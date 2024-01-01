برامج مشاركة الشاشة - التطبيقات الأكثر شعبية - الدانمرك الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تتيح أدوات مشاركة الشاشة للمستخدمين مشاركة شاشات أجهزتهم في الوقت الفعلي، مما يسمح للآخرين بمراقبة تصرفاتهم. تعمل هذه الأدوات على تعزيز التعاون بين أعضاء الفريق وبين مقدمي العروض والجمهور من خلال تحويل شاشة المستخدم إلى منصة للمناقشة أو التعاون أو العرض التوضيحي. تعتبر إمكانات مشاركة الشاشة أمرًا ضروريًا لمجموعة برامج التعاون الخاصة بالمؤسسة، ويتم دمجها بشكل متكرر في منتجات البرامج الأخرى. هذه الحلول ذات قيمة في مختلف الصناعات. داخليًا، يتم استخدامها بشكل شائع في جلسات العصف الذهني والتفكير الجماعي. تستخدم فرق المبيعات والتسويق أدوات مشاركة الشاشة أثناء مكالمات العملاء أو أصحاب المصلحة لتقديم عروض توضيحية أو مواد إضافية. يتم دمج العديد من أدوات مشاركة الشاشة في برامج أخرى، مثل مؤتمرات الفيديو ومنصات الندوات عبر الإنترنت. تركز بعض الحلول بشكل أساسي على مشاركة الشاشة، وتقدم مؤتمرات الفيديو كميزة ثانوية.