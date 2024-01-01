أدوات تحليل تطوير البرمجيات - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

توفر أدوات تحليل تطوير البرمجيات، والتي تسمى غالبًا أدوات تحليلات Git، رؤى شاملة حول تقدم التطوير من خلال تحليل البيانات التاريخية. تمكن هذه الأدوات قادة فريق التطوير والمديرين من تحديد الاختناقات، وتتبع التقدم في نهاية اليوم أو نهاية الأسبوع، وتحديد مجالات التعليمات البرمجية التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام، ومراقبة الاتجاهات، والمزيد. تساعد هذه المعلومات الفرق على تعزيز الكفاءة وتحقيق نتائج عالية الجودة بسرعة أكبر. تم تصميم أدوات تحليلات تطوير البرمجيات في المقام الأول للأغراض الإدارية وتركز على المقاييس عالية المستوى، وتُستخدم عادةً جنبًا إلى جنب مع برامج إدارة المنتجات وأدوات التحليلات الأخرى. يجب أن تتكامل بسلاسة مع برنامج إدارة التعليمات البرمجية المصدر.