Social Network Platforms - التطبيقات الأكثر شعبية
Social networks platforms allows individuals and companies to connect with one another to communicate and share data, often in a public forum. In a social networks, users are represented by a profile, and they connect with other users that have similar interests or backgrounds, or who they know in real life. Social network platforms are typically accessed via web browser or mobile application. Companies use social networks for a variety of purposes. It allows them to build and maintain their brand by sharing content or promoting marketing materials. It can also be used for networking, advertising, or even for customer service, among other uses. Companies can use social networks software in congruence with software in one or more of the following categories: social media management, social analytics, social media monitoring, social advertising, and social customer service.
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instagram.com
Instagram (يُختصر عادةً إلى IG أو Insta) هي خدمة شبكات اجتماعية أمريكية لمشاركة الصور والفيديو مملوكة لشركة Facebook، أنشأها Kevin Systrom وMike Krieger وتم إطلاقها في الأصل على iOS في أكتوبر 2010. تم إصدار إصدار Android في أبريل 2012، تلاها إصدار واجهة سطح مكتب محدودة الميزات في نوفمبر 2012، وتطبيق...
facebook.com
فيسبوك (منمنمة كـ facebook) هي خدمة وسائط اجتماعية وشبكات اجتماعية أمريكية عبر الإنترنت مقرها في مينلو بارك، كاليفورنيا، وهي خدمة رائدة لشركة تحمل الاسم نفسه Facebook, Inc. وقد أسسها مارك زوكربيرج، جنبًا إلى جنب مع زملائه من طلاب كلية هارفارد وزملاء السكن. إدواردو سافرين، وأندرو ماكولوم، وداستن موسك...
X
x.com
X، تويتر سابقًا، عبارة عن خدمة وسائط اجتماعية وشبكات اجتماعية عبر الإنترنت تديرها الشركة الأمريكية X Corp.، خليفة شركة Twitter, Inc. تويتر عبارة عن خدمة تدوين مصغر وشبكات اجتماعية أمريكية يقوم المستخدمون بنشر الرسائل المعروفة باسم "التغريدات" والتفاعل معها. يمكن للمستخدمين المسجلين نشر التغريدات وا...
pinterest.com
Pinterest هي خدمة مشاركة صور ووسائط اجتماعية أمريكية مصممة لتمكين حفظ واكتشاف المعلومات (على وجه التحديد "الأفكار") على شبكة الويب العالمية باستخدام الصور، وعلى نطاق أصغر، صور GIF المتحركة ومقاطع الفيديو، في شكل لوحات تعليق. تم إنشاء الموقع بواسطة Ben Silbermann وPaul Sciarra وEvan Sharp وكان لديه أ...
Snapchat
snapchat.com
يتيح لك Snapchat التحدث بسهولة مع الأصدقاء وعرض القصص من جميع أنحاء العالم واستكشاف الأخبار في Discover. الحياة تصبح أكثر متعة عندما تعيش اللحظة! Snapchat هو تطبيق وخدمة مراسلة فورية متعددة الوسائط أمريكية تم تطويرها بواسطة شركة Snap Inc.، في الأصل شركة Snapchat Inc.. إحدى الميزات الرئيسية لـ Snapc...
reddit.com
Reddit (منمق في شعاره كـ reddit) هو موقع أمريكي لتجميع الأخبار الاجتماعية وتقييم محتوى الويب وموقع للمناقشة. يقوم الأعضاء المسجلون بإرسال المحتوى إلى الموقع مثل الروابط والمشاركات النصية والصور، والتي يتم التصويت عليها بعد ذلك بالموافقة أو الرفض من قبل الأعضاء الآخرين. يتم تنظيم المنشورات حسب الموض...
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (منمق كـ tumblr ويُنطق "tumbler") هو موقع أمريكي للتدوين الصغير والشبكات الاجتماعية أسسه ديفيد كارب في عام 2007 وتملكه حاليًا شركة Automattic. تتيح الخدمة للمستخدمين نشر الوسائط المتعددة والمحتويات الأخرى على مدونة قصيرة الشكل. يمكن للمستخدمين متابعة مدونات المستخدمين الآخرين. يمكن للمدونين أ...
Instapaper
instapaper.com
Instapaper هي خدمة وضع إشارات مرجعية تسمح بحفظ محتوى الويب بحيث يمكن "قراءته لاحقًا" على جهاز مختلف، مثل القارئ الإلكتروني أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. تم تأسيس الخدمة في عام 2008 على يد ماركو أرمنت، وتضم حوالي 2 مليون مستخدم حتى أواخر عام 2011. وفي أبريل 2013، باع ماركو حصة أغلبية لشركة Betawo...
Meetup
meetup.com
ابحث عن المجموعات التي تستضيف أحداثًا عبر الإنترنت أو شخصيًا والتعرف على أشخاص في مجتمعك المحلي يشاركونك اهتماماتك.
SlideShare
slideshare.net
اكتشف العروض التقديمية والرسوم البيانية وشاركها وقدمها مع أكبر مجتمع احترافي لمشاركة المحتوى في العالم.
Glitch
glitch.com
أدوات بسيطة وقوية ومجانية لإنشاء ملايين التطبيقات واستخدامها.
BuzzFeed
buzzfeed.com
يحتوي BuzzFeed على الأخبار العاجلة، والصحافة الحيوية، والاختبارات، ومقاطع الفيديو، وأخبار المشاهير، ومقاطع الفيديو الخاصة بالأطعمة اللذيذة، والوصفات، والحيل اليدوية، وجميع المشاركات الرائجة التي تريد مشاركتها مع أصدقائك. حقوق الطبع والنشر BuzzFeed، Inc. جميع الحقوق محفوظة.
LiveJournal
livejournal.com
حياتك هي أفضل قصة! فقط ابدأ مدونتك اليوم!
Digg
digg.com
Digg هي الصفحة الرئيسية للإنترنت، وتضم أفضل المقالات ومقاطع الفيديو والمحتوى الأصلي الذي يتحدث عنه الويب الآن.
Diligent Director
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
Diligent Administrator
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
Social Inviter
socialinviter.com
Social Inviter enables the user to import contacts, import friends, send the message and post content to social networks in clicks.
CoFoundersLab
cofounderslab.com
CoFoundersLab uses AI algorithms to recommend clients' the best candidates for a cofounder, team member or advisor.
MindSumo
mindsumo.com
MindSumo helps companies crowdsource new ideas and insights from over 400,000 users. The MindSumo community is made up of over 400,000 Millennial and Gen Z students at some of the top universities in the world. Over 100 of the Fortune 500 have used MindSumo to source breakthrough ideas, capture valu...
SalesHookup
saleshookup.com
SalesHookup is a platform that saves sales professionals 10+ hrs a month with networking by simplifying the process into 3 steps: 1. Select a time slot 2. We'll match you with another member and send you an intro 3. Connect on our video platform and have fun SalesHookup launched in 2021 and has grow...
Groupsite
groupsite.com
قم ببناء مجتمعك بالطريقة الصحيحة. يمكّن موقع المجموعة مجموعتك من التواصل والتعاون والتواصل لتحقيق مهمتك أو مؤسستك أو قضيتك أو شركتك. تعتبر مواقع المجموعات معيارية وقابلة للتخصيص ومتنقلة وجذابة. تتضمن مواقع المجموعات ما يلي: - المناقشات - التواصل باستخدام وظائف تشبه خدمة القوائم - التقويمات - جمع الر...