراداتها إلى 3 ملايين دولار في خمسة مواقع. في م...

Aria Systems

Aria Systems

ariasystems.com

في عالم اليوم القائم على الطلب، يمكن أن تتحول احتياجات السوق إلى عشرة سنتات. تمنح Aria Systems شركات المؤسسات السرعة وخفة الحركة للتغيير معها. تعمل منصة تحقيق الدخل المستندة إلى السحابة من Aria على إزالة اختناقات الفواتير للسماح للشركات بإطلاق عروضها وتطويرها بسرعة. Aria هي الوحيدة التي توفر السرعة ...

Upodi

Upodi

upodi.com

Upodi هي منصة رائدة لفواتير الاشتراكات وإدارتها، حيث تعمل على أتمتة عمليات التسعير والفوترة والفواتير لـ SaaS وشركات الاشتراك. توفر Upodi البنية التحتية الأساسية للنظام من خلال محرك الفوترة المتكررة ذو المستوى العالمي، مما يدعم قابلية التوسع غير المحدودة داخل أوروبا وبقية العالم.

Rebillia Platform

Rebillia Platform

rebillia.com

محرك أوامر متكررة وقابل للتخصيص ومرن وقابل للتطوير على مستوى المؤسسة ومحرك فواتير الاشتراك مناسب لأي عمل تجاري. توفر Rebillia الأدوات اللازمة لإنشاء نموذج اشتراك فريد وعملية تسجيل سلسة للعملاء بما في ذلك: - الخروج المضمن بالكامل - نماذج اشتراك قابلة للتخصيص بالكامل من خلال أداة إنشاء الفواتير لدينا ...

TrueRev

TrueRev

truerev.com

TrueRev هي منصة الفوترة والإيرادات القابلة للتكيف بالكامل لشركات SaaS الحديثة. تم إنشاء TrueRev بالتعاون مع شركات SaaS الرائدة في العالم والقادة الماليين، وهو يساعد الشركات على إدارة إيرادات الاشتراك وتتبعها وتعظيمها. تم دمج TrueRev بسلاسة في الأنظمة المالية مثل QuickBooks، ويعمل على تبسيط وأتمتة إد...

Zenskar

Zenskar

zenskar.com

Zenskar عبارة عن منصة "تسعير نقدي" مقرها نيويورك يمكنها أتمتة الاشتراكات المعقدة والفواتير القائمة على الاستخدام، وإدارة المستحقات، وتوفير التحليلات، وإعداد سير عمل مرن للتعرف على الإيرادات، وأتمتة قياس بيانات الاستخدام. يساعد Zenskar فرق المبيعات الإبداعية على البقاء مبدعًا فيما يتعلق بالتسعير/العق...

Freemius

Freemius

freemius.com

Freemius هو المعيار الجديد في بيع البرامج المتميزة والمجانية والمكونات الإضافية والموضوعات والقوالب وSaaS.

Ordergroove

Ordergroove

ordergroove.com

تساعد منصة الاشتراك الخاصة بـ Ordergroove العلامات التجارية المبتكرة وتجار التجزئة على بناء علاقات مستمرة ومربحة للغاية مع عملائهم من خلال تحويل عمليات الشراء لمرة واحدة إلى معاملات متكررة. تعتمد العلامات التجارية سريعة النمو مثل Dollar Shave Club، وThe Honest Company، وOLLY على منصة الاشتراك المرنة...

Billsby

Billsby

billsby.com

Billsby عبارة عن منصة دفع متكررة غنية بالميزات "Saas". تم تصميم Billsby لضمان قدرة العملاء على بدء البث المباشر بسرعة، غالبًا خلال ساعة أو ساعتين. للمساعدة في تسهيل هذه العملية، لدينا فريق من المستشارين الودودين وذوي المعرفة المستعدين لمساعدة عملك على البدء. إذا كنت مطورًا يقوم بإنشاء حل لعميلك، فإن...

Maxio

Maxio

maxio.com

في Maxio، نساعد شركات B2B SaaS على إطلاق المرحلة التالية من النمو. تم تصميم منصة العمليات المالية الخاصة بنا لمواجهة التحديات المالية الفريدة التي تواجه B2B SaaS، بما في ذلك الفواتير وإدارة الاشتراكات والتعرف على الإيرادات والنفقات ومقاييس وتحليلات SaaS. نحن نؤمن أنه لكي تتمكن شركات SaaS من إطلاق ال...

Checkout Champ

Checkout Champ

checkoutchamp.com

Checkout Champ هي منصة التجارة الإلكترونية ذات الأداء الوحيد التي تم إنشاؤها بدافع الضرورة بسبب معدلات التحويل السيئة. متى كانت آخر مرة تم فيها تحويل مبيعات متجرك بنسبة 4%، أو 6%، أو 8%، أو 10% أو أكثر؟ يعمل Checkout Champ على زيادة معدلات التحويل ومتوسط ​​قيمة الطلب من خلال الخروج المخصص الثوري، وز...

Cleeng

Cleeng

cleeng.com

قم بإنشاء منصة تجارة الفيديو D2C الخاصة بك في غضون دقائق، واحتفظ بالمشتركين لديك لسنوات. إدارة سهلة وقوية لرحلة المشتركين لديك، عبر الأجهزة، وهي أداة فعالة للاحتفاظ بالمشتركين لديك

Omeda

Omeda

omeda.com

Omeda عبارة عن منصة شاملة لتكنولوجيا التسويق لتنمية جمهورك وإشراكه وتحقيق الدخل منه. تتألف Omeda من منصة بيانات العملاء (CDP)، وأتمتة البريد الإلكتروني والتسويق، وإدارة البيانات والموافقات، وإدارة الاشتراكات والكثير من عمليات التكامل، مما يجعل من السهل إنشاء حملات متطورة لنمو الجمهور على نطاق واسع د...

Subskribe

Subskribe

subskribe.com

Subskribe عبارة عن نظام أساسي للتسعير والفوترة والإيرادات قابل للتكيف لشركات SaaS الحديثة. موحدة تماما. لا الصوامع. تسوية صفرية، من عرض الأسعار إلى الإيرادات. تم تصميم Subskribe بالتعاون مع بعض شركات SaaS الرائدة في العالم، وهو يساعد الشركات على تحقيق أقصى قدر من الإيرادات من خلال هياكل الصفقات المب...

Recharge

Recharge

rechargepayments.com

حل نمو للعلامات التجارية ذات الاشتراك الأول. تستخدم أكثر من 20.000 من العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا في مجال التجارة الإلكترونية خدمة Recharge لتنمية قاعدة عملائها والاحتفاظ بها.

Ordway

Ordway

ordwaylabs.com

منصة أتمتة الفوترة والإيرادات لتوسيع نطاق الأعمال التي تعمل على تبسيط كيفية قيام الشركات بتسعير المنتجات وإرسال الفواتير وتحصيل المدفوعات والتعرف على الإيرادات. تم تصميم النظام الأساسي المستند إلى السحابة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو يزيل الحلول اليدوية في وظائف الحسابات المدينة والتعرف على ا...

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