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برنامج الارتباط الذكي - التطبيقات الأكثر شعبية - أذربيجان
يُحدث برنامج Smart Link ثورة في استراتيجيات التسويق الرقمي من خلال تسهيل إنشاء صفحات مقصودة قابلة للتخصيص ويمكن تتبعها. تم تصميم هذه الصفحات لحث المستخدمين على اتخاذ إجراءات محددة عبر التطبيقات أو الخدمات المفضلة لديهم. كان هذا البرنامج متعدد الاستخدامات موجهًا في الأصل نحو الترويج للموسيقى، وهو الآن يلبي احتياجات القائمين على البث الصوتي وموزعي المحتوى الصوتي الآخرين أيضًا. في المشهد الرقمي المتنوع اليوم، يصل المستهلكون إلى المحتوى من خلال منصات مختلفة، مما يشكل تحديًا للمبدعين الذين يسعون إلى إشراك جمهورهم بشكل فعال. يعالج برنامج Smart Link هذه المعضلة من خلال تمكين المبدعين من مشاركة المحتوى بسلاسة عبر منصات متعددة، مما يضمن الشمولية لجميع المستخدمين. يعمل برنامج الارتباط الذكي كجسر بين المبدعين والمستهلكين، ويوجه الزائرين بسلاسة إلى المحتوى المطلوب من خلال التكامل مع مجموعة من خدمات البث الصوتي ومنصات التوزيع الرقمية وحلول استضافة البودكاست. علاوة على ذلك، يمكن لمنشئي المحتوى الاستفادة من إمكاناتها للترويج للأحداث المباشرة من خلال التكامل السلس مع أنظمة تسجيل الأحداث وإصدار التذاكر. علاوة على ذلك، يوفر برنامج الارتباط الذكي ميزات تحليلية قوية، مما يمكّن المبدعين من مراقبة وتحليل تفاعل الزائر مع صفحاتهم المقصودة بشكل فعال. تعمل الوظائف المتقدمة، مثل تتبع البكسل، على تمكين المستخدمين من إطلاق حملات إعادة الاستهداف المستهدفة من خلال منصات الإعلان الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
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Bitly
bitly.com
Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. يقوم Bitly بتقصير 600 مليون رابط شهريًا، لاستخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. تجني Bitly الأموال عن طريق فرض رسوم مقابل الوصول ...
BL.INK
bl.ink
إدارة الارتباط المؤسسي. توفير التعاون والامتثال والإبداع للفرق العالمية لتحسين كل مشاركة وحماية بياناتك وخلق الثقة في كل نقرة.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode هو صانع رموز QR رقم 1. الشعار واللون والتصميم، مدعومًا بالخصوصية والبيانات، وكلها متضمنة مجانًا. قم بتنزيل ملفات الطباعة عالية الجودة اليوم.
Linkfire
linkfire.com
روابط ذكية لتسويق الموسيقى. بدءًا من أغنيتك المنفردة الأولى وحتى جولتك العالمية الأولى، يعمل Linkfire على تبسيط عملية الترويج للفنان في كل خطوة على الطريق. موثوق به من قبل العلامات التجارية الكبرى وأكثر من 50 ألف فنان.
Autonix
autonix.io
رموز QR موجودة في كل مكان ومع Autonix فهي ذات قيمة كبيرة. يستهدف Autonix الوكالات والأسواق وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والحكومة والمزيد، وهو حل قوي لتتبع رمز الاستجابة السريعة الذي يلبي احتياجات المؤسسات الكبيرة والصغيرة.
Limey
limey.io
قم بإنشاء مواقع ويب جميلة من صفحة واحدة في دقائق. تواصل مع جمهورك والتقط العملاء المحتملين وقم بتصديرهم.
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink هو رابط في صانع السيرة الذاتية لإنشاء صفحات ارتباط حيوية ذكية. أنشئ صفحات سيرة ذاتية ذكية لروابط الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. يساعدك Tapbiolink على إنشاء رابط في الصفحات الحيوية لدمج جميع الروابط والأشياء المهمة في مكان واحد. يأتي Tapbiolink مزودًا بأكثر من 20 ملحقًا لإنشاء صفحات مقصودة ...
ToneDen
toneden.io
ToneDen عبارة عن منصة تسويق اجتماعي ودية تمنحك القدرة على الوصول إلى الأشخاص الذين يهمونك والبيع لهم.
Linkr
linkr.com
منصة تحقيق الدخل الشاملة للمبدعين والعلامات التجارية! يمكنك إنشاء رابط في سيرتك الذاتية وزيادة متابعتك وتحقيق الدخل من الإبداع والازدهار مع Linkr.com.
Smartlinks.ai
smartlinks.ai
Smartlinks هو برنامج تحسين محركات البحث الذي يساعد في تحسين محركات البحث خارج الصفحة. نحن نساعد في تبسيط إنشاء الروابط وتوفير الوقت لمنشئي الروابط. نقوم بذلك عن طريق: 1. إنشاء مجتمع من مسوقي SaaS المعتمدين والمهتمين بالتعاون في المحتوى 2. بمجرد إدخال كلماتك الرئيسية ذات الأولوية، نقوم بالبحث عنها في...
Amplify
amplify.link
يوفر Amplify.link الأدوات والمعرفة لمساعدة الفنانين والمبدعين على تسويق أنفسهم بشكل أكثر فعالية، والوصول إلى المزيد من المعجبين، وتحقيق الدخل من جماهيرهم. تقديم صفحات ارتباط ذكية قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتسويق الموسيقى، وتحليلات ورؤى قوية، وميزات تفكير تقدمي لمساعدة المستخدمين على التفاعل مع معجبي...
TLinky
tlinky.com
مرحبًا بك في TLinky - الحل النهائي لإدارة الارتباط! في TLinky، يقومون بتمكين الأفراد والمسوقين والشركات من تحسين تواجدهم عبر الإنترنت وتبسيط حملاتهم التسويقية. ومن خلال منصة الكل في واحد، يمكنك إدارة الروابط الخاصة بك وتتبعها ومشاركتها بسلاسة، مما يضمن حصول جمهورك على أفضل تجربة ممكنة. * الروابط ا...
geno.link
geno.link
Geno.link هو برنامج لجميع المبدعين الرقميين والمدربين والمسوقين ورجال الأعمال وأي شخص يرغب في مشاركة وبيع وعرض المزيد عبر الإنترنت، حتى بدون موقع ويب باهظ الثمن ومعقد.
Uniqode
uniqode.com
يقع مقر Uniqode (Beaconstac سابقًا) في نيويورك، وهي تساعد أكثر من 25000 علامة تجارية عالمية على دمج مبادرات رمز الاستجابة السريعة الخاصة بها في منصة واحدة قابلة للتطوير. وهذا يمكّنهم من ربط رؤى رمز الاستجابة السريعة باستراتيجية تسويق أوسع عبر الهاتف المحمول. نحن نخدم العملاء في أكثر من 40 دولة. نحن ...
Veshort
veshort.com
Veshort عبارة عن أداة لتقصير عناوين URL تم إنشاؤها باستخدام أدوات تسويقية قوية لمساعدتك في الوصول إلى عملائك بكفاءة. من خلال منصتنا الشاملة، سيكون لديك كل ما تحتاجه لبدء حملتك التسويقية.
Digital Link
digital-link.com
Digital Link هو النظام الأساسي الخاص بك لإنشاء وإدارة رموز QR للرابط الرقمي GS1 على نطاق واسع. يمكنك عرض منتجاتك عبر الإنترنت باستخدام رقم GTIN فقط، وتبسيط الامتثال للصفحات الذكية، وإشراك المتسوقين بشكل أفضل قبل الشراء وبعده.
YAPA.page
yapa.page
YAPA.page هي أداة سهلة الاستخدام لإنشاء صفحة رائعة لجميع الشبكات الاجتماعية وبرامج المراسلة. تساعد مجموعة كبيرة من القوالب وميزات التخصيص في إنشاء صفحات رائعة لشركتك. الميزات: - إنشاء صفحات متعددة في مشروع واحد - دعم Google Analytics وFacebook Pixel وTikTok Pixel - إنشاء متجرك الإلكتروني الخاص باستخ...
Social Unicorn
social-unicorn.com
لكي تنمو، تحتاج علامتك التجارية إلى الرؤية. في حين أن القنوات الاجتماعية رائعة لنشر الكلمة، فإن الحفاظ على LinkedIn وTwitter يستغرق وقتًا طويلاً ويتطلب إلهامًا مستمرًا. مع Social Unicorn، كل شيء تلقائي! تقوم بتغذية الجهاز بكل ما تريد قوله (قوائم منشورات المدونة، والاقتباسات، والإحصائيات، والنصائح، ...
1LINK.IO
1link.io
تحسين تجربة المستخدم وتحسين تواجد تطبيقك تلقائيًا على الويب. تم تضمين اكتشاف الجهاز والصفحة المقصودة والتحليلات.
Soundplate Clicks
click.soundplate.com
تُعد Soundplate Clicks الأداة المثالية لإنشاء روابط موسيقية ذكية للتسويق وحملات الحفظ المسبق وصفحات الفنانين والمزيد. انتقل على الفور بحملات تسويق الموسيقى الخاصة بك إلى المستوى التالي. استخدم Soundplate Clicks لإنشاء روابط ذكية ذكية لموسيقاك بسهولة مع ميزات جديدة مبتكرة مصممة للمساعدة في تنمية قاعد...
JoyQR
joyqr.com
تُحدث منصتنا ثورة في كيفية تواصلك مع جمهورك، حيث تقدم إنشاء رمز الاستجابة السريعة المخصص وصفحات الارتباط الحيوي الجذابة. انغمس في عالم من الرؤى من خلال تحليلاتنا الشاملة، المصممة خصيصًا لتضخيم استراتيجياتك التسويقية. استمتع بمتعة التفاعل السلس وشاهد تأثير علامتك التجارية ينمو مع JoyQR - حيث يؤدي كل ...
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
المشكلة التي نعمل على حلها تتسبب التقارير التسويقية غير الدقيقة في إحداث فجوة بقيمة 50 مليار دولار في ميزانيات التسويق الأمريكية كل عام. تساعد Campaigntrackly الشركات على سد هذه الفجوة من خلال تسهيل توحيد البيانات التعريفية للحملة وروابط التتبع التي تقدم رؤى دقيقة وقرارات تعتمد على البيانات بشكل أسه...
Bandzoogle
bandzoogle.com
Bandzoogle هي المنصة الأكثر فعالية للموسيقيين لإنشاء مواقعهم الإلكترونية وإدارة التسويق والمبيعات المباشرة للمعجبين عبر الإنترنت. توفر منصتنا الشاملة للموسيقيين خيارات تصميم قوية، وقوالب جاهزة للجوال، ومتجرًا للموسيقى والسلع بدون عمولة، وإدارة القائمة البريدية، وتحليلات تفصيلية للمعجبين، وأدوات أدوا...