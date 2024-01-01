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منصات التجارة الاجتماعية - التطبيقات الأكثر شعبية
تعمل منصات التجارة الاجتماعية على تعزيز المبيعات عبر الإنترنت من خلال الاستفادة من قنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وInstagram وTwitter. تتيح هذه المنصات للبائعين التفاعل والتفاعل مع المشترين وأصحاب النفوذ من خلال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، والمشاركات القابلة للتسوق، والبث المباشر، والإحالات، والألعاب، وأحيانًا تقنية الواقع المعزز (AR) أو الواقع الافتراضي (VR). تستخدم فرق التسويق برامج التجارة الاجتماعية لتصميم حملات الوسائط الاجتماعية والإشراف عليها، بينما يستخدمها مديرو المنتجات لضمان دقة البيانات المشتركة وامتثالها للعلامة التجارية.
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Vimeo
vimeo.com
Vimeo عبارة عن منصة لاستضافة الفيديو ومشاركته وخدماته ومقرها في مدينة نيويورك. تعمل Vimeo على أساس خالٍ من الإعلانات، وبدلاً من ذلك تحصل على الإيرادات من خلال توفير خطط الاشتراك لمنتجي محتوى الفيديو وتقديم البرامج كخدمة (SaaS) مع أدوات إنشاء الفيديو وتحريره وبثه، وحلول برامج المؤسسات، بالإضافة إلى و...
ManyChat
manychat.com
إعادة اختراع كيفية التواصل مع عملائك. يتيح لك ManyChat التفاعل مع عملائك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - الاستفادة من قوة أتمتة التسويق اليوم!
Storyly
storyly.io
القطعة المفقودة لتفاعل مستخدمي الهاتف المحمول من المستوى التالي. Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب.
Skeepers
octoly.com
منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...
Emplifi
emplifi.io
تحسين رحلة العميل الرقمي. تعمل منصة Emplifi الموحدة لبرامج تجربة العملاء وبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية على سد فجوة تجربة العملاء.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
DelightChat
delightchat.io
قم بزيادة المبيعات وإدارة الدعم بسهولة - دعم عملاء القناة متعددة الاتجاهات - الرد على العملاء عبر جميع القنوات من لوحة تحكم واحدة موحدة - WhatsApp وInstagram وFacebook والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة. - التسويق عبر WhatsApp - أرسل عمليات بث ترويجية باستخدام واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية...
Omnichat
omnichat.ai
أتمتة تسويق التجارة الإلكترونية عن طريق مراسلة القناة الشاملة. حقق النمو بشكل أسرع واجذب المزيد من المبيعات من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمراسلة عبر القنوات المتعددة باستخدام الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وأتمتة التسويق.
Octadesk
octadesk.com
تحويل كل خدمة إلى إيرادات من المبيعات إلى ما بعد البيع. من أبسط الخدمات إلى أكثرها تعقيدًا. المنصة الأكثر اكتمالا وتكاملا في السوق لتحويل كل خدمة إلى فرصة للدخل وفرصة لإسعاد عملائك.
MyAlice
myalice.ai
المزيد من القنوات. المزيد من العملاء. المزيد من المبيعات. قم بالبيع والدعم في كل مكان يتواجد فيه عملاؤك، وقم بإدارة كل شيء بشكل صحيح من MyAlice.
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي منصة تواصل مع العملاء تساعد الشركات على البيع لعملائها ودعمهم عبر الواتساب وقنوات المراسلة الاجتماعية الأخرى. أبرز الميزات: - صندوق بريد مشترك للفريق مع مراسلة ثنائية الاتجاه - برنامج WhatsApp chatbot - عمليات بث WhatsApp والمراسلة المجمعة - واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب - ع...
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم ل...
Verint
verint.com
Verint هي شركة عالمية رائدة في مجال مشاركة العملاء. خبراء تجربة العملاء في الأتمتة والذكاء الاصطناعي والسحابة.
Payemoji
payemoji.com
Payemoji هي خدمة مراسلة متعددة القنوات تتيح رحلة أي عميل وموظف من خلال تطبيقات المراسلة اليومية مثل WhatsApp Business. لا توجد مهارات تكنولوجيا المعلومات المطلوبة. لا يوجد تطبيق جوال للتنزيل.
Tolstoy
gotolstoy.com
ابدأ بإجراء محادثات وجهًا لوجه مع عملائك.
EasyStore
easystore.co
تعمل العلامات التجارية بجميع أحجامها على تنمية أعمالها داخل المتجر وعلى الإنترنت من خلال EasyStore.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize هي منصة المحادثة الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي للتجارة الإلكترونية. تتيح iAdvize، منصة المحادثة الرائدة، لأكثر من 2000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية نشر تجربة عملاء غامرة على نطاق واسع مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي الموثوق به، مما يعزز المحادثة عبر المراسلة طوال رحلة ال...
CommentSold
try.commentsold.com
تعد شركة CommentSold الشركة الرائدة في أمريكا الشمالية في مجال تكنولوجيا البيع المباشر، مع أكثر من 4000 بائع تجزئة، وأكثر من 150 مليون منتج مباع، و3.5 مليار دولار أمريكي في إجمالي القيمة الإجمالية مدى الحياة. تستمر تقنية CommentSold في تزويد الشركات بجميع أحجامها بأفضل الحلول في فئتها لتقديم تجارب ت...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
يثق الآلاف من العلامات التجارية وتجار التجزئة الرائدين في العالم في تكنولوجيا Bazaarvoice وخدماتها وخبراتها لزيادة الإيرادات وتوسيع نطاق الوصول واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ وإنشاء مؤيدين مخلصين. وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة Forrester Consulting نيابةً عن Bazaarvoice، يمكن للشركات التي تتعاون مع Bazaa...
Sauce Social Commerce
addsauce.com
تعمل Sauce على تحويل Instagram وTikTok إلى تجارب تسوق آسرة، وتطلق العنان لإمكانات علامتك التجارية لتعزيز المجتمعات من خلال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وتضخيم المبيعات من خلال شراكات المؤثرين.
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes عبارة عن منصة لتجربة المتسوقين، تمكن تجار التجزئة في مجال التجارة الإلكترونية من التفاعل ديناميكيًا مع المتسوقين. يمكن لتجار التجزئة في مجال التجارة الإلكترونية استخدام SiteVibes لجمع مراجعات المنتجات الأصلية، وإنشاء برنامج ولاء، وجعل المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من Instagram قابلاً للتسو...
Annex Cloud
annexcloud.com
تعمل منصة Loyalty Experience Platform™ الشاملة والمرنة والقابلة للتطوير من Annex Cloud على تمكين المؤسسات العالمية من التقاط بيانات الطرف الأول والصفر والتصرف بناءً عليها للمشاركة والتعرف والمكافأة وإضافة القيمة بسلاسة عبر رحلة العميل بأكملها - بدءًا من الوعي وحتى الشراء وحتى الاحتفاظ والولاء. والدع...
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead هي أداة SaaS تعمل على تمكين المؤثرين والعلامات التجارية والناشرين من تحقيق مبيعات من المحتوى الخاص بهم.
Taggbox
taggbox.com
# 1 منصة المحتوى التي ينشئها المستخدم لإنشاء ونشر حملات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون عبر نقاط اتصال تسويقية مختلفة. منصة UGC المثالية لتنمية الثقة بالعلامة التجارية والوعي ومشاركة المستخدمين والمبيعات بنجاح.
Zupain
zupain.com
Zupain هي عبارة عن منصة تساعد الشركات على إنشاء وإدارة المتاجر عبر الإنترنت. تسهل منصتنا المتطورة على أصحاب الأعمال إنشاء متاجرهم ودمج وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة والمزيد. نحن نحدث ثورة في كيفية إنشاء وإدارة المتاجر عبر الإنترنت، ونحن الوجهة النهائية لحلول SAAS للبيع بالتجزئة.
Soldsie
soldsie.com
Soldsie عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية تتيح للعملاء شراء المنتجات من خلال التعليقات على Facebook وInstagram وPinterest.
ChatGenie
chatgenie.ph
مزود متجر شامل للشركات داخل Messenger وGCash ومنصات التجارة الإلكترونية غير التقليدية الأخرى.
Boostiny
boostiny.com
Boostiny هي منصة التسويق عبر الهاتف المحمول الرائدة عبر القنوات المقدمة من ArabyAds لتنمية المعاملات عبر الإنترنت على نطاق واسع. يمكّن Boostiny المعلنين من اكتساب المستخدمين وإجراء معاملات جديدة ومتكررة. تعمل تقنية إحالة القسيمة التي يقودها الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمنصة على تزويد المعلنين بإسناد ح...
Miappi
miappi.com
Miappi عبارة عن منصة UGC مجربة ومختبرة، يستخدمها مديرو العلامات التجارية أو التجارة الإلكترونية، وعملاء وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم. يتيح Miappi للمستخدمين تنظيم المحتوى الأصلي من المستهلكين والإشراف عليه وترخيصه وتوزيعه. إعادة نشر المحتوى عالي الأداء والمُدار بواسطة الحقوق إلى: - المواقع الصغيرة...
StoreYa
storeya.com
StoreYa.com عبارة عن منصة رائدة للتجارة الاجتماعية مصممة لاستيراد متاجر الويب تلقائيًا إلى Facebook، مع تخصيصها بالكامل لتناسب ساحة Facebook وشكل ومظهر العلامة التجارية الأصلية.
Flowbox
getflowbox.com
Flowbox هي شركة SaaS حائزة على جوائز تقدم منصة تسويق مرئية لمساعدة العلامات التجارية على الاستفادة من المحتوى الاجتماعي وتوزيعه طوال رحلة المشتري لزيادة المشاركة والإثبات الاجتماعي والمبيعات. يكمن جوهر Flowbox في كيفية مساعدة التكنولوجيا للعلامات التجارية على إنشاء واستخدام المحتوى المملوك والمدفوع ...
ChannelSight
channelsight.com
منصة ذكاء التجارة الإلكترونية الرائدة لكل منتج، وكل رحلة، وكل مؤشر أداء رئيسي. تتعاون ChannelSight مع العلامات التجارية الأكثر نجاحًا للبيع بالتجزئة في العالم، مما يمكنها من زيادة مبيعاتها عبر الإنترنت إلى الحد الأقصى. تشمل منتجاتنا، التي يمكنك دمجها أو استخدامها كمنتجات مستقلة، ما يلي: تكنولوجيا أم...
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية للبيع مباشرة من صندوق الوارد الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي. تتضمن الميزات إدارة المخزون وكتالوج المنتجات، وسهولة الدفع، وروبوت الدردشة الآلي، وأتمتة التخلي عن عربة التسوق، والبث، والمزيد. يمكنك تقليل وقت الاستجابة من خلال دعم العملاء الآلي وإدارة أعما...
Bambuser
bambuser.com
نحن المنصة رقم 1 لتجارة الفيديو، حيث نقوم بتمكين العلامات التجارية من خلال التحويل الفوري والتعليقات والمشاركة من جمهورها من خلال سحر محتوى الفيديو.
Dash Hudson
dashhudson.com
Dash Hudson هي عبارة عن منصة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تزود العلامات التجارية بالذكاء والسرعة للبقاء في الطليعة. من خلال رؤى متطورة عبر القنوات وأدوات سير العمل، تمكن Dash Hudson العلامات التجارية من إنشاء محتوى يسلي ويجذب ويحقق نتائج أعمال متسقة.
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce هي منصة للتجارة الإلكترونية للبيع بالتجزئة تربط السلع الاستهلاكية المعبأة بتجار التجزئة، وتحول الأدوات القابلة للتسوق إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعمل على تعزيز تسويق الأداء. مجموعة أدوات Pear - بما في ذلك محددات مواقع المتاجر، والصفحات القابلة للتسوق، والروابط القابلة للتسوق، وPear Connect ...
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) هي منصة التسويق التحادثي الأكثر ذكاءً التي تساعد شركات التجارة الإلكترونية على تحقيق عائد استثمار متعدد. تتيح هذه المنصة للعلامة التجارية إجراء عمليات الأتمتة باستخدام Chatbots، وإدارة المهام المتعددة باستخدام CRM، وإنشاء عمليات بث مخصصة مع الحملات وتحقيق رؤى النمو في الوقت الفعلي. من خ...
Nosto
nosto.com
تُمكّن Nosto العلامات التجارية عبر الإنترنت من تقديم تجارب أصلية وذات صلة وشخصية في كل نقطة اتصال وعبر كل جهاز. وباعتبارها منصة تجربة تجارية (CXP) مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لسهولة الاستخدام، تعمل Nosto على تمكين العلامات التجارية من إنشاء تجارب رقمية جذابة وإطلاقها وتحسينها دون الحاجة إلى موار...
MikMak
mikmak.com
تسريع التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية متعددة القنوات. توفر MikMak تحليلات تسويق التجارة الإلكترونية وبرامج تمكين التجارة الإلكترونية لتسريع المبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية.