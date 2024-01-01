برنامج عربة التسوق - التطبيقات الأكثر شعبية - بلغاريا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يمكّن برنامج عربة التسوق المتسوقين عبر الإنترنت من تحديد العناصر الموجودة على موقع التجارة الإلكترونية للشراء، وإدخال تفاصيل الدفع، وتوفير معلومات التسليم لإكمال معاملاتهم. يزود هذا البرنامج الشركات بالأدوات اللازمة لإنشاء تجربة سلسة للعملاء، بينما يتعامل أيضًا مع تحصيل الدفعات وتفاصيل تنفيذ الطلبات الأساسية على الواجهة الخلفية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج سلة التسوق حساب الضرائب ورسوم الشحن، مما يضمن للعملاء معرفة إجماليها بالضبط قبل إتمام عملية الشراء. على الرغم من تضمينها غالبًا في منصات التجارة الإلكترونية الشاملة، إلا أن برنامج سلة التسوق مفيد بشكل خاص لأولئك الذين ينشئون متاجر تجارة إلكترونية مخصصة أو يستخدمون منصات ذات ميزات محدودة. يتكامل عادةً مع منصات التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع لتقديم تجربة سلسة لكل من البائعين والعملاء.