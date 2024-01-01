حلول أمن سلسلة توريد البرمجيات - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

توفر أدوات أمان سلسلة توريد البرامج مراقبة آلية ومستمرة طوال عملية تطوير البرامج. يقومون بتحليل التعليمات البرمجية المصدر، وتحديد المخاطر الأمنية المحتملة، والمسح بحثًا عن التعليمات البرمجية الضارة، والتحقق من صحة مكونات وتبعيات الطرف الثالث. يتضمن تأمين سلسلة توريد البرامج حماية كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير البرامج لضمان سلامة المنتج النهائي. يتضمن ذلك تخفيف نقاط الضعف والتهديدات التي يمكن أن تعرض البرنامج للخطر. تكتشف هذه الأدوات أيضًا أي محاولات تلاعب أثناء التطوير أو النشر. ومن خلال التأكد من تضمين المكونات الموثوقة والتي تم التحقق من صحتها فقط، فإنها تقلل من مخاطر إدخال ثغرات أمنية أو برامج ضارة. غالبًا ما تُستخدم حلول أمان سلسلة توريد البرامج جنبًا إلى جنب مع أدوات تحليل التعليمات البرمجية الثابتة لتحديد نقاط الضعف المحتملة والحماية منها.