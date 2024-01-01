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منصات الشبكات الاجتماعية - التطبيقات الأكثر شعبية
تسمح منصات الشبكات الاجتماعية للأفراد والشركات بالتواصل مع بعضهم البعض للتواصل ومشاركة البيانات، غالبًا في منتدى عام. في الشبكات الاجتماعية، يتم تمثيل المستخدمين من خلال ملف شخصي، ويتواصلون مع مستخدمين آخرين لديهم اهتمامات أو خلفيات مماثلة، أو يعرفونهم في الحياة الواقعية. عادةً ما يتم الوصول إلى منصات الشبكات الاجتماعية عبر متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول. تستخدم الشركات الشبكات الاجتماعية لمجموعة متنوعة من الأغراض. فهو يسمح لهم ببناء علامتهم التجارية والحفاظ عليها من خلال مشاركة المحتوى أو الترويج للمواد التسويقية. ويمكن استخدامه أيضًا للتواصل أو الإعلان أو حتى لخدمة العملاء، من بين استخدامات أخرى. يمكن للشركات استخدام برامج الشبكات الاجتماعية بالتوافق مع البرامج في واحدة أو أكثر من الفئات التالية: إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، والتحليلات الاجتماعية، ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الاجتماعية، وخدمة العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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instagram.com
Instagram (يُختصر عادةً إلى IG أو Insta) هي خدمة شبكات اجتماعية أمريكية لمشاركة الصور والفيديو مملوكة لشركة Facebook، أنشأها Kevin Systrom وMike Krieger وتم إطلاقها في الأصل على iOS في أكتوبر 2010. تم إصدار إصدار Android في أبريل 2012، تلاها إصدار واجهة سطح مكتب محدودة الميزات في نوفمبر 2012، وتطبيق...
facebook.com
فيسبوك (منمنمة كـ facebook) هي خدمة وسائط اجتماعية وشبكات اجتماعية أمريكية عبر الإنترنت مقرها في مينلو بارك، كاليفورنيا، وهي خدمة رائدة لشركة تحمل الاسم نفسه Facebook, Inc. وقد أسسها مارك زوكربيرج، جنبًا إلى جنب مع زملائه من طلاب كلية هارفارد وزملاء السكن. إدواردو سافرين، وأندرو ماكولوم، وداستن موسك...
X
x.com
X، تويتر سابقًا، عبارة عن خدمة وسائط اجتماعية وشبكات اجتماعية عبر الإنترنت تديرها الشركة الأمريكية X Corp.، خليفة شركة Twitter, Inc. تويتر عبارة عن خدمة تدوين مصغر وشبكات اجتماعية أمريكية يقوم المستخدمون بنشر الرسائل المعروفة باسم "التغريدات" والتفاعل معها. يمكن للمستخدمين المسجلين نشر التغريدات وا...
pinterest.com
Pinterest هي خدمة مشاركة صور ووسائط اجتماعية أمريكية مصممة لتمكين حفظ واكتشاف المعلومات (على وجه التحديد "الأفكار") على شبكة الويب العالمية باستخدام الصور، وعلى نطاق أصغر، صور GIF المتحركة ومقاطع الفيديو، في شكل لوحات تعليق. تم إنشاء الموقع بواسطة Ben Silbermann وPaul Sciarra وEvan Sharp وكان لديه أ...
Snapchat
snapchat.com
يتيح لك Snapchat التحدث بسهولة مع الأصدقاء وعرض القصص من جميع أنحاء العالم واستكشاف الأخبار في Discover. الحياة تصبح أكثر متعة عندما تعيش اللحظة! Snapchat هو تطبيق وخدمة مراسلة فورية متعددة الوسائط أمريكية تم تطويرها بواسطة شركة Snap Inc.، في الأصل شركة Snapchat Inc.. إحدى الميزات الرئيسية لـ Snapc...
reddit.com
Reddit (منمق في شعاره كـ reddit) هو موقع أمريكي لتجميع الأخبار الاجتماعية وتقييم محتوى الويب وموقع للمناقشة. يقوم الأعضاء المسجلون بإرسال المحتوى إلى الموقع مثل الروابط والمشاركات النصية والصور، والتي يتم التصويت عليها بعد ذلك بالموافقة أو الرفض من قبل الأعضاء الآخرين. يتم تنظيم المنشورات حسب الموض...
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (منمق كـ tumblr ويُنطق "tumbler") هو موقع أمريكي للتدوين الصغير والشبكات الاجتماعية أسسه ديفيد كارب في عام 2007 وتملكه حاليًا شركة Automattic. تتيح الخدمة للمستخدمين نشر الوسائط المتعددة والمحتويات الأخرى على مدونة قصيرة الشكل. يمكن للمستخدمين متابعة مدونات المستخدمين الآخرين. يمكن للمدونين أ...
Instapaper
instapaper.com
Instapaper هي خدمة وضع إشارات مرجعية تسمح بحفظ محتوى الويب بحيث يمكن "قراءته لاحقًا" على جهاز مختلف، مثل القارئ الإلكتروني أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. تم تأسيس الخدمة في عام 2008 على يد ماركو أرمنت، وتضم حوالي 2 مليون مستخدم حتى أواخر عام 2011. وفي أبريل 2013، باع ماركو حصة أغلبية لشركة Betawo...
Meetup
meetup.com
ابحث عن المجموعات التي تستضيف أحداثًا عبر الإنترنت أو شخصيًا والتعرف على أشخاص في مجتمعك المحلي يشاركونك اهتماماتك.
SlideShare
slideshare.net
اكتشف العروض التقديمية والرسوم البيانية وشاركها وقدمها مع أكبر مجتمع احترافي لمشاركة المحتوى في العالم.
Glitch
glitch.com
أدوات بسيطة وقوية ومجانية لإنشاء ملايين التطبيقات واستخدامها.
BuzzFeed
buzzfeed.com
يحتوي BuzzFeed على الأخبار العاجلة، والصحافة الحيوية، والاختبارات، ومقاطع الفيديو، وأخبار المشاهير، ومقاطع الفيديو الخاصة بالأطعمة اللذيذة، والوصفات، والحيل اليدوية، وجميع المشاركات الرائجة التي تريد مشاركتها مع أصدقائك. حقوق الطبع والنشر BuzzFeed، Inc. جميع الحقوق محفوظة.
LiveJournal
livejournal.com
حياتك هي أفضل قصة! فقط ابدأ مدونتك اليوم!
Digg
digg.com
Digg هي الصفحة الرئيسية للإنترنت، وتضم أفضل المقالات ومقاطع الفيديو والمحتوى الأصلي الذي يتحدث عنه الويب الآن.
Diligent Director
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
Diligent Administrator
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
MindSumo
mindsumo.com
تساعد MindSumo الشركات على حشد الأفكار والرؤى الجديدة من أكثر من 400000 مستخدم. يتكون مجتمع MindSumo من أكثر من 400000 طالب من جيل الألفية والجيل Z في بعض أفضل الجامعات في العالم. استخدم أكثر من 100 من شركات Fortune 500 شركة MindSumo للحصول على أفكار مذهلة، والتقاط رؤى قيمة، وتحفيز الابتكار.
Social Inviter
socialinviter.com
يمكّن Social Inviter المستخدم من استيراد جهات الاتصال واستيراد الأصدقاء وإرسال الرسالة ونشر المحتوى على الشبكات الاجتماعية بنقرات.
SalesHookup
saleshookup.com
SalesHookup عبارة عن منصة توفر لمحترفي المبيعات أكثر من 10 ساعات شهريًا من خلال التواصل عن طريق تبسيط العملية في 3 خطوات: 1. حدد فترة زمنية 2. سنطابقك مع عضو آخر ونرسل لك مقدمة 3. تواصل عبر الفيديو الخاص بنا منصة واستمتع بـ SalesHookup التي تم إطلاقها في عام 2021 ونمت إلى أكثر من 2000 عضو في أكثر من...
Groupsite
groupsite.com
قم ببناء مجتمعك بالطريقة الصحيحة. يمكّن موقع المجموعة مجموعتك من التواصل والتعاون والتواصل لتحقيق مهمتك أو مؤسستك أو قضيتك أو شركتك. تعتبر مواقع المجموعات معيارية وقابلة للتخصيص ومتنقلة وجذابة. تتضمن مواقع المجموعات ما يلي: - المناقشات - التواصل باستخدام وظائف تشبه خدمة القوائم - التقويمات - جمع الر...
CoFoundersLab
cofounderslab.com
يستخدم CoFoundersLab خوارزميات الذكاء الاصطناعي للتوصية للعملاء بأفضل المرشحين لمؤسس مشارك أو عضو فريق أو مستشار.