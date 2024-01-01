متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برنامج الارتباط الذكي - التطبيقات الأكثر شعبية - جبل طارق
يُحدث برنامج Smart Link ثورة في استراتيجيات التسويق الرقمي من خلال تسهيل إنشاء صفحات مقصودة قابلة للتخصيص ويمكن تتبعها. تم تصميم هذه الصفحات لحث المستخدمين على اتخاذ إجراءات محددة عبر التطبيقات أو الخدمات المفضلة لديهم. كان هذا البرنامج متعدد الاستخدامات موجهًا في الأصل نحو الترويج للموسيقى، وهو الآن يلبي احتياجات القائمين على البث الصوتي وموزعي المحتوى الصوتي الآخرين أيضًا. في المشهد الرقمي المتنوع اليوم، يصل المستهلكون إلى المحتوى من خلال منصات مختلفة، مما يشكل تحديًا للمبدعين الذين يسعون إلى إشراك جمهورهم بشكل فعال. يعالج برنامج Smart Link هذه المعضلة من خلال تمكين المبدعين من مشاركة المحتوى بسلاسة عبر منصات متعددة، مما يضمن الشمولية لجميع المستخدمين. يعمل برنامج الارتباط الذكي كجسر بين المبدعين والمستهلكين، ويوجه الزائرين بسلاسة إلى المحتوى المطلوب من خلال التكامل مع مجموعة من خدمات البث الصوتي ومنصات التوزيع الرقمية وحلول استضافة البودكاست. علاوة على ذلك، يمكن لمنشئي المحتوى الاستفادة من إمكاناتها للترويج للأحداث المباشرة من خلال التكامل السلس مع أنظمة تسجيل الأحداث وإصدار التذاكر. علاوة على ذلك، يوفر برنامج الارتباط الذكي ميزات تحليلية قوية، مما يمكّن المبدعين من مراقبة وتحليل تفاعل الزائر مع صفحاتهم المقصودة بشكل فعال. تعمل الوظائف المتقدمة، مثل تتبع البكسل، على تمكين المستخدمين من إطلاق حملات إعادة الاستهداف المستهدفة من خلال منصات الإعلان الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
إرسال تطبيق جديد
Bitly
bitly.com
Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. Bitly هي شركة SaaS عالمية رائدة تقدم منصة شاملة مصممة لتمكين كل جزء من المعلومات التي تتم مشاركتها عبر الإنترنت من التواصل مع الجماهير الرئيسية وتحفيز العمل. تعمل منصة ...
BL.INK
bl.ink
يعمل BL.INK على تشغيل عناوين URL المختصرة ورموز QR ببيانات ومرونة غير محدودة. باستخدام BL.INK، ستنشئ آلاف الروابط المخصصة التي تلتقط نقاط بيانات غير محدودة حتى تتمكن من قياس كل نقطة اتصال للمستخدم وتحسين كل تفاعل. يمكن لكل فرد في فريقك إنشاء بيانات مثالية لقياس كل عنصر من عناصر الإسناد التسويقي بدقة...
Flowcode
flowcode.com
أطلق العنان لقوة الاتصالات المباشرة. Flowcode هو مزود QR الموثوق به رقم 1 للتحويلات الفورية والبيانات في الوقت الفعلي. نحن نقدم أدوات عبر الإنترنت مثل جمع بيانات الطرف الأول، والجيل التالي من بيانات التقارير الجغرافية، والصفحات المقصودة للجوال أولاً، وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API).
Linkfire
linkfire.com
تأسست Linkfire في عام 2014 من قبل اثنين من المسوقين الدنماركيين. لقد كان ردهم على الطبيعة المتزايدة التعقيد لتسويق الموسيقى الرقمية. يتدفق المستمعون في جميع أنحاء العالم عبر خدمات مختلفة، فكيف يمكنك الاتصال بها جميعًا في وقت واحد، ببساطة وذكاء؟ تعمل تقنيتنا على ربط المعجبين مباشرة بالمحتوى الذي يحبو...
Autonix
autonix.io
Autonix عبارة عن واجهة أمامية ديناميكية قابلة للتتبع لمولد رمز الاستجابة السريعة مع واجهة خلفية لحل إدارة الزوار. نحن نمكن الشركات من جمع وعرض نشاط الزيارة باستخدام لوحة معلومات قوية تقدم تقارير عن مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة. تتيح خيارات تسجيل وصول الزائر لدينا عبر رمز الاستجابة السريعة أو Kiosk ...
Linkr
linkr.com
منصة تحقيق الدخل الشاملة للمبدعين والعلامات التجارية! يمكنك إنشاء رابط في سيرتك الذاتية وزيادة متابعتك وتحقيق الدخل من الإبداع والازدهار مع Linkr.com.
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink هو رابط في صانع السيرة الذاتية لإنشاء صفحات ارتباط حيوية ذكية. أنشئ صفحات سيرة ذاتية ذكية لروابط الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. يساعدك Tapbiolink على إنشاء رابط في الصفحات الحيوية لدمج جميع الروابط والأشياء المهمة في مكان واحد. يأتي Tapbiolink مزودًا بأكثر من 20 ملحقًا لإنشاء صفحات مقصودة ...
Limey
limey.io
قم بإنشاء مواقع ويب جميلة من صفحة واحدة في دقائق. تواصل مع جمهورك والتقط العملاء المحتملين وقم بتصديرهم.
ToneDen
toneden.io
ToneDen عبارة عن منصة تسويق اجتماعي ودية تمنحك القدرة على الوصول إلى الأشخاص الذين يهمونك والبيع لهم.
Amplify
amplify.link
يوفر Amplify.link الأدوات والمعرفة لمساعدة الفنانين والمبدعين على تسويق أنفسهم بشكل أكثر فعالية، والوصول إلى المزيد من المعجبين، وتحقيق الدخل من جماهيرهم. تقديم صفحات ارتباط ذكية قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتسويق الموسيقى، وتحليلات ورؤى قوية، وميزات تفكير تقدمي لمساعدة المستخدمين على التفاعل مع معجبي...
TLinky
tlinky.com
مرحبًا بك في TLinky - الحل النهائي لإدارة الارتباط! في TLinky، يقومون بتمكين الأفراد والمسوقين والشركات من تحسين تواجدهم عبر الإنترنت وتبسيط حملاتهم التسويقية. ومن خلال منصة الكل في واحد، يمكنك إدارة الروابط الخاصة بك وتتبعها ومشاركتها بسلاسة، مما يضمن حصول جمهورك على أفضل تجربة ممكنة. * الروابط ا...
Smartlinks.ai
smartlinks.ai
Smartlinks هو برنامج تحسين محركات البحث الذي يساعد في تحسين محركات البحث خارج الصفحة. نحن نساعد في تبسيط إنشاء الروابط وتوفير الوقت لمنشئي الروابط. نقوم بذلك من خلال: 1. إنشاء مجتمع من مسوقي SaaS المعتمدين والمهتمين بالتعاون في المحتوى 2. بمجرد إدخال كلماتك الرئيسية ذات الأولوية، نقوم بالبحث عنها في...
geno.link
geno.link
Geno.link هو برنامج لجميع المبدعين الرقميين والمدربين والمسوقين ورجال الأعمال وأي شخص يرغب في مشاركة وبيع وعرض المزيد عبر الإنترنت، حتى بدون موقع ويب باهظ الثمن ومعقد.
Digital Link
digital-link.com
يعد Digital Link منصتك لإنشاء وإدارة رموز QR للرابط الرقمي GS1 على نطاق واسع. يمكنك عرض منتجاتك عبر الإنترنت باستخدام رقم GTIN فقط، وتبسيط الامتثال للصفحات الذكية، وإشراك المتسوقين بشكل أفضل قبل الشراء وبعده.
Uniqode
uniqode.com
يقع مقر Uniqode (Beaconstac سابقًا) في نيويورك، وهي تساعد أكثر من 25000 علامة تجارية عالمية على دمج مبادرات رمز الاستجابة السريعة الخاصة بها في منصة واحدة قابلة للتطوير. وهذا يمكّنهم من ربط رؤى رمز الاستجابة السريعة باستراتيجية تسويق أوسع عبر الهاتف المحمول. نحن نخدم العملاء في أكثر من 40 دولة. نحن ...
1LINK.IO
1link.io
تحسين تجربة المستخدم وتحسين تواجد تطبيقك تلقائيًا على الويب. تم تضمين اكتشاف الجهاز والصفحة المقصودة والتحليلات.
Veshort
veshort.com
Veshort عبارة عن أداة لتقصير عناوين URL تم إنشاؤها باستخدام أدوات تسويقية قوية لمساعدتك في الوصول إلى عملائك بكفاءة. من خلال منصتنا الشاملة، سيكون لديك كل ما تحتاجه لبدء حملتك التسويقية.
Bandzoogle
bandzoogle.com
Bandzoogle هي المنصة الأكثر فعالية للموسيقيين لإنشاء مواقعهم الإلكترونية وإدارة التسويق والمبيعات المباشرة للمعجبين عبر الإنترنت. توفر منصتنا الشاملة للموسيقيين خيارات تصميم قوية، وقوالب جاهزة للجوال، ومتجرًا للموسيقى والسلع بدون عمولة، وإدارة القائمة البريدية، وتحليلات تفصيلية للمعجبين، وأدوات أدوا...
YAPA.page
yapa.page
YAPA.page هي أداة سهلة الاستخدام لإنشاء صفحة رائعة لجميع الشبكات الاجتماعية وبرامج المراسلة. تساعد مجموعة كبيرة من القوالب وميزات التخصيص في إنشاء صفحات رائعة لشركتك. الميزات: - إنشاء صفحات متعددة في مشروع واحد - دعم Google Analytics وFacebook Pixel وTikTok Pixel - إنشاء متجرك الإلكتروني الخاص باستخ...
Social Unicorn
social-unicorn.com
لكي تنمو، تحتاج علامتك التجارية إلى الرؤية. في حين أن القنوات الاجتماعية رائعة لنشر الكلمة، فإن الحفاظ على LinkedIn وTwitter يستغرق وقتًا طويلاً ويتطلب إلهامًا مستمرًا. مع Social Unicorn، كل شيء تلقائي! تقوم بتغذية الجهاز بكل ما تريد قوله (قوائم منشورات المدونة، والاقتباسات، والإحصائيات، والنصائح، ...
Soundplate Clicks
click.soundplate.com
تُعد Soundplate Clicks الأداة المثالية لإنشاء روابط موسيقية ذكية للتسويق وحملات الحفظ المسبق وصفحات الفنانين والمزيد. انتقل على الفور بحملات تسويق الموسيقى الخاصة بك إلى المستوى التالي. استخدم Soundplate Clicks لإنشاء روابط ذكية ذكية لموسيقاك بسهولة مع ميزات جديدة مبتكرة مصممة للمساعدة في تنمية قاعد...
JoyQR
joyqr.com
تُحدث منصتنا ثورة في كيفية تواصلك مع جمهورك، حيث تقدم إنشاء رمز الاستجابة السريعة المخصص وصفحات الارتباط الحيوي الجذابة. انغمس في عالم من الرؤى من خلال تحليلاتنا الشاملة، المصممة خصيصًا لتضخيم استراتيجياتك التسويقية. استمتع بمتعة التفاعل السلس وشاهد تأثير علامتك التجارية ينمو مع JoyQR - حيث يؤدي كل ...
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
المشكلة التي نعمل على حلها تتسبب التقارير التسويقية غير الدقيقة في إحداث فجوة بقيمة 50 مليار دولار في ميزانيات التسويق الأمريكية كل عام. تساعد Campaigntrackly الشركات على سد هذه الفجوة من خلال تسهيل توحيد البيانات التعريفية للحملة وروابط التتبع التي تقدم رؤى دقيقة وقرارات تعتمد على البيانات بشكل أسه...