برامج تحليلات الاشتراك ج - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تمكن حلول تحليلات الاشتراك الشركات من مراقبة أداء نماذج الاشتراك الخاصة بها. يتم استخدام هذا البرنامج بشكل أساسي من قبل موفري SaaS الذين يقدمون منتجاتهم من خلال الاشتراكات الشهرية، بدلاً من الترخيص الدائم التقليدي. في حين توفر نماذج الاشتراك مرونة أكبر للعملاء، يجب على البائعين تحفيز العملاء باستمرار للاحتفاظ باشتراكاتهم. تستخدم فرق المبيعات تحليلات الاشتراك لتقييم نجاح استراتيجيات المبيعات الخاصة بهم وتحديد فرص العمل الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد الأقسام المالية من هذا البرنامج لتقييم الإيرادات الناتجة عن العملاء الجدد والحاليين. يستخدم المستثمرون أيضًا تحليلات الاشتراك لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمار في شركات البرمجيات.