برامج التسويق عبر الرسائل القصيرة - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يعمل برنامج التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج المراسلة النصية للأعمال، على تمكين المؤسسات من وضع إستراتيجيات وتنفيذ مبادرات تسويقية تستهدف الأجهزة المحمولة من خلال الرسائل القصيرة (خدمة الرسائل القصيرة). يسهل هذا البرنامج على الشركات تعزيز الولاء للعلامة التجارية والتفاعل من خلال تقديم رسائل مخصصة في الوقت المناسب إلى الأجهزة المحمولة للعملاء. تستخدم فرق التسويق روابط الاشتراك القائمة على الإذن ضمن رسائل الحملة لاستهداف العملاء المحتملين وتنفيذ العروض الترويجية الرقمية باستخدام MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة) واستطلاعات الرأي والكوبونات والاستطلاعات وغيرها من الميزات. بفضل إمكانيات المراسلة المجمعة، يمكن للمستخدمين إرسال العديد من الرسائل النصية الترويجية بسهولة وبنقرة واحدة، مما يسهل على الشركات اكتساب عدد كبير من المشتركين الجدد بسرعة وسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفرق المبيعات وخدمة العملاء الاستفادة من الاتصالات عبر الرسائل القصيرة للمشاركة بنشاط في الرسائل النصية ثنائية الاتجاه مع كل من العملاء المحتملين والعملاء.