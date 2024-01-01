برنامج البريد الوارد المشترك - التطبيقات الأكثر شعبية - سويسرا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يعمل برنامج البريد الوارد المشترك على إنشاء بيئة تعاونية للفرق للتعامل مع رسائل البريد الإلكتروني معًا. يمكن لهذه الأدوات دمج حسابات بريد إلكتروني متعددة في صندوق وارد واحد، مما يؤدي إلى تبسيط إدارة البريد الإلكتروني. عادةً ما يكون لدى الشركات حساب بريد إلكتروني رئيسي للاستفسارات أو خدمة العملاء، ويمكن الوصول إليه من قبل العديد من الموظفين ولكنه يفتقر إلى قدرات الاستجابة التعاونية. تعالج حلول البريد الوارد المشتركة هذه المشكلة من خلال توفير منصة يمكن للفرق من خلالها الرد بشكل مشترك على الاستفسارات الخارجية، والاستفادة من المعرفة الجماعية والتواصل داخل التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر أدوات لبناء سير العمل والمهام المتعلقة بالاستفسارات عبر البريد الإلكتروني. تقوم صناديق البريد الوارد المشتركة هذه بسحب رسائل البريد الإلكتروني من الحسابات المقدمة من موفري برامج البريد الإلكتروني، مما يتيح المناقشة والاستجابة التعاونية. غالبًا ما تعمل كحلول مستقلة يمكنها التكامل مع برنامج CRM، مما يضمن سجلاً سلسًا لتفاعلات العملاء. يعد التكامل مع برامج إدارة المهام أمرًا شائعًا أيضًا، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء المهام المتعلقة بالبريد الإلكتروني أو التذاكر بسهولة.