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برنامج البريد الوارد المشترك - التطبيقات الأكثر شعبية - بروناي
يعمل برنامج البريد الوارد المشترك على إنشاء بيئة تعاونية للفرق للتعامل مع رسائل البريد الإلكتروني معًا. يمكن لهذه الأدوات دمج حسابات بريد إلكتروني متعددة في صندوق وارد واحد، مما يؤدي إلى تبسيط إدارة البريد الإلكتروني. عادةً ما يكون لدى الشركات حساب بريد إلكتروني رئيسي للاستفسارات أو خدمة العملاء، ويمكن الوصول إليه من قبل العديد من الموظفين ولكنه يفتقر إلى قدرات الاستجابة التعاونية. تعالج حلول البريد الوارد المشتركة هذه المشكلة من خلال توفير منصة يمكن للفرق من خلالها الرد بشكل مشترك على الاستفسارات الخارجية، والاستفادة من المعرفة الجماعية والتواصل داخل التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر أدوات لبناء سير العمل والمهام المتعلقة بالاستفسارات عبر البريد الإلكتروني. تقوم صناديق البريد الوارد المشتركة هذه بسحب رسائل البريد الإلكتروني من الحسابات المقدمة من موفري برامج البريد الإلكتروني، مما يتيح المناقشة والاستجابة التعاونية. غالبًا ما تعمل كحلول مستقلة يمكنها التكامل مع برنامج CRM، مما يضمن سجلاً سلسًا لتفاعلات العملاء. يعد التكامل مع برامج إدارة المهام أمرًا شائعًا أيضًا، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء المهام المتعلقة بالبريد الإلكتروني أو التذاكر بسهولة.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Zendesk
zendesk.com
شركة Zendesk هي شركة برمجيات خدمة عملاء أمريكية يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. وهي مدرجة في بورصة نيويورك بالرمز ZEN وهي أحد مكونات مؤشر Russell 2000. تأسست Zendesk في عام 2007 في كوبنهاغن، الدنمارك، ولديها 2000 موظف وتخدم 119000 عميل مدفوع الأجر في 150 د...
Intercom
intercom.com
Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. ا...
Freshdesk
freshdesk.com
برنامج خدمة عملاء قائم على السحابة عبر الإنترنت يوفر دعم مكتب المساعدة مع جميع عمليات الأتمتة الذكية لإنجاز الأمور بشكل أسرع. اشترك في نسخة تجريبية مجانية اليوم!
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Spike
spikenow.com
يتضمن البريد الوارد القوي الخاص بـ Spike البريد الإلكتروني للمحادثة والمهام والملاحظات والمستندات التعاونية وتخزين الملفات والتقويم الخاص بك، كل ذلك في موجز واحد.
Tidio
tidio.com
تواصل مع زوار موقع الويب الخاص بك على الفور وقم بتحويلهم إلى عملاء يدفعون. استخدم حلول الاتصالات والتسويق من Tidio لتنمية أعمالك.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot هو حل مفتوح المصدر لدعم العملاء يساعد الشركات على إشراك عملائها على موقعها الإلكتروني وصفحتها على Facebook وTwitter وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك. وهو بديل مفتوح المصدر لـ Intercom وDrift وFreshchat وما إلى ذلك. قم بتوصيل عميلك قنوات المحادثة والتحدث مع عم...
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout هي شركة عالمية تعمل عن بعد وتوفر برامج مكتب المساعدة ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ماساتشوستس. توفر الشركة منصة لدعم العملاء قائمة على البريد الإلكتروني، وأداة قاعدة معرفية، وأداة بحث/اتصال قابلة للتضمين لمحترفي خدمة العملاء. المنتج الرئيسي لشركة Help Scout (يسمى أيضًا Help Scout) هو مكتب ...
Zoho TeamInbox
zoho.com
أصبح التعاون بين أعضاء الفريق أمرًا سهلاً بفضل صناديق البريد الوارد المشتركة. أنشئ صناديق بريد وارد مشتركة لفرقك وامنحهم راحة العمل في مساحة عمل شفافة.
Front
front.com
Front هي منصة تواصل العملاء التي تجمع بسلاسة بين رسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات وزملاء الفريق في عرض واحد. توقف عن الانشغال. البدء في إحداث تأثير.
Missive
missiveapp.com
البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمهام للفرق المنتجة. تطبيق واحد لجميع اتصالاتك الداخلية والخارجية. إدارة العمل في أفضل حالاتها. جربها مجانا!
Crisp
crisp.chat
اكتشف منصة مراسلة العملاء الخاصة بنا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. المحطة الوحيدة للمبيعات والتسويق والدعم في برنامج واحد: Crisp. تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها. حاول الآن! نحن نقدم قاعدة المعرفة وصندوق البريد للفريق وChatbot وCRM والعديد من الميزات الأخرى للس...
Helpwise
helpwise.io
يعد Helpwise برنامجًا سهل الاستخدام لصندوق الوارد المشترك والتعاون عبر البريد الإلكتروني للفرق لإدارة حسابات البريد الإلكتروني للفريق مثل help@ وsales@ وما إلى ذلك. احصل على Shared Inbox لفريقك الآن!
Groove
groovehq.com
تعرف على سبب استخدام أكثر من 8000 عميل لـ Groove لزيادة رضا العملاء وبناء علاقات هادفة مع العملاء
Trengo
trengo.com
أسعد عملائك على قنواتهم المفضلة. اكتشف Trengo، منصة الاتصالات متعددة القنوات التي توحد جميع قنوات المراسلة في عرض واحد. جعل التواصل مع العملاء سهلا.
HelpCrunch
helpcrunch.com
قم بتوسيع نطاق دعمك وتسويقك ومبيعاتك باستخدام مجموعة أدوات HelpCrunch المتكاملة - كل ما تحتاجه موجود الآن في مكان واحد.
Gmelius
gmelius.io
منصة التعاون للفرق التي تستخدم Gmail. يعمل Gmelius على تمكين فرقك من التعاون في البريد الإلكتروني وإدارة مشاريعهم ومساراتهم وخدمة عملائك وأتمتة سير العمل دون ترك Gmail والتطبيقات الأخرى المستخدمة يوميًا داخل شركتك.
eDesk
edesk.com
يجمع برنامج خدمة عملاء التجارة الإلكترونية الخاص بـ eDesk بين جميع تفاعلات العملاء وبيانات الطلب في إدارة التذاكر بسهولة لفرق دعم العملاء. ابدأ اليوم.
Helpmonks
helpmonks.com
اكتشف منصة مشاركة العملاء الكل في واحد المصممة لفريق خدمة العملاء الخاص بك مع أدوات لتحسين تجربة العملاء الخاصة بك. يتعلم أكثر!
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - برنامج إدارة المعرفة للاختبارات والاختبارات والتدريب والبطاقات التعليمية وقاعدة المعرفة. ابدأ مع برامج إدارة المعرفة لدينا.
Whippy
whippy.ai
Whippy عبارة عن منصة قوية للاتصالات عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، وهي مصممة لرفع إنتاجية الأعمال ومشاركة العملاء من خلال تقنية الأتمتة والذكاء الاصطناعي. تشمل المنتجات الرئيسية البريد الوارد للفريق، والحملات، والأتمتة، وتكامل الذكاء الاصطناعي، والتسلسلات، والتدفقات، والمراجعات. يعمل...
Gridlex
gridlex.com
يقدم "منشئ التطبيقات متعدد الإمكانات القابل للتخصيص للغاية" من Gridlex حلاً شاملاً للشركات التي تسعى إلى تحقيق كفاءة تشغيلية مخصصة. من خلال التطبيقات القياسية بما في ذلك CRM وخدمة العملاء وحجز تذاكر مكتب المساعدة وإدارة البيانات الرئيسية، يسمح Gridlex بالتخصيص الشامل عبر المجالات والنماذج وتجربة الم...
Keeping
keeping.com
Keeping هو أول نظام أساسي لدعم العملاء في العالم مدمج مع Gmail. يمكنك تعيين طلبات دعم العملاء لزملائك في الفريق، وترك ملاحظات خاصة، وتعيين الحالة - كل ذلك من داخل Gmail مباشرةً. تأسست شركة Keeping في عام 2016 ومقرها في نيويورك، وقمنا ببناء Keeping للفرق التي تقدم أكثر من مجرد دعم العملاء. إذا كنت مش...
MessageDesk
messagedesk.com
يعد تطبيق MessengerDesk تطبيقًا أكثر ذكاءً وبساطة للمراسلة النصية للأعمال. نحن نساعد المؤسسات من جميع الأحجام على إنجاز المهام من خلال تطبيق مراسلة نصية للأعمال سهل الاستخدام مصمم للخدمة والمبيعات والدعم.
Zendo
getzendo.io
Zendo هو برنامج الكل في واحد لتبسيط خدمات البيع، بدءًا من الخدمات المخصصة والمنتجات وحتى الاشتراكات. فهو يساعد رواد الأعمال والوكالات على تسريع عملياتهم الداخلية بمساعدة الأتمتة. قم بإنشاء سير العمل الخاص بك، وقم بإنشاء الفواتير تلقائيًا، وافتخر بكتالوج الخدمة ذي المظهر الاحترافي، حيث يمكن لعملائك إ...
Glassix
glassix.com
Glassix: "الذكاء الاصطناعي الذي يتحدث عن العملاء". قم بتوحيد رسائلك وتسريع الاستجابات وتعزيز الرضا من خلال منصة اتصالات العملاء الرائدة لدينا.
Desku
desku.io
برنامج مكتب المساعدة لتجربة عملاء مبهجة. قم بإحداث ثورة في التواصل مع العملاء من خلال منصة Omni-channel الموحدة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر تجارب مخصصة ومصممة خصيصًا لكل عمل فريد.
ThriveDesk
thrivedesk.com
برنامج خدمة العملاء للأشخاص الذين يهتمون، من الأشخاص الذين يهتمون. باستخدام ThriveDesk، يمكنك إدارة جميع طلبات دعم العملاء الخاصة بك بسهولة في مكان واحد حتى تتمكن من التركيز على دفع نمو الأعمال.
Loop Email
intheloop.io
Loop Email عبارة عن صندوق بريد وارد بسيط ولكنه قوي للفريق. لقد تم تصميمه مع معرفة عميل البريد الإلكتروني، لذلك من السهل إعداده واستخدامه لأي فرق معتادة على التعامل مع رسائل العملاء عبر البريد الإلكتروني. من الصعب أن تكون منتجًا عندما تقضي نصف وقتك في قراءة رسائل البريد الإلكتروني، والنصف الآخر في ال...
Mojo Helpdesk
mojohelpdesk.com
يجعل Mojo Helpdesk خدمة العملاء ودعم تكنولوجيا المعلومات أمرًا سهلاً. يمكنك مركزة الطلبات والتعيين والتشغيل الآلي وتتبع التقدم وإنجاز المزيد من المهام بشكل أسرع. أفضل بديل لإدارة الطلبات باستخدام جداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني، يضع Mojo Helpdesk كل هذه الطلبات في نظام قوي وبسيط لتتبع التذاك...
CommBox
commbox.io
يعمل CommBox على تمكين فرق الدعم والمبيعات من التفاعل بشكل أفضل مع العملاء عبر قنوات اتصال المراسلة المفضلة لديهم، مثل الرسائل القصيرة وMessenger وWhatsApp وGoogle Business Letters والمزيد، من خلال منصة الاتصالات المستقلة الوحيدة. يستفيد عملاء CommBox الذين يزيد عددهم عن 350 عميلًا من انخفاض تكاليف ...
Enchant
enchant.com
محادثات أفضل مع عملائك. تساعدك منتجاتنا التي تركز على العملاء على توفير الدعم المدعوم بالذكاء الاصطناعي بلمسة شخصية. صناديق البريد الوارد المشتركة وقواعد المعرفة والدردشة المباشرة في Omnichannel. الكل في منصة واحدة بديهية. للفرق من جميع الأحجام.
Unipile
unipile.com
قم بدمج واجهات برمجة التطبيقات للبريد الإلكتروني والمراسلة لتسهيل المحادثات المباشرة عبر LinkedIn وGmail وWhatsApp داخل تطبيقك، مما يعزز إنتاجية المستخدم ورضاه.
Hiver
hiverhq.com
Hiver عبارة عن نظام أساسي قوي للتواصل والتعاون يساعد المؤسسات التي تستخدم Google Workspace على التفاعل بشكل هادف مع عملائها وموظفيها ومورديها. يمكن للفرق التي تستخدم Hiver إدارة الاتصالات متعددة القنوات بكفاءة، وتوفير الخدمة الذاتية، وأتمتة العمل الشاق، والتكامل مع تطبيقاتهم المفضلة، وضمان الامتثال ...
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First عبارة عن منصة chatbot تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لإحداث ثورة في دعم العملاء ومشاركتهم. يتم تشغيل برنامج الدردشة الآلي Milly الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بواسطة تقنية معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة التي تسمح له بفهم استفسارات العملاء والرد عليها في الوقت الفعلي، على مدار الساعة ...
Zowie
getzowie.com
تعمل Zowie على تمكين الشركات التي تبيع عبر الإنترنت من صرف التذاكر باستخدام تقنية الأتمتة القوية، ورعاية العملاء من خلال صندوق الوارد متعدد القنوات وبيع المزيد باستخدام سياق العملاء المحسن. يمكن أن تعمل Zowie كنظام خدمة عملاء مستقل أو تعمل على تحسين أدواتك الحالية مثل Zendesk وIntercom وGorgias والع...
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind عبارة عن منصة لإدارة الذكاء الاصطناعي للمحادثة، تساعد الفرق غير التقنية على بناء وإطلاق وتنمية روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين في منصة واحدة. تزود شركة MindBehind العلامات التجارية من جميع الأحجام والصناعات المختلفة، مثل Avis وBudget وPhillip Morris International وRenault، بحلول سه...
OneHash
onehash.ai
يعد OneHash CRM أول نظام FaaS في العالم (FOSS-as-a-service)، وهو مخصص لجميع أحجام الأعمال، ويقدم مجموعة من الميزات التي يمكن أن تساعدك على زيادة إيرادات عملك. إنه نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) قائم على السحابة وقابل للتطوير بدرجة كبيرة، بحيث يمكنك بسهولة إضافة المزيد من المستخدمين أو الميزات مع نم...
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk هو برنامج حديث لإصدار التذاكر لمكتب المساعدة لإدارة البريد الإلكتروني للدعم، وأتمتة المهام المتكررة، وتحسين تجربة دعم العملاء.
DevRev
devrev.ai
يجمع DevRev بين تجربة دعم مصممة بشكل جميل داخل التطبيق، مع نظام أساسي للتذاكر قابل للتطوير والتخصيص يعمل على توحيد الدعم والهندسة