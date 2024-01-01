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برامج مشاركة الشاشة - التطبيقات الأكثر شعبية - كندا
تتيح أدوات مشاركة الشاشة للمستخدمين مشاركة شاشات أجهزتهم في الوقت الفعلي، مما يسمح للآخرين بمراقبة تصرفاتهم. تعمل هذه الأدوات على تعزيز التعاون بين أعضاء الفريق وبين مقدمي العروض والجمهور من خلال تحويل شاشة المستخدم إلى منصة للمناقشة أو التعاون أو العرض التوضيحي. تعتبر إمكانات مشاركة الشاشة أمرًا ضروريًا لمجموعة برامج التعاون الخاصة بالمؤسسة، ويتم دمجها بشكل متكرر في منتجات البرامج الأخرى. هذه الحلول ذات قيمة في مختلف الصناعات. داخليًا، يتم استخدامها بشكل شائع في جلسات العصف الذهني والتفكير الجماعي. تستخدم فرق المبيعات والتسويق أدوات مشاركة الشاشة أثناء مكالمات العملاء أو أصحاب المصلحة لتقديم عروض توضيحية أو مواد إضافية. يتم دمج العديد من أدوات مشاركة الشاشة في برامج أخرى، مثل مؤتمرات الفيديو ومنصات الندوات عبر الإنترنت. تركز بعض الحلول بشكل أساسي على مشاركة الشاشة، وتقدم مؤتمرات الفيديو كميزة ثانوية.
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TeamViewer Web
teamviewer.com
الدعم عن بعد كما لم يحدث من قبل، كل ما تحتاجه على منصة واحدة. اكتشف تجربة سلسة وآمنة مع برنامج TeamViewer الجديد كليًا.
Zoho Assist
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...
Splashtop
splashtop.com
Splashtop هي مجموعة من برامج سطح المكتب عن بعد وبرامج الدعم عن بعد، تم تطويرها بواسطة شركة Splashtop Inc. تتيح Splashtop للمستخدمين الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر أو دعمها عن بعد من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. يتيح Splashtop إمكانية الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر عن بعد للشركات ودعم تكنولوجيا المعلو...
GoTo
goto.com
GoTo عبارة عن منصة اتصالات موحدة تتضمن حلول مؤتمرات الفيديو والندوات عبر الإنترنت وأنظمة الهاتف بسعر واحد منخفض. تعلم المزيد اليوم.
Switchboard
switchboard.app
إفساح المجال لمزيد من الاجتماعات التعاونية. أحضر الأدوات التي تستخدمها بالفعل، واعمل جنبًا إلى جنب مع فريقك وعملائك وعملائك.
join.me
join.me
مشاركة الشاشة والاجتماعات عبر الإنترنت والتعاون الجماعي كلها سريعة وسهلة على join.me. أظهر العمل من هو الرئيس. جرب JoinMe مجانًا اليوم!
Consolto
consolto.com
دردشة فيديو مباشرة مع العملاء مباشرة من موقع الويب الخاص بك قم بترتيب اجتماعات فيديو عالية الجودة لتحقيق أهداف المبيعات وتنمية أعمالك وبناء علاقات عمل أفضل
Demodesk
demodesk.com
Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال مؤتمرات الفيديو السحابية. يمكنك إجراء مكالمات الفيديو المباشرة والندوات عبر الإنترنت والمكالمات الجماعية والاجتماعات عبر الإنترنت بسهولة وأمان.
CrankWheel
crankwheel.com
قم ببيع المزيد وزيادة عائد الاستثمار على موقع الويب باستخدام برامج المبيعات الداخلية لمشاركة الشاشة والعروض التوضيحية الفورية والمؤتمرات عبر الهاتف
Surfly
surfly.com
الموجة التالية في التفاعل عبر الإنترنت. أنشئ رحلات رقمية تعاونية ومتوافقة دون الحاجة إلى تغيير تطبيقاتك أو تثبيت البرامج.
Demio
demio.com
توفر Demio فقط تجربة ندوة عبر الإنترنت بسيطة بدون تنزيل لجمهورك، بالإضافة إلى جميع أدوات التسويق التي تحتاجها لتحقيق نتائج أفضل.
ClearSlide
clearslide.com
نحن نطمح إلى جعل كل تفاعل مع العملاء ناجحًا. يجب أن تكون كل رسالة بريد إلكتروني وكل اجتماع وكل عرض تقديمي مذهلة. يوفر ClearSlide نظامًا أساسيًا متكاملاً لمشاركة المبيعات يجمع بين إدارة المحتوى والاتصالات المتكاملة وتحليلات المشاركة والبيع الموجه لتعزيز المشاركة الديناميكية مع المشترين وزيادة استثمار...
RemoteHQ
remotehq.com
نحن نجمع الناس معًا من خلال تجاوز مؤتمرات الفيديو. تعمل منصتنا على ربط الأشخاص بالتطبيقات والموارد الافتراضية التي يحتاجون إليها لإنجاز العمل. استخدم RemoteHQ لاستضافة اجتماعات فريقك وعروض المبيعات التوضيحية ومكالمات الدعم وجلسات التدريب والمزيد.
Samepage
samepage.io
قم بتسجيل الدخول إلى Samepage والتعاون مع فريقك في الوقت الحقيقي. الدردشة ومشاركة الملفات وتعيين المهام وإدارة المشاريع وغير ذلك الكثير.
Kumospace
kumospace.com
تقوم شركة Kumospace ببناء مكتب المستقبل، وهو مكتب افتراضي يضع البشر في المقام الأول. حيث يتماشى العمل الجماعي والإنتاجية مع ثقافة الشركة. قم بتمكين فريقك من تحقيق إمكاناته الكاملة من خلال مساحة عمل افتراضية تلهم الموظفين لتقديم أفضل ما لديهم. تعمل Kumospace على التخلص من الاحتكاك حول التواصل، وتقليل...
Enablex.ai
enablex.io
EnableX عبارة عن منصة CPaaS للفيديو المباشر والذكاء الاصطناعي العاطفي والصوت والرسائل النصية القصيرة، مما يوفر واجهة برمجة التطبيقات (API) وSDK لمطوري الويب والهواتف المحمولة مع حلول اتصالات متعددة القنوات.
ezTalks
eztalks.com
ezTalks متخصصة في تقديم حلول مؤتمرات الويب ومؤتمرات الفيديو الموثوقة. إنه يوفر برامج سحابية ومحلية مع ميزات قوية مثل الدردشة الصوتية/الفيديو عالية الدقة والرسائل الفورية ومشاركة الشاشة والتسجيل والسبورة البيضاء، وما إلى ذلك. كما أنه يوفر أجهزة مؤتمرات فيديو عالية الجودة مدمجة مع البرامج وتقدم خدمة ب...
Zellim
zellim.com
إدارة الفرق من تطبيق واحد بسيط! قم بتخصيص سير العمل وتتبع تقدم الفريق والتعاون بسهولة من أي مكان في العالم.
Samesurf
samesurf.com
Samesurf عبارة عن منصة تعاون في الوقت الفعلي حاصلة على براءة اختراع تمكن العديد من الأشخاص من التفاعل مع نفس التجارب عبر الإنترنت في الوقت الفعلي من أي جهاز أو متصفح دون تثبيت أو تشفير. يعتبر Samesurf على نطاق واسع مخترع التصفح المشترك الحديث، كما يمكّن المشاركين من (1) تحميل المستندات ومقاطع الفيدي...
Workstorm
workstorm.com
Workstorm هو نظام أساسي للتعاون المؤسسي يمنح الفرق الكفاءة التي يحتاجونها لإنجاز المزيد من العمل في وقت أقل. تجمع منصة التعاون المتكاملة والقابلة للتخصيص الخاصة بالشركة، التي أنشأها محترفون للمحترفين، بين كفاءة سير العمل وأمن البيانات. تجمع المنصة بين جميع أشكال الاتصال بما في ذلك: المراسلة، والبريد...
Zoapi
zoapi.com
Zoapi Hub هو حل عرض تقديمي وتعاوني لاسلكي للشركات ومساحات العمل المشترك والمراكز التعليمية. مع اتصال Zoapi بجهاز العرض/التلفزيون في غرفة الاجتماعات، يمكنك مشاركة شاشتك بسلاسة من أي جهاز يعمل بنظام التشغيل Windows أو Mac أو Linux أو Chrome OS أو Android أو iOS، واستضافة مؤتمرات الفيديو باستخدام Zoom ...
Aericast
aericast.com
العروض التقديمية اللاسلكية من الكمبيوتر المحمول الخاص بك. تحويل الشاشات إلى لافتات رقمية عندما لا تكون الغرفة قيد الاستخدام. ما عليك سوى تنزيل تطبيق AeriCast Receiver وتحويل أي جهاز إلى جهاز استقبال للعروض التقديمية اللاسلكية.
Upscope
upscope.com
Upscope هي شركة برمجيات توفر حلول التصفح للشركات. التصفح المشترك هو تقنية تسمح لدعم العملاء أو مندوبي المبيعات برؤية شاشة العميل والتفاعل معها في الوقت الفعلي، مما يمكنهم من تقديم مساعدة أكثر فعالية وكفاءة. النقاط الرئيسية حول Upscope: * منتجات: -> HelloScreen: منتج التصفح الرائد لشركة Upscope الذي...
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow هو أول حل لعقد مؤتمرات فيديو ومشاركة الشاشة وذكاء المحادثة مشفر بالكامل، وهو سهل الاستخدام ولا يتطلب أي تنزيلات. مع القدرة على مشاركة شاشات متعددة في وقت واحد، وتبادل الأفكار حول ألواح المعلومات الافتراضية، والسماح للحاضرين بإيقاف المحتوى المقدم مؤقتًا وتكبيره - يوفر CollabNow طريقة أكثر غ...
Thirdlane
thirdlane.com
مطور VoIP PBX ومنصات وحلول الاتصالات الموحدة للشركات ومقدمي خدمات الهاتف عبر الإنترنت ومشغلي مراكز الاتصال.