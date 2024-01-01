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برامج التحليل الإحصائي - التطبيقات الأكثر شعبية

منتجات برامج التحليل الإحصائي هي تطبيقات متخصصة تم تصميمها لتمكين المستخدمين من إجراء تحليلات إحصائية معقدة. تم تجهيز عروض البرامج هذه بأدوات تسهل تنظيم مجموعات البيانات المحددة وتفسيرها وعرضها. عادةً ما تقوم بدمج وظائف إدارة البيانات مع ميزات مصممة خصيصًا للتحليل الإحصائي. تشتمل مجموعة إمكانيات التحليل الإحصائي على دعم منهجيات مثل تحليل الانحدار والتحليلات التنبؤية والنمذجة الإحصائية وغيرها. تستخدم أدوات برمجيات التحليل الإحصائي في المقام الأول من قبل علماء البيانات وعلماء الرياضيات، ويمكن أن تتضمن أيضًا وظائف خاصة بالصناعة. قد تلبي هذه الميزات المخصصة البحث العلمي، أو نمذجة التكلفة، أو العلوم الصحية، في حين أن البعض الآخر متعدد الاستخدامات بما يكفي لإجراء تحليلات إحصائية مختلفة عبر الصناعات أو التطبيقات المختلفة.

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Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

تعمل Qualtrics على تمكين الشركات من التقاط رؤى العملاء والمنتجات والعلامات التجارية والموظفين والتصرف بناءً عليها في مكان واحد.

Displayr

Displayr

displayr.com

Displayr هو برنامج تحليل وإعداد تقارير شامل مصمم لمساعدة الباحثين في السوق في العثور بسرعة على قصص البيانات القوية ومشاركتها. 1. إنجاز المشروع بشكل أسرع. 2. تعامل مع المهام داخل الشركة التي عادة ما تستعين بها بمصادر خارجية. 3. إنشاء مبسط للتقارير ولوحات المعلومات الجذابة والمحدثة تلقائيًا. 4. تعزيز ...

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