منصات الشبكات الاجتماعية - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تسمح منصات الشبكات الاجتماعية للأفراد والشركات بالتواصل مع بعضهم البعض للتواصل ومشاركة البيانات، غالبًا في منتدى عام. في الشبكات الاجتماعية، يتم تمثيل المستخدمين من خلال ملف شخصي، ويتواصلون مع مستخدمين آخرين لديهم اهتمامات أو خلفيات مماثلة، أو يعرفونهم في الحياة الواقعية. عادةً ما يتم الوصول إلى منصات الشبكات الاجتماعية عبر متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول. تستخدم الشركات الشبكات الاجتماعية لمجموعة متنوعة من الأغراض. فهو يسمح لهم ببناء علامتهم التجارية والحفاظ عليها من خلال مشاركة المحتوى أو الترويج للمواد التسويقية. ويمكن استخدامه أيضًا للتواصل أو الإعلان أو حتى لخدمة العملاء، من بين استخدامات أخرى. يمكن للشركات استخدام برامج الشبكات الاجتماعية بالتوافق مع البرامج في واحدة أو أكثر من الفئات التالية: إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، والتحليلات الاجتماعية، ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الاجتماعية، وخدمة العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.