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برامج التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي - التطبيقات الأكثر شعبية

يشير برنامج التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الأدوات والمنصات المصممة لمساعدة الشركات والأفراد على إدارة وأتمتة وتحليل وتحسين جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تقدم هذه الحلول البرمجية عادةً مجموعة من الميزات لتبسيط الجوانب المختلفة لحملات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر منصات متعددة مثل Facebook وInstagram وTwitter وLinkedIn وYouTube وغيرها.

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Meta Business Suite

Meta Business Suite

business.facebook.com

قم بإدارة جميع أنشطتك التجارية على Facebook وMessenger وInstagram من مكان واحد.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.

X Pro

X Pro

pro.x.com

X PRO، المعروف سابقًا باسم TweetDeck، هو تطبيق لوحة تحكم لوسائل التواصل الاجتماعي لإدارة حسابات X (Twitter سابقًا). كان TweetDeck في الأصل تطبيقًا مستقلاً، ثم استحوذت عليه شركة Twitter Inc. وتم دمجه في واجهة Twitter. وهو مشابه لتطبيق "Dashboard App" الخاص بتويتر والذي تم إيقافه في عام 2016. مثل تط...

Tumblr

Tumblr

tumblr.com

Tumblr (منمق كـ tumblr ويُنطق "tumbler") هو موقع أمريكي للتدوين الصغير والشبكات الاجتماعية أسسه ديفيد كارب في عام 2007 وتملكه حاليًا شركة Automattic. تتيح الخدمة للمستخدمين نشر الوسائط المتعددة والمحتويات الأخرى على مدونة قصيرة الشكل. يمكن للمستخدمين متابعة مدونات المستخدمين الآخرين. يمكن للمدونين أ...

Feedly

Feedly

feedly.com

Feedly (منمق كـ Feedly) هو تطبيق لتجميع الأخبار لمختلف متصفحات الويب والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي iOS وAndroid. وهي متاحة أيضًا كخدمة مستندة إلى السحابة. يقوم بتجميع موجزات الأخبار من مجموعة متنوعة من المصادر عبر الإنترنت ليتمكن المستخدم من تخصيصها ومشاركتها مع الآخرين. تم إصدار Feedly لأول مر...

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GoDaddy Inc.‎ هي شركة أمريكية مسجلة لنطاقات الإنترنت وشركة استضافة ويب يتم تداول أسهمها علنًا، ويقع مقرها الرئيسي في سكوتسديل بولاية أريزونا وتم تأسيسها في ولاية ديلاوير. اعتبارًا من يونيو 2020، أصبح لدى GoDaddy أكثر من 20 مليون عميل وأكثر من 7000 موظف حول العالم. وتشتهر الشركة بإعلاناتها على شاشات ...

Buffer

Buffer

buffer.com

قم ببناء جمهورك وتنمية علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...

Linktree

Linktree

linktr.ee

تعرف على Linktree™، أداة الارتباط الحيوي المجانية التي تستخدمها أفضل العلامات التجارية والمبدعين والمؤثرين في العالم.

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Hootsuite عبارة عن منصة لإدارة الوسائط الاجتماعية، أنشأها رايان هولمز في عام 2008. تأخذ واجهة مستخدم النظام شكل لوحة معلومات، وتدعم تكامل الشبكات الاجتماعية لـ Twitter وFacebook وInstagram وLinkedIn وYouTube. يقع مقر Hootsuite في فانكوفر، ويعمل به ما يقرب من 1000 موظف في 13 موقعًا، بما في ذلك تورون...

Pictory

Pictory

pictory.ai

يمكّنك الذكاء الاصطناعي القوي في Pictory من إنشاء مقاطع فيديو بجودة احترافية وتحريرها باستخدام النص، دون الحاجة إلى مهارات فنية أو تنزيل برامج.

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. يقوم Bitly بتقصير 600 مليون رابط شهريًا، لاستخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. تجني Bitly الأموال عن طريق فرض رسوم مقابل الوصول ...

Metricool

Metricool

metricool.com

تحليل وإدارة وتنمية وجودك الرقمي. كل شيء في مكان واحد. قم بتخطيط محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك، ومراجعة بياناتك، وإدارة حملاتك الإعلانية عبر الإنترنت.

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

يساعدك vidIQ على اكتساب الأدوات والمعرفة اللازمة لتنمية جمهورك بشكل أسرع على YouTube وخارجه.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

Zoho Social هي أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تساعد الشركات والوكالات على تعزيز تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي. سجل مجانا. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.

Later

Later

later.com

منصة التسويق المرئي الرائدة التي تتيح لك التخطيط والجدولة والنشر وقياس نتائج منشوراتك على Instagram ووسائل التواصل الاجتماعي.

Social Blade

Social Blade

socialblade.com

Social Blade (يُكتب أحيانًا SocialBlade) هو موقع ويب أمريكي يتتبع إحصائيات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي. يتتبع Social Blade بشكل خاص منصة YouTube، ولكنه يحتوي أيضًا على معلومات تحليلية بخصوص Twitch وFacebook وInstagram وTwitter وTikTok وTrovo وDailymotion وMixer وDLive وStoryFire. تعمل Social Bl...

Planoly

Planoly

planoly.com

قم بإدارة وتخطيط وجدولة منشوراتك على Instagram من جهاز الكمبيوتر والهواتف المحمولة. قم بإنشاء موجز Instagram متماسك وإدارة حسابات Instagram المتعددة.

Simplified

Simplified

simplified.com

منصة التصميم الرقمي الشاملة التي تساعدك على إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق علامتك التجارية والتعاون مع فريقك بشكل لم يسبق له مثيل. كل ما تحتاجه لتروي قصتك، في مكان واحد.

Planable

Planable

planable.io

Planable هو مركز قيادة حملات الوسائط الاجتماعية الموثوق بها من قبل الوكالات والمستقلين وفرق التسويق للإنشاء والتعاون والموافقة والجدولة.

Vista Social

Vista Social

vistasocial.com

أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي مصممة بخبرة لمساعدتك على تجاوز أهدافك

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

أعد تصور كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي تنمية أعمالك باستخدام Sprout Social. شاهد أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا أثناء العمل. ابدأ تجربتك المجانية اليوم.

Loomly

Loomly

loomly.com

Loomly هي منصة نجاح العلامة التجارية التي تمكن فرق التسويق من تنمية العلامات التجارية الناجحة عبر الإنترنت من خلال ميزات التعاون والنشر والتحليلات.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

يقدم ContentStudio أداة لاكتشاف المحتوى تجعل مدونات تنظيم المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي سهلة الاستخدام للأعمال في أي مكان أو سوق.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

تعمل Qualtrics على تمكين الشركات من التقاط رؤى العملاء والمنتجات والعلامات التجارية والموظفين والتصرف بناءً عليها في مكان واحد.

Beacons

Beacons

beacons.ai

تُعد البرامج الملحقة للتتبع أسهل طريقة لإنشاء رابط في موقع الويب الحيوي الذي سيحبه معجبوك - وهي مجانية!

Minea

Minea

app.minea.com

Minea هي أداة البحث عن منتجات التجارة الإلكترونية النهائية. Minea يتتبع جميع الإعلانات على جميع الشبكات. يتم تتبع إعلانات فيسبوك، ومواضع المنتجات المؤثرة، وSnapspy، وجميع الشبكات. توقف عن دفع 149 يورو لـ Adspy لشبكة واحدة واكتشف Minea.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot - أداة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وحركة المرور. لقد قمنا بتصميم أتمتة جدولة وسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين.

Publer

Publer

publer.io

قم بجدولة منشوراتك على Facebook، ومنشورات Instagram، والتغريدات، وتحديثات LinkedIn، ودبابيس Pinterest، ومنشورات Google My Business، ومقاطع الفيديو على YouTube باستخدام Publer. توفير الوقت، وزيادة حركة المرور، والتركيز على عملك.

Heropost

Heropost

heropost.io

إدارة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة، وجدولة منشورات غير محدودة، والتفاعل مع الجمهور الذي اخترته، وتتبع الأداء وتحليله باستخدام تقارير متعمقة.

Submagic

Submagic

submagic.co

ارفع مستوى مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام التسميات التوضيحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي 🚀 تسميات توضيحية سهلة الاستخدام مع رموز تعبيرية مثالية وكلمات رئيسية مميزة بذكاء، وكلها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

Bio Link

Bio Link

bio.link

يتيح لك الرابط الحيوي الارتباط بجميع صفحاتك - مواقع الويب، والمتجر، والمدونة، والمشاركات الاجتماعية، ومقاطع الفيديو، وأي شيء - مما يسهل على جمهورك اكتشاف كل المحتوى الخاص بك. ​​ تسمح منصات مثل Instagram وTwitter وTikTok برابط واحد فقط في السيرة الذاتية. باستخدام Bio Link، يمكنك استخدام رابط واحد ...

UNUM

UNUM

unum.la

أدوات للمبدع في العصر الحديث

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

مجموعة من أدوات التسويق الذكية التي ستساعدك على الاستمرار في التركيز، وتسليم المشاريع في الوقت المحدد، وإسعاد فريقك. كن منظمًا الآن.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ - يقوم حل أتمتة الشراكة الرائد عالميًا باكتشاف جميع قنوات الشراكة وإدارتها وحمايتها وتحسينها للوصول إلى نمو هائل حقيقي.

Postly

Postly

postly.ai

صمم وانشر حملاتك التسويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. يقوم الكاتب بالذكاء الاصطناعي بإنشاء محتوى عالي الجودة لتحسين محركات البحث.

Hypefury

Hypefury

hypefury.com

مساعدك الشخصي لتنمية جمهورك على تويتر وتحقيق الدخل منه. لقد اخترنا أفضل التقنيات التي يستخدمها Twitter OG، وقمنا بتحويلها إلى تطبيق: - إنشاء محتوى جديد بسلاسة - تنمية جمهورك - تنمية قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك - بيع المزيد من المنتجات

AgoraPulse

AgoraPulse

agorapulse.com

برنامج سهل الاستخدام لإدارة الوسائط الاجتماعية يسمح لك بالبقاء منظمًا، وتوفير الوقت، وإدارة البريد الوارد الخاص بك بسهولة، والنشر، وإعداد التقارير، والمراقبة، وأدوات تعاون الفريق.

LocalStack

LocalStack

localstack.cloud

LocalStack هو محاكي خدمة سحابية يتم تشغيله في حاوية واحدة على الكمبيوتر المحمول الخاص بك أو في بيئة CI الخاصة بك. باستخدام LocalStack، يمكنك تشغيل تطبيقات AWS أو Lambdas بالكامل على جهازك المحلي دون الاتصال بموفر خدمة سحابية عن بعد! سواء كنت تختبر تطبيقات CDK معقدة أو تكوينات Terraform، أو بدأت للتو...

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.

LTK

LTK

shopltk.com

تسوق أحدث صيحات الموضة والمنزل والجمال واللياقة البدنية من مؤثري LTK الذين تثق بهم. أفكار لملابس العمل، وفساتين ضيوف الزفاف، ومظهر السفر، وغير ذلك الكثير.

Tailwind

Tailwind

tailwindapp.com

الأداة التي تبدو وكأنها فريق تسويق. تقوم Tailwind بأتمتة الأجزاء الأكثر صعوبة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى تتمكن من النمو بشكل أكثر ذكاءً وأسرع.

SocialBee

SocialBee

socialbee.com

المزيد من العملاء المحتملين، وجهد أقل. أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والتدريب والفرق. تجربة مجانية لمدة 14 يومًا، لا حاجة لبطاقة ائتمان. احجز عرضًا توضيحيًا.

RADAAR

RADAAR

radaar.io

منصة مذهلة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للعلامات التجارية والوكالات والشركات الناشئة التي ترغب في جذب المتابعين ونشر محتوى فريد و...

Sendible

Sendible

sendible.com

ارفع قصة علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي. تعاون مع عملائك وفرقك لتخطيط ونشر وقياس مدى نجاح المحتوى على كل منصة.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

برنامج لإدارة علاقات الشركاء لتوسيع نطاق أي برنامج: التابع، والموزع، والتسويق، والمزيد. تعرف على سبب نمو شركات SaaS مع PartnerStack PRM.

Tweet Hunter

Tweet Hunter

tweethunter.io

احصل على المزيد من النتائج لعملك وعلامتك التجارية الشخصية على تويتر أكثر من أي وقت مضى. مدعوم من الذكاء الاصطناعي والأتمتة. قم بتجربته مجانا.

Thryv

Thryv

thryv.com

يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.

Snoopreport

Snoopreport

snoopreport.com

شاهد نشاط Instagram لأي شخص دون تثبيت التطبيق. تعرف على ما يحبه شخص ما ويتابعه على Instagram باستخدام Snoopreport Instagram Activity Tracker

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

مكونات إضافية لخلاصات الوسائط الاجتماعية قابلة للتخصيص بالكامل لـ WordPress. اعرض خلاصات Facebook وInstagram وTwitter وYouTube - موثوق بها من قبل 1.3 مليون مستخدم.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.

Predis

Predis

predis.ai

ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! الذكاء الاصطناعي - قم بإنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو والدوائر ومنشورات الصور الفردية بلغة علامتك التجارية.

Sociality.io

Sociality.io

sociality.io

كل ما تحتاجه الفرق لإدارة قنوات التواصل الاجتماعي. أنشئ مسارات عمل قابلة للتطوير وتعاونية لجدولة المحتوى وتحليل الأداء وإدارة المشاركة ومراقبة المنافسين.

Brandwatch Social Media Management

Brandwatch Social Media Management

brandwatch.com

Falcon هي منصة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي المبنية على التحليلات الاجتماعية والمشاركة المجتمعية والحوكمة لـ Facebook وTwitter وLinkedIn وInstagram.

Talkwalker

Talkwalker

talkwalker.com

Talkwalker هي أداة قوية للغاية لتحليل وسائل التواصل الاجتماعي وأداة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، موصى بها من قبل العلامات التجارية والوكالات في جميع أنحاء العالم.

Fedica

Fedica

fedica.com

قم بتحليل واستهداف متابعيك على تويتر حسب الموقع والتركيبة السكانية. بناء مجتمع مثالي. جدولة التغريدات في أفضل وقت لمتابعيك

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