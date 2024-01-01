منصات التجارة الاجتماعية - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تعمل منصات التجارة الاجتماعية على تعزيز المبيعات عبر الإنترنت من خلال الاستفادة من قنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وInstagram وTwitter. تتيح هذه المنصات للبائعين التفاعل والتفاعل مع المشترين وأصحاب النفوذ من خلال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، والمشاركات القابلة للتسوق، والبث المباشر، والإحالات، والألعاب، وأحيانًا تقنية الواقع المعزز (AR) أو الواقع الافتراضي (VR). تستخدم فرق التسويق برامج التجارة الاجتماعية لتصميم حملات الوسائط الاجتماعية والإشراف عليها، بينما يستخدمها مديرو المنتجات لضمان دقة البيانات المشتركة وامتثالها للعلامة التجارية.