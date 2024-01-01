برنامج إنشاء المستندات Salesforce CRM - التطبيقات الأكثر شعبية - فيجي الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تعمل تطبيقات إنشاء المستندات على تمكين مستخدمي Salesforce CRM من إنشاء المستندات المستندة إلى البيانات وتخصيصها وتحريرها وإنشاءها بكفاءة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويضمن الاتساق في صورة العلامة التجارية والشركة. تلبي هذه التطبيقات مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام الشائعة لإنشاء المستندات داخل Salesforce CRM، مما يؤدي إلى إنتاج مخرجات بتنسيقات مثل رسائل البريد الإلكتروني Word أو Excel® أو PowerPoint® أو PDF أو HTML. لا تحافظ تطبيقات إنشاء المستندات على اتساق العلامة التجارية بسهولة فحسب، بل إنها توفر أيضًا التنسيق الشرطي. تشمل المستندات المنتجة مجموعة واسعة من الوظائف، بما في ذلك المقترحات والوثائق القانونية والعروض التقديمية وعروض الأسعار والعقود والمزيد.