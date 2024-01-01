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برنامج سلة التسوق - التطبيقات الأكثر شعبية - جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية
يمكّن برنامج عربة التسوق المتسوقين عبر الإنترنت من تحديد العناصر الموجودة على موقع التجارة الإلكترونية للشراء، وإدخال تفاصيل الدفع، وتوفير معلومات التسليم لإكمال معاملاتهم. يزود هذا البرنامج الشركات بالأدوات اللازمة لإنشاء تجربة سلسة للعملاء، بينما يتعامل أيضًا مع تحصيل الدفعات وتفاصيل تنفيذ الطلبات الأساسية على الواجهة الخلفية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج عربة التسوق حساب الضرائب ورسوم الشحن، مما يضمن للعملاء معرفة إجماليها بالضبط قبل إتمام عملية الشراء. على الرغم من تضمينها غالبًا في منصات التجارة الإلكترونية الشاملة، إلا أن برنامج سلة التسوق مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يقومون بإنشاء متاجر تجارة إلكترونية مخصصة أو يستخدمون منصات ذات ميزات محدودة. يتكامل عادةً مع منصات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع لتقديم تجربة سلسة لكل من البائعين والعملاء.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Ecwid
ecwid.com
تعد Ecwid by Lightspeed أسهل طريقة لإضافة متجر عبر الإنترنت إلى أي صفحة ويب أو ملف تعريف على الوسائط الاجتماعية. يستخدمه مئات الآلاف من التجار في 175 دولة، Ecwid by Lightspeed لديه كل ما تحتاجه للوصول إلى عملائك أينما كانوا: شخصيًا، أو من خلال موقع الويب الخاص بك، أو Instagram، أو Facebook، أو Amazo...
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
Big Cartel
bigcartel.com
منذ عام 2005، ساعدت Big Cartel الأشخاص من جميع أنحاء العالم على بيع ما يزيد عن 3.5 مليار دولار من أعمالهم. نحن مستقلون بنسبة 100% ونحن هنا لمساعدة المبدعين والفنانين والصناع والعلامات التجارية الصغيرة على فتح متجر والبدء في كسب لقمة العيش من خلال القيام بما يحبونه. نحن فريق صغير ومتماسك يركز على تمك...
OpenCart
opencart.com
Opencart هو برنامج لإدارة المتاجر عبر الإنترنت سهل الاستخدام وقوي ومفتوح المصدر ويمكنه إدارة متاجر متعددة عبر الإنترنت من واجهة خلفية واحدة. المنطقة الإدارية ببساطة عن طريق ملء النماذج والنقر على "حفظ". هناك العديد من الإضافات المكتوبة بشكل احترافي متاحة لتخصيص المتجر حسب احتياجاتك. يمكن أن يكون متج...
Marketing 360
marketing360.com
تأسست شركة Marketing 360® في عام 2009 على يد الأب والابن، جو وجي بي كيلوج، بهدف إحداث فرق من خلال مساعدة الشركات الصغيرة على النمو وتنمية مجتمعاتها المحلية. الآن، يقع موقع Marketing 360 في فورت كولينز، كولورادو وأوستن، تكساس، ويعمل به أكثر من 550 عضوًا في الفريق ولديه أكثر من 20000 عميل نشط من الشرك...
EasyStore
easystore.co
منصة تجارية موحدة تساعدك على البيع عبر الإنترنت وشخصيًا (التجزئة). نقوم بتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك عبر جميع القنوات، بما في ذلك المتجر عبر الإنترنت وShopee وLazada وTikTok وFacebook وInstagram وبرنامج الإحالة والمزيد. يمكنك إدارة جميع المنتجات والأوامر والمخزون والعملاء من واجهة خلفية واحدة، مم...
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop عبارة عن منصة تجارة إلكترونية غنية بالميزات تخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام في مجموعة واسعة من الصناعات في جميع أنحاء العالم. تقدم الشركة حلاً مجانيًا لا مثيل له للتجارة الإلكترونية، وتوفر كل ما يحتاجه رائد الأعمال لبدء أعماله وتنميتها. تشتمل تجربة التجارة الإلكترونية الجاهزة هذه على أد...
PrestaShop
prestashop.com
PrestaShop هي شركة عالمية رائدة في مجال التجارة الإلكترونية تخدم العملاء في أكثر من 190 دولة. نحن نقدم حلولاً شاملة وقابلة للتخصيص وقابلة للتطوير ومدعومة جيدًا لتمكين كل رائد أعمال من امتلاك متجره عبر الإنترنت والتحكم فيه وتنميته بشكل كامل. تعد PrestaShop جزءًا من MBE Worldwide (mbecorporate.com)، و...
SamCart
samcart.com
SamCart هي منصة التجارة الإلكترونية للمبدعين. يستخدم أكثر من 23000 منشئ محتوى SamCart لبيع أكثر من 2 مليار دولار من منتجاتهم وسلعهم وخدماتهم. تعمل SamCart على تبسيط وتسريع عملية المبيعات من خلال مكتبة تضم أكثر من 50 نموذجًا محسّنًا للتحويل لجعل صفحات المبيعات تبدو رائعة على أي جهاز. أنشئ صفحات مبيعا...
Selldone
selldone.com
يقع المقر الرئيسي لشركة Selldone، وهي قوة رائدة في مجال منصات التجارة الإلكترونية، في مركز تكنولوجي نابض بالحياة، مما يعكس روحها المبتكرة. تأسست شركة Selldone بهدف تبسيط العمليات التجارية عبر الإنترنت، وقد قامت بتوسيع نطاق انتشارها وتأثيرها بسرعة. تتميز الشركة بفريق متخصص من الخبراء وتاريخ غني في اب...
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty عبارة عن منصة يمكنك من خلالها إنشاء وإدارة متجرك الخاص عبر الإنترنت في غضون دقائق من هاتفك الذكي
ShopFactory
shopfactory.com
أنشئ موقع التجارة الإلكترونية والمتجر الإلكتروني الخاص بك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إدارة المدفوعات والطلبات والعملاء والشحن والتسويق في السحابة. قوية بشكل مدهش. سهل الاستخدام للغاية.
Olist
olist.com
صُمم لأولئك الذين يبحثون عن أفضل التقنيات والأدوات والتكاملات في عملية المبيعات عبر الإنترنت. تسريع أعمالك، والنمو في التجارة الإلكترونية.
Storenvy
storenvy.com
Storenvy، وهو مجتمع من المتاجر عبر الإنترنت، يوفر شبكة تجارة إلكترونية تمكن المستخدمين من التسوق عبر متاجر متعددة.
Checkout Page
checkoutpage.co
باستخدام صفحة الدفع، ستكون جاهزًا لقبول المدفوعات على موقع الويب الخاص بك في أي وقت من الأوقات. مع تجربة دفع رائعة تعمل على أي جهاز ولأي عميل. قم ببيع أي شيء بدءًا من السلع المادية وحتى تذاكر الأحداث ومن البرامج إلى التنزيلات الرقمية. قم بإعداد عملية الدفع وتأكيدات البريد الإلكتروني والأتمتة، كل ذلك...
Cartzy
cartzy.com
Cartzy عبارة عن منصة تجارة إلكترونية شاملة تسهل على أي شخص بدء عمل تجاري عبر الإنترنت. تم إنشاؤه باستخدام جميع التطبيقات التي تحتاجها لبدء متجر محسّن للغاية، بمجرد إخراجه من الصندوق. تحظى Cartzy بثقة الآلاف من مسوقي وبائعي التجارة الإلكترونية في بلدان حول العالم وقد تم إنشاؤها بواسطة Marketers for M...
UltraCart
ultracart.com
UltraCart عبارة عن حل لعربة التسوق يمكن تكوينه بسهولة ويوفر إدارة كاملة قائمة على الويب ويمكن دمجه في أي موقع ويب باستخدام رابط بسيط.
Airsquare
airsquare.com
قم ببيع المنتجات والتذاكر والعضويات، عبر الإنترنت وفي المتجر باستخدام برنامجنا التجاري كامل الميزات، في أي مكان في العالم.
Shoprocket
shoprocket.io
أنشئ حسابك مع Shoprocket وابدأ البيع في أي مكان خلال 5 دقائق. ما عليك سوى نسخ الكود الخاص بنا ولصقه في موقع الويب الخاص بك أو مدونتك، أو ربط حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق. إنها أيضًا أسرع عربة تسوق في العالم.
Storbie
storbie.com
Storbie هي منصة التجارة الإلكترونية لتجار التجزئة المستقلين. نحن موجودون لمساعدة الشركات الصغيرة على النجاح عبر الإنترنت ونحن متخصصون في حلول الويب المخصصة للصناعة للصيدليات والعيادات البيطرية. منصة Storbie سهلة الاستخدام دون الحاجة إلى معرفة البرمجة. نحن نهتم بالأمور التقنية حتى تتمكن من التركيز عل...
ThriveCart
thrivecart.com
ThriveCart عبارة عن منصة لعربات التسوق تمكن الشركات من زيادة الإيرادات من خلال صفحات عربة التسوق عالية التحويل.
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ هي منصة التجارة الإلكترونية ذات الأداء الوحيد التي تم إنشاؤها بدافع الضرورة بسبب معدلات التحويل السيئة. متى كانت آخر مرة تم فيها تحويل مبيعات متجرك بنسبة 4%، أو 6%، أو 8%، أو 10% أو أكثر؟ يعمل Checkout Champ على زيادة معدلات التحويل ومتوسط قيمة الطلب من خلال الخروج المخصص الثوري، وز...
ShopWired
shopwired.io
ShopWired هي منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في المملكة المتحدة والتي تتيح للتجار إنشاء متجرهم عبر الإنترنت وإطلاقه وتنميته باستخدام الأدوات التي نقدمها. باستخدام ShopWired، يمكن للتجار إنشاء واجهات متاجر جميلة، والبيع عبر قنوات مبيعات متعددة (الويب، والهاتف المحمول، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأس...
Snipcart
snipcart.com
أضف سلة التسوق إلى موقعك في دقائق. يعمل مع أي منشئ مواقع، وCMS، وإطار عمل. يثق أكثر من 20000 تاجر في حلول التجارة الإلكترونية التي نقدمها لموقعهم الإلكتروني. انضم اليهم!
Tradift
tradift.com
Tradift هي شركة تكنولوجيا تقدم حلول التجارة الإلكترونية للشركات المحددة. تسهل Tradift على الشركات قبول المدفوعات وشحن المنتجات وإدارة المبيعات، كل ذلك ضمن منصة واحدة.
Cococart
cococart.co
أسهل طريقة لإدارة عملك. قم بإدارة طلباتك ومدفوعاتك وتسويقك والمزيد — في مكان واحد. Cococart هي الطريقة الأسهل لأي شخص لبيع أي شيء عبر الإنترنت. يمكن للتجار إنشاء متجر بدون تعليمات برمجية أو تصميم أو تنزيلات للتطبيقات. لا تزال 200 مليون شركة في جميع أنحاء العالم تستخدم WhatsApp أو الهاتف لتلقي الطل...
HeadQ
headq.io
يمنح HeadQ عملائك تجربة شراء سلسة أثناء قيامهم بتكوين منتجاتهم والحصول على عرض أسعار والتحقق من موقع الويب الخاص بك مباشرة.
Shopaccino
shopaccino.com
منصة برمجيات التجارة الإلكترونية سهلة الاستخدام مع تطبيق الهاتف المحمول. يمكن للتجار إنشاء مواقعهم الإلكترونية وبيع المنتجات لعملاء B2C وB2B (كلاهما). واجهة برمجة التطبيقات (API) متكاملة مع جميع بوابات الدفع وشركات الشحن الرئيسية. وجود أدوات تسويقية مثل: البريد الآلي للطلب المهجور، ونظام نقاط المكاف...
Kentro.io
kentro.io
Kentro: الجيل التالي من تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للتجارة الإلكترونية في عصر تتطلب فيه عمليات التجارة الإلكترونية السرعة والكفاءة، يظهر Kentro كبديل حديث لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التقليدية مثل NetSuite أو SAP. باعتباره نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) متعدد القنوات قائمًا على السحابة، تم تص...