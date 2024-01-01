أدوات تعريب البرامج - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تم تصميم أدوات تعريب البرامج لتكييف البرامج لتلبية احتياجات وتفضيلات المستخدمين في مناطق جغرافية مختلفة. توفر هذه الأدوات إمكانات إدارة الترجمة لتطبيقات البرامج، بهدف تحسين المحتوى العالمي مع تقليل العمليات اليدوية عن طريق أتمتة المهام طوال عملية الترجمة أثناء تطوير البرامج. في حين أن برامج إدارة الترجمة تُستخدم عادةً من قبل مقدمي خدمات اللغة أو المترجمين المستقلين، فإن أدوات تعريب البرامج يتم استخدامها بشكل خاص من قبل فرق التطوير. تستخدم هذه الفرق الأدوات لتوطين سلاسل التعليمات البرمجية التي تواجه المستخدم بشكل مستمر مباشرةً من لوحة معلومات التطوير. تعمل أدوات تعريب البرامج كمركز مركزي للمترجمين ضمن فرق التطوير، مما يسمح لهم بإدارة الترجمة والتعريب طوال دورة حياة التطوير. من مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول إلى ألعاب الفيديو، تستفيد فرق التطوير التي تعمل على برامج مواجهة للمستخدم منتشرة عالميًا من مهام الترجمة الآلية وميزات الإدارة التي توفرها أدوات تعريب البرامج. غالبًا ما تتكامل هذه الأدوات مع أنظمة التحكم في الإصدار ومنصات تطوير الأجهزة المحمولة وبرامج محرك الألعاب، مما يسهل سير عمل الترجمة المستمر.