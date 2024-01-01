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برنامج البريد الوارد المشترك - التطبيقات الأكثر شعبية - غيرنزي
يعمل برنامج البريد الوارد المشترك على إنشاء بيئة تعاونية للفرق للتعامل مع رسائل البريد الإلكتروني معًا. يمكن لهذه الأدوات دمج حسابات بريد إلكتروني متعددة في صندوق بريد وارد واحد، مما يؤدي إلى تبسيط إدارة البريد الإلكتروني. عادةً ما يكون لدى الشركات حساب بريد إلكتروني رئيسي للاستفسارات أو خدمة العملاء، ويمكن الوصول إليه من قبل العديد من الموظفين ولكنه يفتقر إلى قدرات الاستجابة التعاونية. تعالج حلول البريد الوارد المشتركة هذه المشكلة من خلال توفير منصة يمكن للفرق من خلالها الرد بشكل مشترك على الاستفسارات الخارجية، والاستفادة من المعرفة الجماعية والتواصل داخل التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر أدوات لبناء سير العمل والمهام المتعلقة بالاستفسارات عبر البريد الإلكتروني. تقوم صناديق البريد الوارد المشتركة هذه بسحب رسائل البريد الإلكتروني من الحسابات المقدمة من موفري برامج البريد الإلكتروني، مما يتيح المناقشة والاستجابة التعاونية. غالبًا ما تعمل كحلول مستقلة يمكنها التكامل مع برنامج CRM، مما يضمن سجلاً سلسًا لتفاعلات العملاء. يعد التكامل مع برامج إدارة المهام أمرًا شائعًا أيضًا، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء المهام المتعلقة بالبريد الإلكتروني أو التذاكر بسهولة.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهل إعداده واستخدامه وتوسيع نطاقه. يعمل حل Zendesk خارج الصندوق، ويسهل تعديله في حالة التغيير، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من أحدث فرق الذكاء الاصطناعي للخدمة لحل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بناء...
Intercom
intercom.com
يعد الاتصال الداخلي هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة سلسة للعملاء عبر الأتمتة والدعم البشري، مما يوفر رضا العملاء المتزايد مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا يتم فيه حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم بشري، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات عملاء ذات قيمة أعلى. تع...
Freshdesk
freshdesk.com
تساعد Freshdesk (أحد منتجات شركة Freshworks Inc.) الشركات على إسعاد عملائها بسهولة من خلال برامج حديثة وبديهية لدعم العملاء. يقوم Freshdesk بتحويل الطلبات الواردة عبر البريد الإلكتروني والويب والهاتف والدردشة والمراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي إلى تذاكر، ويوحد حل التذاكر عبر القنوات. بالإضافة إلى ذل...
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول ...
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة ...
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء ال...
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot هو حل مفتوح المصدر لدعم العملاء يساعد الشركات على إشراك عملائها على موقعها الإلكتروني وصفحتها على Facebook وTwitter وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك. وهو بديل مفتوح المصدر لـ Intercom وDrift وFreshchat وما إلى ذلك. قم بتوصيل عميلك قنوات المحادثة والتحدث مع عم...
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...
Help Scout
helpscout.net
Help Scout هي شركة عالمية تعمل عن بعد وتوفر برامج مكتب المساعدة ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ماساتشوستس. توفر الشركة نظامًا أساسيًا لدعم العملاء يعتمد على البريد الإلكتروني، وأداة قاعدة المعرفة، وأداة بحث/اتصال قابلة للتضمين لمحترفي خدمة العملاء. المنتج الرئيسي لشركة Help Scout (يُسمى أيضًا Help Sco...
Zoho TeamInbox
zoho.com
أداة بريد وارد مشتركة للتعاون الجماعي والشفافية. يهدف Zoho TeamInbox إلى جعل محادثات البريد الإلكتروني الجماعية شفافة داخل الفريق. يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني الجماعية واستلامها، وتفويض المالكين للمحادثات، وإجراء مناقشات داخلية، والمشاركة في تأليف رسائل البريد الإلكتروني مع الفريق، وإدارة ال...
Front
front.com
Front هي منصة خدمة العملاء الحديثة التي تساعد الشركات على إسعاد عملائها وإشراك فرقها وبناء أعمال تجارية أقوى. لقد قمنا بإعادة تصميم مكتب المساعدة لتعاون الفريق في الوقت الفعلي عبر كل قناة اتصال بالعملاء، ثم قمنا بتزويده بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات ومساعدة الفرق على العمل بشكل أسرع. يحصل ...
Missive
missiveapp.com
تم إطلاق Missive في عام 2015 من مدينة كيبيك، كندا. وهي تتألف حاليًا من 3 مؤسسين مشاركين وموظفين. Missive هو تطبيق يجمع صناديق البريد الوارد للفريق والدردشة تحت سقف واحد. لقد تم تصميمه مع وضع التعاون في الاعتبار لمركزية اتصالات فريقك. من بين ميزاته العديدة، يقدم Missive أربعة ميزات رئيسية: - صناديق ا...
Crisp
crisp.chat
Crisp هي منصة دعم العملاء المتكاملة ومتعددة القنوات التي تساعد الشركات على التواصل الفوري مع عملائها أو العملاء المحتملين الذين ينتظرون الدعم. بفضل مجموعة أدواتها سريعة التطور، تقود Crisp الشركات من خلال الثورة التي تعتمد على العملاء من خلال استخدام المحادثات لإطلاق العنان للنمو المفرط. يستخدم العمل...
Helpwise
helpwise.io
إن الاحتفاظ بالعملاء لا يقل أهمية عن اكتساب عملاء جدد. يحقق العملاء المخلصون المزيد من الإيرادات ويجلبون لك إحالات بدون تكلفة. يعد تقديم خدمة عملاء جيدة جزءًا لا يتجزأ من الاحتفاظ بالعملاء. مع Helpwise، أصبحت إدارة خدمة العملاء أمرًا سهلاً. 1. قم بإعداد مركز خدمة العملاء الخاص بك حرفيًا في دقائق مع...
Groove
groovehq.com
البديل البسيط والقوي لـ Zendesk. تستخدم أكثر من 2000 شركة صغيرة برنامج مكتب المساعدة الخاص بـ Groove لمركزية دعم العملاء وأتمتته.
Trengo
trengo.com
في Trengo نحن ملتزمون بإسعاد العملاء. نحن نؤمن بأن تحويل المحادثات إلى علاقات يمثل ميزة تنافسية. وفتح المزيد من لحظات البهجة الحقيقية في كل تفاعل سيعزز هذا النمو. فرحة العملاء. دائماً. انتصارات. دعونا نلتقي: https://trengo.com/getdemo
HelpCrunch
helpcrunch.com
تعد HelpCrunch منصة اتصالات العملاء الأعلى تقييمًا للدعم والتسويق والمبيعات. يمكنك زيادة التحويلات والمبيعات وتحسين الدعم والنمو بشكل أسرع باستخدام HelpCrunch. تشمل الميزات ما يلي: - الدردشة المباشرة - Chatbot - قاعدة المعرفة - التسويق عبر البريد الإلكتروني - النوافذ المنبثقة جرب HelpCrunch مجانًا ل...
eDesk
edesk.com
تساعد eDesk تجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت على تقديم خدمة عملاء استثنائية للغاية، في كل مكان يبيعون فيه. تقدم eDesk مجموعة كاملة من أدوات التجارة الإلكترونية الحائزة على جوائز لتبسيط عمليات دعم العملاء وإعداد التقارير من أجل أوقات استجابة أسرع لتحسين الإنتاجية والربحية بشكل كبير. وقد ت...
Gmelius
gmelius.io
يجعل Gmelius العمل الجماعي الرائع يحدث مباشرة من صندوق بريد Gmail الخاص بك. بدءًا من صناديق البريد الوارد المشتركة القوية، وتسميات Gmail المشتركة، ولوحات Kanban المرئية، والأتمتة الذكية لسير العمل داخل Gmail مباشرةً، يقدم Gmelius نظامًا أساسيًا فريدًا للتعاون يتكامل مع بقية تطبيقاتك اليومية. قم بتوص...
Whippy
whippy.ai
Whippy عبارة عن منصة قوية للاتصالات عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، وهي مصممة لرفع إنتاجية الأعمال ومشاركة العملاء من خلال تقنية الأتمتة والذكاء الاصطناعي. تشمل المنتجات الرئيسية البريد الوارد للفريق، والحملات، والأتمتة، وتكامل الذكاء الاصطناعي، والتسلسلات، والتدفقات، والمراجعات. يعمل...
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks عبارة عن منصة متكاملة لمشاركة العملاء. تساعد ميزات مثل المهام للفرق، وإمكانيات إدارة العملاء، وإنشاء مسارات عمل تلقائية، وتعيين رسائل البريد الإلكتروني، ووضع علامات على رسائل البريد الإلكتروني للبقاء منظمًا، وإضافة ملاحظات داخلية على تخفيف عبء عمل البريد الإلكتروني وتخفيف العبء على رسائل ا...
ProProfs
proprofs.com
يعد برنامج ProProfs Knowledge Base أداة قوية تستخدم لإنشاء قاعدة معارف خاصة وعامة للموظفين والعملاء، على التوالي. فهو يساعد في تقليل تذاكر العملاء، وتحسين التعاون الداخلي بين الفريق، وتبسيط العمليات التجارية، وتحسين خدمة العملاء. من خلال توفير الوصول المركزي إلى المعلومات عبر أجهزة ومتصفحات متعددة، ...
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First عبارة عن منصة chatbot تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لإحداث ثورة في دعم العملاء ومشاركتهم. يتم تشغيل برنامج الدردشة الآلي Milly الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بواسطة تقنية معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة التي تسمح له بفهم استفسارات العملاء والرد عليها في الوقت الفعلي، على مدار الساعة ...
Loop Email
intheloop.io
Loop Email عبارة عن صندوق بريد وارد بسيط ولكنه قوي للفريق. لقد تم تصميمه مع معرفة عميل البريد الإلكتروني، لذلك من السهل إعداده واستخدامه لأي فرق معتادة على التعامل مع رسائل العملاء عبر البريد الإلكتروني. من الصعب أن تكون منتجًا عندما تقضي نصف وقتك في قراءة رسائل البريد الإلكتروني، والنصف الآخر في ال...
MessageDesk
messagedesk.com
يعد تطبيق MessengerDesk تطبيقًا أكثر ذكاءً وبساطة للمراسلة النصية للأعمال. نحن نساعد المؤسسات من جميع الأحجام على إنجاز المهام من خلال تطبيق مراسلة نصية للأعمال سهل الاستخدام مصمم للخدمة والمبيعات والدعم.
Zendo
getzendo.io
Zendo هو برنامج الكل في واحد لتبسيط خدمات البيع، بدءًا من الخدمات المخصصة والمنتجات وحتى الاشتراكات. فهو يساعد رواد الأعمال والوكالات على تسريع عملياتهم الداخلية بمساعدة الأتمتة. قم بإنشاء سير العمل الخاص بك، وقم بإنشاء الفواتير تلقائيًا، وافتخر بكتالوج الخدمة ذي المظهر الاحترافي، حيث يمكن لعملائك إ...
Gridlex
gridlex.com
يقدم "منشئ التطبيقات متعدد الإمكانات القابل للتخصيص للغاية" من Gridlex حلاً شاملاً للشركات التي تسعى إلى تحقيق كفاءة تشغيلية مخصصة. من خلال التطبيقات القياسية بما في ذلك CRM وخدمة العملاء وحجز تذاكر مكتب المساعدة وإدارة البيانات الرئيسية، يسمح Gridlex بالتخصيص الشامل عبر المجالات والنماذج وتجربة الم...
Keeping
keeping.com
Keeping هو أول نظام أساسي لدعم العملاء في العالم مدمج مع Gmail. يمكنك تعيين طلبات دعم العملاء لزملائك في الفريق، وترك ملاحظات خاصة، وتعيين الحالة - كل ذلك من داخل Gmail مباشرةً. تأسست شركة Keeping في عام 2016 ومقرها في نيويورك، وقمنا ببناء Keeping للفرق التي تقدم أكثر من مجرد دعم العملاء. إذا كنت مش...
Mojo Helpdesk
mojohelpdesk.com
يجعل Mojo Helpdesk خدمة العملاء ودعم تكنولوجيا المعلومات أمرًا سهلاً. يمكنك مركزة الطلبات والتعيين والتشغيل الآلي وتتبع التقدم وإنجاز المزيد من المهام بشكل أسرع. أفضل بديل لإدارة الطلبات باستخدام جداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني، يضع Mojo Helpdesk كل هذه الطلبات في نظام قوي وبسيط لتتبع التذاك...
Glassix
glassix.com
تتمثل مهمة Glassix في توسيع نطاق الوصول إلى الذكاء الاصطناعي للمحادثة والتواصل مع العملاء متعدد القنوات، وتمكين الشركات من إطلاق العنان لإمكاناتها غير المستغلة وتحقيق قابلية توسع لا مثيل لها. بفضل إمكانات القناة الشاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي، تعيد شركة Glassix تشكيل رحلات العملاء. نحن نتجاوز...
Desku
desku.io
Desku.io عبارة عن منصة شاملة مصممة لتعزيز خدمة العملاء والمشاركة للشركات. فهو يدمج الدعم الآلي والبشري، مما يدفع النمو من خلال تحسين العلاقات. يقدم Desku.io، الذي يحظى بثقة الآلاف حول العالم منذ إنشائه، حلاً موحدًا لخدمة العملاء. تشمل عروض Desku.io مكاتب المساعدة وروبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الا...
ThriveDesk
thrivedesk.com
برنامج خدمة العملاء للأشخاص الذين يهتمون، من الأشخاص الذين يهتمون. باستخدام ThriveDesk، يمكنك إدارة جميع طلبات دعم العملاء الخاصة بك بسهولة في مكان واحد حتى تتمكن من التركيز على دفع نمو الأعمال.
Enchant
enchant.com
محادثات أفضل مع عملائك. تساعدك منتجاتنا التي تركز على العملاء على توفير الدعم المدعوم بالذكاء الاصطناعي بلمسة شخصية. صناديق البريد الوارد المشتركة وقواعد المعرفة والدردشة المباشرة في Omnichannel. الكل في منصة واحدة بديهية. للفرق من جميع الأحجام.
Unipile
unipile.com
قم بدمج واجهات برمجة التطبيقات للبريد الإلكتروني والمراسلة لتسهيل المحادثات المباشرة عبر LinkedIn وGmail وWhatsApp داخل تطبيقك، مما يعزز إنتاجية المستخدم ورضاه.
CommBox
commbox.io
يعمل CommBox على تمكين فرق الدعم والمبيعات من التفاعل بشكل أفضل مع العملاء عبر قنوات اتصال المراسلة المفضلة لديهم، مثل الرسائل القصيرة وMessenger وWhatsApp وGoogle Business Letters والمزيد، من خلال منصة الاتصالات المستقلة الوحيدة. يستفيد عملاء CommBox الذين يزيد عددهم عن 350 عميلًا من انخفاض تكاليف ...
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk هو برنامج مكتب مساعدة حديث يعمل على تبسيط خدمة العملاء. إنه قوي وقابل للتخصيص وصديق للميزانية، فهو يسمح للشركات بتبسيط عمليات الدعم وتعزيز رضا العملاء. تم تقديمه لك بواسطة Syncfusion، وهو مزود مكونات البرامج وأطر العمل التي بنت سمعتها على قوة منتجاتها وجودة خدمات الدعم التي تدعمها.
DevRev
devrev.ai
DevRev عبارة عن منصة مصممة خصيصًا لـ SaaS وشركات التكنولوجيا، مما يساعد في تطوير المكاتب الخلفية على مطابقة الوتيرة السريعة لعلاقات العملاء في المكاتب الأمامية. تتمثل مهمتنا في جمع المستخدمين النهائيين ومهندسي الدعم ومديري المنتجات والمطورين معًا، مما يسهل القيام بالأشياء الأكثر أهمية - وإنشاء ثقافة...
Hiver
hiverhq.com
Hiver عبارة عن نظام أساسي قوي للتواصل والتعاون يساعد المؤسسات التي تستخدم Google Workspace على التفاعل بشكل هادف مع عملائها وموظفيها ومورديها. يمكن للفرق التي تستخدم Hiver إدارة الاتصالات متعددة القنوات بكفاءة، وتوفير الخدمة الذاتية، وأتمتة العمل الشاق، والتكامل مع تطبيقاتهم المفضلة، وضمان الامتثال ...
Zowie
getzowie.com
تعمل Zowie على تمكين الشركات التي تبيع عبر الإنترنت من صرف التذاكر باستخدام تقنية الأتمتة القوية، ورعاية العملاء من خلال صندوق الوارد متعدد القنوات وبيع المزيد باستخدام سياق العملاء المحسن. يمكن أن تعمل Zowie كنظام خدمة عملاء مستقل أو تعمل على تحسين أدواتك الحالية مثل Zendesk وIntercom وGorgias والع...
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind عبارة عن منصة لإدارة الذكاء الاصطناعي للمحادثة، تساعد الفرق غير التقنية على بناء وإطلاق وتنمية روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين في منصة واحدة. تزود شركة MindBehind العلامات التجارية من جميع الأحجام والصناعات المختلفة، مثل Avis وBudget وPhillip Morris International وRenault، بحلول سه...
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM هو حل FaaS قائم على السحابة، قوي، قابل للتطوير، رشيق، ميسور التكلفة ومتميز بالكامل مع CRM وERP وHCM وإدارة المشاريع ومكتب المساعدة وغيرها من SaaS التي تحتاجها شركتك، بأسعار البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر لتحقيق النمو الهائل و تطوير. نحن مصممون على خدمة 95% من الشركات الصغيرة والمتوسطة ...