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أدوات الاستماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي - التطبيقات الأكثر شعبية
توفر أدوات الاستماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وظائف أساسية لرصد وتتبع وجمع المحتوى ذي الصلة عبر منصات الوسائط الاجتماعية المختلفة. تعتبر هذه الأدوات لا تقدر بثمن لفرق وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق والاتصالات، حيث تساعد في تحديد الاتجاه وتتبع المنافسين وفهم مشاعر العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد الباحثون من هذه الأدوات لجمع رؤى حول الاتجاهات الاجتماعية، بينما تستخدمها وسائل الإعلام لاكتشاف القصص الإخبارية العاجلة. يعمل برنامج الاستماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي على تمكين المسوقين من تخصيص المحتوى استنادًا إلى التركيبة السكانية المحددة للمستخدم، وتحديد قادة الفكر المؤثرين، والاستجابة السريعة لكل من الإشارات الإيجابية والسلبية. غالبًا ما تدعم هذه الأدوات منشورات المراقبة بلغات ومناطق متعددة، مما يمكّن الشركات من تخصيص الإعلانات لتناسب الجماهير المحلية. تشمل الأهداف الأساسية لمنتجات الاستماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي توفير رؤى ديموغرافية، وتقييم التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، وتخفيف الإشارات السلبية، وإشراك المستخدمين، وتعزيز سمعة العلامة التجارية. علاوة على ذلك، فإن البيانات التي يتم الحصول عليها من هذه الأدوات عادةً ما تكون مكملة لبرامج تحليل وسائل التواصل الاجتماعي. تشمل الميزات الشائعة في منتجات الاستماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي قدرات المراقبة لمختلف اللغات والبلدان، وتحليل المشاعر، وتحديد الاتجاه، وتحديد المؤثرين. بالإضافة إلى ذلك، قد تتكامل هذه الأدوات مع برامج إدارة الوسائط الاجتماعية أو يتم تضمينها كجزء من مجموعات الوسائط الاجتماعية. لكي يتم تصنيف المنتج ضمن فئة الاستماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن: * استمع إلى إشارات محددة عبر منصات التواصل الاجتماعي المتعددة. * تحديد المواضيع أو العبارات الشائعة ذات الصلة باهتمامات المستخدم. * تحليل والإبلاغ عن مشاعر العملاء فيما يتعلق بموضوعات أو علامات تجارية محددة. * تنظيم وإدارة معلومات العملاء بشكل فعال للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ. * تحديد قادة الفكر المؤثرين والمؤثرين الرئيسيين داخل المجتمعات أو الصناعات ذات الصلة. تعد المنتجات التي تلبي هذه المعايير ضرورية للشركات والمؤسسات التي تهدف إلى البقاء على اطلاع ومشاركة واستجابة في المجال الديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي.
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Tumblr
tumblr.com
Tumblr (منمق كـ tumblr ويُنطق "tumbler") هو موقع أمريكي للتدوين الصغير والشبكات الاجتماعية أسسه ديفيد كارب في عام 2007 وتملكه حاليًا شركة Automattic. تتيح الخدمة للمستخدمين نشر الوسائط المتعددة والمحتويات الأخرى على مدونة قصيرة الشكل. يمكن للمستخدمين متابعة مدونات المستخدمين الآخرين. يمكن للمدونين أ...
Feedly
feedly.com
Feedly (منمق كـ Feedly) هو تطبيق لتجميع الأخبار لمختلف متصفحات الويب والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي iOS وAndroid. وهي متاحة أيضًا كخدمة مستندة إلى السحابة. يقوم بتجميع موجزات الأخبار من مجموعة متنوعة من المصادر عبر الإنترنت ليتمكن المستخدم من تخصيصها ومشاركتها مع الآخرين. تم إصدار Feedly لأول مر...
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite عبارة عن منصة لإدارة الوسائط الاجتماعية، أنشأها رايان هولمز في عام 2008. تأخذ واجهة مستخدم النظام شكل لوحة معلومات، وتدعم تكامل الشبكات الاجتماعية لـ Twitter وFacebook وInstagram وLinkedIn وYouTube. يقع مقر Hootsuite في فانكوفر، ويعمل به ما يقرب من 1000 موظف في 13 موقعًا، بما في ذلك تورون...
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
Planoly
planoly.com
قم بإدارة وتخطيط وجدولة منشوراتك على Instagram من جهاز الكمبيوتر والهواتف المحمولة. قم بإنشاء موجز Instagram متماسك وإدارة حسابات Instagram المتعددة.
Sprout Social
sproutsocial.com
أعد تصور كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي تنمية أعمالك باستخدام Sprout Social. شاهد أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا أثناء العمل. ابدأ تجربتك المجانية اليوم.
ContentStudio
contentstudio.io
يقدم ContentStudio أداة لاكتشاف المحتوى تجعل مدونات تنظيم المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي سهلة الاستخدام للأعمال في أي مكان أو سوق.
Qualtrics
qualtrics.com
تعمل Qualtrics على تمكين الشركات من التقاط رؤى العملاء والمنتجات والعلامات التجارية والموظفين والتصرف بناءً عليها في مكان واحد.
AgoraPulse
agorapulse.com
برنامج سهل الاستخدام لإدارة الوسائط الاجتماعية يسمح لك بالبقاء منظمًا، وتوفير الوقت، وإدارة البريد الوارد الخاص بك بسهولة، والنشر، وإعداد التقارير، والمراقبة، وأدوات تعاون الفريق.
Tailwind
tailwindapp.com
الأداة التي تبدو وكأنها فريق تسويق. تقوم Tailwind بأتمتة الأجزاء الأكثر صعوبة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى تتمكن من النمو بشكل أكثر ذكاءً وأسرع.
Sendible
sendible.com
ارفع قصة علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي. تعاون مع عملائك وفرقك لتخطيط ونشر وقياس مدى نجاح المحتوى على كل منصة.
Snoopreport
snoopreport.com
شاهد نشاط Instagram لأي شخص دون تثبيت التطبيق. تعرف على ما يحبه شخص ما ويتابعه على Instagram باستخدام Snoopreport Instagram Activity Tracker
Meltwater
meltwater.com
اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.
Sociality.io
sociality.io
كل ما تحتاجه الفرق لإدارة قنوات التواصل الاجتماعي. أنشئ مسارات عمل قابلة للتطوير وتعاونية لجدولة المحتوى وتحليل الأداء وإدارة المشاركة ومراقبة المنافسين.
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon هي منصة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي المبنية على التحليلات الاجتماعية والمشاركة المجتمعية والحوكمة لـ Facebook وTwitter وLinkedIn وInstagram.
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker هي أداة قوية للغاية لتحليل وسائل التواصل الاجتماعي وأداة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، موصى بها من قبل العلامات التجارية والوكالات في جميع أنحاء العالم.
Iconosquare
iconosquare.com
قم بتعزيز تواجدك على Instagram وFacebook وTwitter وLinkedIn من خلال رؤى حصرية وأدوات إدارة هي الأفضل في فئتها لفريقك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole هي شركة متخصصة في تحليلات Hashtag وتحليلات الوسائط الاجتماعية، وتوفر بيانات في الوقت الفعلي مع تتبع علامات التصنيف لـ Twitter وInstagram وFacebook.
Exolyt
exolyt.com
أداة تحليلات TikTok الرائدة التي تساعد الشركات على تحليل حسابات TikTok والحصول على تقارير مفيدة وتصدير البيانات.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch هي شركة استخبارات رقمية للمستهلك يقع مقرها الرئيسي في برايتون، إنجلترا. تبيع Brandwatch ستة منتجات مختلفة: Consumer Research، وAudiences، وVizia، وQriously، وReviews، وBuzzSumo. يعد Brandwatch Consumer Research "تطبيقًا ذاتي الخدمة" أو برنامجًا كخدمة، يعمل على أرشفة بيانات الوسائط الاجتما...
BuzzSumo
buzzsumo.com
ابحث عن المحتوى الذي يحقق أفضل أداء. التعاون مع المؤثرين الذين يهمونك. استخدم رؤى المحتوى الخاصة بنا لتوليد الأفكار وإنشاء محتوى عالي الأداء ومراقبة أدائك وتحديد المؤثرين. تعمل BuzzSumo على دعم استراتيجيات أكثر من 500 ألف مسوق، مع بيانات تسويق المحتوى على 8 مليار مقالة، و42 مليون موقع ويب، و300 طن...
Critical Mention
criticalmention.com
خدمة مراقبة الوسائط الأفضل في فئتها للتلفزيون والراديو والأخبار والبودكاست ووسائل التواصل الاجتماعي، وقاعدة بيانات الاتصال بالوسائط الأكثر دقة في الصناعة.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. هي شركة برمجيات تطبيقات ذكاء الأعمال القائمة على السحابة ذاتية الخدمة ومقرها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. تشتهر الشركة بإنشائها تطبيق لوحة معلومات الأعمال، المصمم لتحليل البيانات وتحويلها والإبلاغ عنها من مصادر متكاملة مختلفة لذكاء الأعمال. إنه تطبيق مجاني لتتبع ومراقبة جميع مقاييس الأعمال ...
Emplifi
emplifi.io
تحسين رحلة العميل الرقمي. تعمل منصة Emplifi الموحدة لبرامج تجربة العملاء وبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية على سد فجوة تجربة العملاء.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
Awario
awario.com
ابدأ بمراقبة العلامة التجارية مجانًا! تتبع الإشارات على مصادر الويب، وقم بتحليل منافسيك، وراقب المؤثرين المتخصصين لديك، وابحث عن عملاء محتملين على الشبكات الاجتماعية!
eclincher
eclincher.com
اكتشف Eclincher، منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الوحيدة التي ستحتاج إليها! تغلب على ارتباك وسائل التواصل الاجتماعي وتحكم في مهام التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك!
Netvibes
netvibes.com
توفر NETVIBES إمكانات علم البيانات التي تكشف عن ذكاء المعلومات للمستخدمين لاكتساب رؤى تمكن الابتكار في الصناعة وتدفع الأداء.
Statusbrew
statusbrew.com
تفاعل مع العملاء على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. Statusbrew هي أداة للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على توحيد صندوق الوارد الاجتماعي الخاص بك، وتجمع فريقك معًا، وتنشئ سير عمل آليًا. وهناك المزيد.
Brand24
brand24.com
تمنحك Brand24 إمكانية الوصول الفوري إلى الإشارات المتعلقة بعلامتك التجارية عبر الويب.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. هي شركة أمريكية لأمن المؤسسات مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، توفر برامج كخدمة ومنتجات لأمن البريد الإلكتروني الوارد، ومنع فقدان البيانات الصادرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، والمخاطر الرقمية، وتشفير البريد الإلكتروني، والاكتشاف الإلكتروني، والبريد الإلكتروني. أرشفة.
Mention
mention.com
احصل على الأداة الشاملة التي تتيح لك الاستماع إلى جمهورك ونشر المشاركات المتميزة والرد على عملائك.
Dataminr
dataminr.com
يعتمد العملاء على منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Dataminr للحصول على إشارات مبكرة للأحداث عالية التأثير والمخاطر الناشئة، للاستجابة بثقة وإدارة الأزمات بشكل أكثر فعالية
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial هو حل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للشركات ذات المواقع والملفات الشخصية المتعددة. قم بإدارة جميع عمليات النشر والإعلان والمشاركة والمراجعات وإعداد التقارير من منصة مركزية واحدة توفر MavSocial قدرة فريدة للشركات متعددة المواقع على إنشاء إعلانات Facebook مستهدفة جغرافيًا بسرعة وسهولة. يدعم...
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima هي منصة SaaS رائدة في اكتشاف وتحليل المؤثرين مع أكبر قاعدة بيانات للمؤثرين في العالم تضم 103.5 مليون مؤثر على Instagram وTiktok وYouTube وTwitter. تتضمن ميزات BrandMaxima اكتشاف المؤثرين، وتحليلات المؤثرين، وإدارة المؤثرين والتواصل معهم، وإدارة الحملة وإعداد تقارير الحملة.
BrandMentions
brandmentions.com
يقوم موقع BrandMentions بالبحث في كل ركن من أركان الإنترنت للعثور على جميع الإشارات التي تشير إليها العلامة التجارية حول أي شخص أو أي شيء. استخدمه لمراقبة العلامات التجارية والوسائط، والتجسس على المنافسين، وإدارة السمعة، والاستماع إلى الويب والتواصل الاجتماعي وغير ذلك الكثير!
Audiense
audiense.com
كل ما تحتاجه لفهم الجماهير والحصول على نتائج تسويقية أفضل، أو نتائج وسائل التواصل الاجتماعي، أو نتائج المؤثرين، أو استراتيجيات الوسائط، أو استراتيجيات النمو أو عائد الإنفاق الإعلاني. ضع تقسيم المستهلكين والرؤى الثقافية في مركز استراتيجيتك وامنح فرقك القدرة على فهم الجماهير بشكل لم يسبق له مثيل. تع...
SentiOne
sentione.com
اكتشف الاستماع عبر الإنترنت القائم على الذكاء الاصطناعي ومستقبل أتمتة خدمة العملاء باستخدام روبوتات المحادثة وروبوتات الدردشة.
Oktopost
oktopost.com
منصة إدارة الوسائط الاجتماعية B2B لإدارة ومراقبة وقياس جميع أنشطة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. حقق أهدافك التسويقية في مجال B2B. احجز عرضًا توضيحيًا.
Khoros
khoros.com
يساعدك برنامجنا على تقديم أفضل تجارب العملاء من خلال بناء وتوسيع نطاق الرعاية الرقمية والتسويق الاجتماعي ومجتمعات العلامات التجارية. انقر للبدء!
Verint
verint.com
Verint هي شركة عالمية رائدة في مجال مشاركة العملاء. خبراء تجربة العملاء في الأتمتة والذكاء الاصطناعي والسحابة.
FollowersAnalysis
followersanalysis.com
FollowersAnalogy هي أداة تحليلية على تويتر تقوم بجلب التغريدات والمتابعين وبيانات المتابعة لأي حساب عام على تويتر، وتحليل تلك البيانات وتوفير تحليلات بديهية للغاية.
Onlypult
onlypult.com
مساعد وسائل الاعلام الاجتماعية الخاصة بك منصة واحدة لجدولة المنشورات والتحليلات لـ Instagram ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى والمدونات والمراسلين
SOCi
meetsoci.com
SOCi هي منصة التسويق للعلامات التجارية متعددة المواقع. نحن نمكّن الشركات مثل Ace Hardware وSport Clips وAnytime Fitness من التواصل مع الجماهير المحلية عبر كل قناة تسويقية.
Spica Media
spica.media
نحن نقدم لك مراقبة شاملة لوسائل الإعلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والمجلات والتلفزيون والراديو والأخبار عبر الإنترنت، مع تحليلات وتقارير قيمة لمساعدتك على تحسين أدائك.
GetSocial
getsocial.io
80% من المشاركات تتم من خلال النسخ واللصق وتطبيقات المراسلة والبريد الإلكتروني. يحل GetSocial هذه المشكلة من خلال تقديم مزيج فريد من الأدوات الاجتماعية لأكثر من 30 شبكة لزيادة حركة المرور الاجتماعية العضوية، وتحليلات تفصيلية حول مشاركة النشاط، بما في ذلك الشبكات الاجتماعية المظلمة، وأدوات لأتمتة الن...
NapoleonCat
napoleoncat.com
إشراك العملاء ودعمهم على وسائل التواصل الاجتماعي. قم بالإشراف والنشر والتحليل والنمو - باستخدام منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الشاملة التي تربط فرقك وتفك تشابك سير عملك.
Vyrill
vyrill.com
مع نمو محتوى الفيديو بنسبة 400% سنويًا، تواجه العلامات التجارية وتجار التجزئة مشكلة كبيرة. هل كنت تعلم هذا: * يتم قضاء 2.16 ساعة يوميًا على الأجهزة المحمولة في مشاهدة الفيديو * يتم تحميل أكثر من 700 ساعة من الفيديو في الدقيقة على موقع YouTube * يتم مشاهدة أكثر من 5 مليار مقطع فيديو يوميًا على YouTu...
Quid
quid.com
تقف Quid في طليعة ذكاء المستهلك والسوق المعتمد على الذكاء الاصطناعي. يوفر الذكاء الاصطناعي التوليدي من Quid للمؤسسات رؤية شاملة لا مثيل لها في سياق العملاء. بالإضافة إلى مجرد التقاط البيانات، يمكّن Quid المؤسسات من رؤية البيانات من خلال عدسة المستقبل. من خلال تجاوز تحليل البيانات، يتنبأ Quid بالاتجا...
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz عبارة عن منصة حائزة على جوائز لتحليلات الوسائط الاجتماعية والمشاركة، والتي يمكن نشرها بشكل فعال للاستماع والرد على المشاركات عبر الإنترنت التي أنشأتها العلامة التجارية وتقييم فعالية حملة تسويقية معينة. لا يساعد Locobuzz في "الاستماع" إلى وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل يساعد أيضًا في "التف...
SocialWeaver
socialweaver.com
يعمل SocialWeaver على تسهيل جدولة المحتوى الذي لا ينتهي، وزيادة المشاركة، والاستماع إلى انطباعات العملاء عنك وعن منافسيك.
Buzzmonitor
buzzmonitor.com.br
اكتشف Buzzmonitor: مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، والخدمة متعددة القنوات، وجدولة النشر، والتحليلات، ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي، والمؤثرين، والمزيد.
BrandBastion
brandbastion.com
قم بتنمية علامتك التجارية من خلال محادثات أفضل. قم بحماية علامتك التجارية وتعزيز مجتمع مزدهر عبر الإنترنت من خلال إدارة أفضل للمحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي.
NewsWhip Analytics
newswhip.com
فهم كيفية تفاعل الجمهور مع أي موضوع. قم بتحليل وإعداد تقارير عن أكثر من 7 سنوات من بيانات المشاركة العامة عبر الويب ووسائل التواصل الاجتماعي.
PandaMetrics
pandametrics.com
تتبع الإشارات إلى علامتك التجارية وعلامات منافسيك في منصات WeChat وWeibo. تحقق من مدى الوصول المقدر، وقم بتحليل المشاعر المذكورة، وتتبع التعليقات، والإعجابات، والمشاركات، والمزيد.
Dynvibe
dynvibe.com
نحن نتابع صانعي التغيير من فئتك ونقدم تقارير تنبيهية. نحن نراقب مجتمعات Changemakers لاكتشاف التحولات في فئتك في أقرب وقت ممكن، ونركز اهتمامنا على الأفراد الذين هم مصدر التحول: صانعو التغيير الذين يعبرون عن أنفسهم على Instagram وTikTok وTwitter وYoutube. تقوم منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا بفك تشف...
Rankur
rankur.com
Rankur هي أداة ميسورة التكلفة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة السمعة عبر الإنترنت وحماية العلامة التجارية. كل 24 ساعة، يقوم Rankur بمعالجة أكثر من 100 مليون مشاركة مدونة، ومليون مراجعة عبر الإنترنت، و500 ألف منشور إخباري رئيسي، ويحلل الرسائل الواردة من أكثر من 1,000,000,000 مستخدم لشبكات التو...
KWatch.io
kwatch.io
يقوم KWatch.io بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي (Reddit وTwitter وHacker News...) ويرسل إليك إشعارات عند اكتشاف كلمات رئيسية محددة. ثم يتم تطبيق الذكاء الاصطناعي المتقدم على الرسالة المكتشفة من أجل تحليل المشاعر تجاه علامتك التجارية ومنتجاتك ومنافسيك تلقائيًا...
Socialhose
socialhose.io
SOCIALHOSE.IO هو مصدرك إذا كنت تبحث عن وكالة استماع اجتماعية. كما سترى أدناه، يتعامل SOCIALHOSE.IO مع جميع أنواع المهام والواجبات التي تتطلب أقصى درجات الاجتهاد والرقابة. يقوم الأشخاص بنشر الأشياء طوال النهار وطوال الليل، لذا يجب أن يكون لديك شخص يعمل معك ويكون أيضًا على استعداد للذهاب والاعتناء بال...