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برامج مشاركة الشاشة - التطبيقات الأكثر شعبية - ميكرونيزيا
تتيح أدوات مشاركة الشاشة للمستخدمين مشاركة شاشات أجهزتهم في الوقت الفعلي، مما يسمح للآخرين بمراقبة تصرفاتهم. تعمل هذه الأدوات على تعزيز التعاون بين أعضاء الفريق وبين مقدمي العروض والجمهور من خلال تحويل شاشة المستخدم إلى منصة للمناقشة أو التعاون أو العرض التوضيحي. تعتبر إمكانات مشاركة الشاشة أمرًا ضروريًا لمجموعة برامج التعاون الخاصة بالمؤسسة، ويتم دمجها بشكل متكرر في منتجات البرامج الأخرى. هذه الحلول ذات قيمة في مختلف الصناعات. داخليًا، يتم استخدامها بشكل شائع في جلسات العصف الذهني والتفكير الجماعي. تستخدم فرق المبيعات والتسويق أدوات مشاركة الشاشة أثناء مكالمات العملاء أو أصحاب المصلحة لتقديم عروض توضيحية أو مواد إضافية. يتم دمج العديد من أدوات مشاركة الشاشة في برامج أخرى، مثل مؤتمرات الفيديو ومنصات الندوات عبر الإنترنت. تركز بعض الحلول بشكل أساسي على مشاركة الشاشة، وتقدم مؤتمرات الفيديو كميزة ثانوية.
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TeamViewer Web
teamviewer.com
الدعم عن بعد كما لم يحدث من قبل، كل ما تحتاجه على منصة واحدة. اكتشف تجربة سلسة وآمنة مع برنامج TeamViewer الجديد كليًا.
Zoho Assist
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
GoTo
goto.com
يعد GoTo Meeting رائدًا في مجال مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت للشركات حول العالم، ويأتي الآن كجزء من GoTo Connect، وهو برنامج اتصالات شامل مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة. إن حل الاجتماعات، المتوفر للشراء بشكل مستقل، يحظى بثقة الملايين من الأشخاص يوميًا للتواصل والتعاون الافتراضي في الوقت الفعلي. احصل...
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...
Splashtop
splashtop.com
Splashtop هي مجموعة من برامج سطح المكتب عن بعد وبرامج الدعم عن بعد، تم تطويرها بواسطة شركة Splashtop Inc. تتيح Splashtop للمستخدمين الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر أو دعمها عن بعد من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. يتيح Splashtop إمكانية الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر عن بعد للشركات ودعم تكنولوجيا المعلو...
Switchboard
switchboard.app
التحرك بشكل أسرع مع اجتماعات أقل. يمكنك مشاركة الأفكار وتقديم الملاحظات واتخاذ القرارات في نظام أساسي للتعاون غير المتزامن أولاً. تحقيق تقدم أسرع: بدلاً من جدولة اجتماع، يمكنك مشاركة التطبيقات والملفات في غرفة تفاعلية محدثة دائمًا. المشاركة مع السياق: يمكنك تقديم تعليقات واتخاذ قرارات أفضل من خلال ا...
Consolto
consolto.com
تأمل شركة Consolto أنه من خلال حل المؤتمرات الذي يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمكن لأي شخص تقديم خدمات رقمية فردية عالية التأثير تكون على قدم المساواة بل وتتجاوز تلك التي تقدمها المؤسسات الأكبر. المشكلة وفقًا لموقع Consolto.com، يمكن أن يكون إعداد محادثة فيديو مع العميل حاليًا عملية صعبة إلى ...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هي المنصة الرائدة للمبيعات الافتراضية. قم بجدولة الاجتماعات بشكل تلقائي، وإدارة اجتماعات الفيديو الاحترافية، وتدريب فرق المبيعات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي. متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100%، وأمان ودعم على مستوى المؤسسة. تقوم المنصة بأتمتة المهام المتكررة و...
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans هي منصة الاجتماعات لمكان العمل الحديث. نحن نجمع مؤتمرات الفيديو والصوت والويب مع أدوات التعاون التي يستخدمها الأشخاص يوميًا. أول خدمة سحابية لتوصيل أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة وأنظمة الغرف في اجتماع فيديو واحد، تجعل BlueJeans الاجتماعات سريعة الانضمام وسهلة الاستخدام، حتى يت...
CrankWheel
crankwheel.com
شارك شاشتك دون أي احتكاك. مشاركة الشاشة في ثوانٍ أثناء مكالمة صوتية. يمكنك إرسال رابط عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو مشاركة الرابط العام الخاص بك ويفتح المشاهد الجلسة في أي متصفح وعلى أي جهاز. لا يلزم الإعداد أو التسجيل للمشاهد. إضافة صور مرئية للمكالمات الصوتية. لا حاجة لنقل المحادثة إل...
Demio
demio.com
Demio هي الطريقة السهلة لفرق التسويق وتثقيف العملاء لتوسيع نطاق جهودهم بشكل فعال من خلال الفيديو المباشر في وقت أقل من أي وقت مضى. سواء كنت تتطلع إلى جذب العملاء المتوقعين/العملاء وتأهيلهم، أو تنشيط المستخدمين وزيادة التحويلات التجريبية، أو تثقيف العملاء وتقليل معدل التوقف عن العمل، فإن Demio هي الم...
Surfly
surfly.com
يوفر Surfly تقنية التصفح المشترك والتعاون التي تتيح لك ترقية أي محادثة، من أي قناة، بسلاسة، ودعم العملاء كما لو كنت تجلس جنبًا إلى جنب. يقوم عميلك ببساطة بالنقر فوق رابط أو زر، وتبدأ جلسة التصفح المشترك الخاصة به على الفور في نافذة المتصفح الخاصة به، وترى ما يراه. مع Surfly لا يوجد أي برنامج يمكن ت...
join.me
join.me
مشاركة الشاشة والاجتماعات عبر الإنترنت والتعاون الجماعي كلها سريعة وسهلة على join.me. أظهر العمل من هو الرئيس. جرب JoinMe مجانًا اليوم!
ClearSlide
clearslide.com
نحن نطمح إلى جعل كل تفاعل مع العملاء ناجحًا. يجب أن تكون كل رسالة بريد إلكتروني وكل اجتماع وكل عرض تقديمي مذهلة. توفر ClearSlide منصة كاملة لمشاركة المبيعات تجمع بين إدارة المحتوى والاتصالات المتكاملة وتحليلات المشاركة والبيع الموجه لتعزيز المشاركة الديناميكية مع المشترين وزيادة استثمارك الحالي في إ...
RemoteHQ
remotehq.com
نحن نجمع الناس معًا من خلال تجاوز مؤتمرات الفيديو. تعمل منصتنا على ربط الأشخاص بالتطبيقات والموارد الافتراضية التي يحتاجون إليها لإنجاز العمل. استخدم RemoteHQ لاستضافة اجتماعات فريقك وعروض المبيعات التوضيحية ومكالمات الدعم وجلسات التدريب والمزيد.
Samepage
samepage.io
يعمل Samepage على تسهيل الاتصال وإدارة المشاريع وإدارة الاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت والمزيد من خلال الجمع بين الدردشة الجماعية ومؤتمرات الفيديو ومشاركة الشاشة وإدارة المهام ومشاركة الملفات و ... إظهار المزيد التعاون الجماعي في الوقت الفعلي في مستند تعاوني واحد قائم على السحابة مساحة العمل.
ezTalks
eztalks.com
ezTalks متخصصة في تقديم حلول مؤتمرات الويب ومؤتمرات الفيديو الموثوقة. إنه يوفر برامج سحابية ومحلية مع ميزات قوية مثل الدردشة الصوتية/الفيديو عالية الدقة والرسائل الفورية ومشاركة الشاشة والتسجيل والسبورة البيضاء، وما إلى ذلك. كما أنه يوفر أجهزة مؤتمرات فيديو عالية الجودة مدمجة مع البرامج وتقدم خدمة ب...
Kumospace
kumospace.com
تقوم شركة Kumospace ببناء مكتب المستقبل، وهو مكتب افتراضي يضع البشر في المقام الأول. حيث يتماشى العمل الجماعي والإنتاجية مع ثقافة الشركة. قم بتمكين فريقك من تحقيق إمكاناته الكاملة من خلال مساحة عمل افتراضية تلهم الموظفين لتقديم أفضل ما لديهم. تعمل Kumospace على التخلص من الاحتكاك حول التواصل، وتقليل...
Enablex.ai
enablex.io
EnableX.io هي منصة اتصالات وحلول متكاملة ومقرها سنغافورة وعالمية تمكن المطورين والشركات من تقديم تجربة شاملة متعددة القنوات لعملائهم باستخدام واجهات برمجة تطبيقات الفيديو والصوت والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp ومجموعات SDK وحلول التعليمات البرمجية المنخفضة. بدعم من فريق يضم أكثر من 50 تقنيًا متحم...
Samesurf
samesurf.com
Samesurf عبارة عن منصة تعاون في الوقت الفعلي حاصلة على براءة اختراع تمكن العديد من الأشخاص من التفاعل مع نفس التجارب عبر الإنترنت في الوقت الفعلي من أي جهاز أو متصفح دون تثبيت أو تشفير. يعتبر Samesurf على نطاق واسع مخترع التصفح المشترك الحديث، كما يمكّن المشاركين من (1) تحميل المستندات ومقاطع الفيدي...
Zellim
zellim.com
يمنحك Zellim جميع الأدوات التي تحتاجها للتواصل والتعاون في منصة سهلة الاستخدام حتى تتمكن من تحقيق الإنتاجية من أي مكان. يقدم لك الاشتراك الواحد خمس ميزات للتعاون والتواصل وإدارة المشاريع التي تحل محل عدد من تطبيقات الاشتراك التي يدفع الأشخاص مقابلها بالفعل. يمكنك توفير المال والوقت باستخدام Zellim، ...
Workstorm
workstorm.com
Workstorm هو نظام أساسي للتعاون المؤسسي يمنح الفرق الكفاءة التي يحتاجونها لإنجاز المزيد من العمل في وقت أقل. تجمع منصة التعاون المتكاملة والقابلة للتخصيص الخاصة بالشركة، التي أنشأها محترفون للمحترفين، بين كفاءة سير العمل وأمن البيانات. تجمع المنصة بين جميع أشكال الاتصال بما في ذلك: المراسلة، والبريد...
Zoapi
zoapi.com
Zoapi Hub هو حل عرض تقديمي وتعاوني لاسلكي لشركات المؤسسات ومساحات العمل المشترك والمراكز التعليمية. مع اتصال Zoapi بجهاز العرض/التلفزيون في غرفة الاجتماعات، يمكنك مشاركة شاشتك بسلاسة من أي جهاز يعمل بنظام التشغيل Windows أو Mac أو Linux أو Chrome OS أو Android أو iOS، واستضافة مؤتمرات الفيديو باستخد...
Aericast
aericast.com
العروض التقديمية اللاسلكية من الكمبيوتر المحمول الخاص بك. تحويل الشاشات إلى لافتات رقمية عندما لا تكون الغرفة قيد الاستخدام. ما عليك سوى تنزيل تطبيق AeriCast Receiver وتحويل أي جهاز إلى جهاز استقبال للعروض التقديمية اللاسلكية.
Upscope
upscope.com
Upscope هي شركة برمجيات توفر حلول التصفح للشركات. التصفح المشترك هو تقنية تسمح لدعم العملاء أو مندوبي المبيعات برؤية شاشة العميل والتفاعل معها في الوقت الفعلي، مما يمكنهم من تقديم مساعدة أكثر فعالية وكفاءة. النقاط الرئيسية حول Upscope: * منتجات: -> HelloScreen: منتج التصفح الرائد لشركة Upscope الذي...
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow هو أول حل لعقد مؤتمرات فيديو ومشاركة الشاشة وذكاء المحادثة مشفر بالكامل، وهو سهل الاستخدام ولا يتطلب أي تنزيلات. مع القدرة على مشاركة شاشات متعددة في وقت واحد، وتبادل الأفكار حول ألواح المعلومات الافتراضية، والسماح للحاضرين بإيقاف المحتوى المقدم مؤقتًا وتكبيره - يوفر CollabNow طريقة أكثر غ...
Thirdlane
thirdlane.com
يعد Thirdlane Connect بمثابة تطبيق متعدد الاستخدامات للتواصل مع العملاء والتعاون الجماعي، حيث يقدم لفريقك مجموعة من الميزات بما في ذلك الدردشة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والمؤتمرات ومشاركة الشاشة ومشاركة الملفات والتكامل السلس مع CRM وتطبيقات الأعمال المختلفة الأخرى. لتسهيل اتصالات العملاء ...