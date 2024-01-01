برامج التحليل الإحصائي - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

منتجات برامج التحليل الإحصائي هي تطبيقات متخصصة تم تصميمها لتمكين المستخدمين من إجراء تحليلات إحصائية معقدة. تم تجهيز عروض البرامج هذه بأدوات تسهل تنظيم مجموعات البيانات المحددة وتفسيرها وعرضها. عادةً ما تقوم بدمج وظائف إدارة البيانات مع ميزات مصممة خصيصًا للتحليل الإحصائي. تشتمل مجموعة إمكانيات التحليل الإحصائي على دعم منهجيات مثل تحليل الانحدار والتحليلات التنبؤية والنمذجة الإحصائية وغيرها. تستخدم أدوات برمجيات التحليل الإحصائي في المقام الأول من قبل علماء البيانات وعلماء الرياضيات، ويمكن أن تتضمن أيضًا وظائف خاصة بالصناعة. قد تلبي هذه الميزات المخصصة البحث العلمي، أو نمذجة التكلفة، أو العلوم الصحية، في حين أن البعض الآخر متعدد الاستخدامات بما يكفي لإجراء تحليلات إحصائية مختلفة عبر الصناعات أو التطبيقات المختلفة.