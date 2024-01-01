متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج التدريب والتأهيل على المبيعات - التطبيقات الأكثر شعبية - إريتريا
يسهل التدريب على المبيعات وبرامج الإعداد التكامل السلس لمندوبي المبيعات المعينين حديثًا في عمليات المبيعات في مؤسساتهم، مما يساعدهم في اكتساب المعرفة الشاملة وبناء مهارات البيع لديهم تدريجيًا. عند وصول مندوب مبيعات جديد، يمكن لمديري المبيعات نشر برامج التدريب على المبيعات والتأهيل، مما يوفر مسارًا تعليميًا مخصصًا يعتمد على تقييمات مختلفة. مع تقدم عضو الفريق، تدعم المنصة التعلم الإضافي من خلال الدورات المصغرة ولعب الأدوار الافتراضية والشهادات في مجالات الخبرة ذات الصلة. تُستخدم هذه الأدوات بشكل أساسي داخل أقسام المبيعات ويشرف عليها مديرو المبيعات، وهي تعزز التعلم المستمر بين الممثلين المتمرسين وتساهم في الإعداد الفعال للموظفين الجدد. من خلال التخلص من الحاجة إلى المواد المطبوعة والدروس الشخصية، يعمل التدريب على المبيعات ومنصات الإعداد على تبسيط عملية الانتقال من التوظيف إلى نجاح البيع المستقل. علاوة على ذلك، فهي بمثابة مورد مركزي لفرق المبيعات المتفرقة، حيث تقدم التعلم والتدريب الذي يسهل الوصول إليه حول سيناريوهات البيع المعقدة أو الرسائل المفضلة.
إرسال تطبيق جديد
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS هو نظام إدارة التعلم (LMS) المصمم لنجاح التدريب. تم تصميمه للحصول على "نعم" من الجميع، فهو المكان الذي تنمو فيه الفرق والشركات الرائعة. بفضل تجربة قابلة للتخصيص بالكامل، وسهلة الإدارة، وممتعة في الاستخدام، تتبنى الفرق التدريب بينما تشعر وكأنها في بيتها. يعمل TalentLMS على تسهيل توفير التدر...
Showpad
showpad.com
يعد Showpad نظام التشغيل التمكيني الرائد عالميًا (eOS™) الذي يعمل على مواءمة فرق المبيعات والتسويق حول تفاعلات المشتري عالية التأثير مع توليد الرؤى اللازمة لتحسين معدلات التحويل بشكل مستمر. التأثير الأساسي: يبرم البائعون المزيد من الصفقات، بشكل أسرع باستخدام Showpad. يمكّن محرك إدارة محتوى المبيعات ...
Trainual
trainual.com
Trainual عبارة عن منصة لنقل المعرفة والتدريب حيث تقوم الفرق المتنامية ببناء قواعد اللعبة لكيفية القيام بما يفعلونه. باستخدام Trainual، يمكن بسهولة توثيق كل عملية وسياسة وإجراء لجميع الأدوار والمسؤوليات في عملك، وتنظيمها، وتخصيصها، والبحث فيها. والنتيجة هي إعداد وتدريب أسرع، وتفويض أكثر سلاسة، وعمليا...
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp هي سحابة التعلم المصممة للمؤسسات الحديثة. من خلال وحدات التعلم ذاتية التوجيه، ووظائف التدريب التفاعلية، ومسارات الشهادات القوية، يسمح WorkRamp للفرق ببناء تجارب تعليمية مخصصة على نطاق واسع للموظفين والعملاء والشركاء. باستخدام WorkRamp، أصبح من السهل إنشاء التدريب ونشره لفرق التعلم - كما توف...
Coassemble
coassemble.com
تعد Coassemble منصة قوية وبديهية للمؤسسات لإنشاء وتقديم تدريب عالي الجودة عبر الإنترنت. يجمع Coassemble، وهو الأول من نوعه، بين نظام إدارة التعلم سهل الاستخدام وإمكانيات التأليف السريع المتميزة. باستخدام Coassemble، يمكن للمؤسسات إنشاء وتقديم التدريب عبر الإنترنت من منصة واحدة متكاملة.
Allego
allego.com
Allego هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج تمكين الإيرادات الحديثة. تجمع GO، منصة تمكين الإيرادات الحديثة من Allego، بين فرق المبيعات والتمكين والتسويق لتقديم التجربة التي يبحث عنها مشترو B2B - في منصة واحدة شاملة. بفضل تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع، تضمن منصة GO أن تقوم فرق الإيرادات بتنظيم ال...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr عبارة عن منصة شاملة تحافظ على تحديث فرق المبيعات لديك بأحدث المعرفة بالمنتج، وتضمن إرسال رسائل موحدة أثناء تفاعلات العملاء، وتزيد المبيعات في نفس الوقت. تم دمج SmartWinnr بالكامل مع Salesforce.com. نحن نستخدم - مؤشرات الأداء الرئيسية Gamified KPIs لتعزيز المبيعات - تتبع الحوافز في الوقت ا...
Spekit
spekit.com
Spekit عبارة عن منصة تعليمية في الوقت المناسب مصممة لكيفية تعلمنا في العمل اليوم. فهو يوفر التدريب والتوجيه متى وأينما تحتاج الفرق إلى التنقل بين العمليات والتقنيات والمنهجيات الجديدة، دون تعطيل الإنتاجية. يقع Spekit فوق أي تطبيق قائم على الويب ويتكامل مع أدوات مثل Salesforce وOutreach وSlack، وبالت...
SalesHood
saleshood.com
يعمل حل تمكين المبيعات المصمم خصيصًا لهذا الغرض من SalesHood على تكرار الأداء الأفضل على نطاق واسع من خلال تسريع اختراقات إنتاجية المبيعات في الاستعداد والفعالية والتنفيذ. حافظ على مزامنة فرق الإيرادات لديك مع التدريب التفاعلي والإعداد. قم بتكرار عمليات المبيعات الفائزة باستخدام المحتوى المنسق. إبرا...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs عبارة عن منصة لتعلم الموظفين وإشراكهم تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي Gen والتي تساعد الشركات على تأهيل الموظفين وتحسين مهاراتهم والاحتفاظ بهم من خلال وحدات التعلم التفاعلية ودورات المهارات الشخصية القائمة على الذكاء العاطفي واستطلاعات المشاركة. يمكن للمنصة تقليل تكاليف التدريب لكل موظف...
Gnowbe
gnowbe.com
قم بإنشاء تجارب تعلم مصغر تفاعلية وقائمة على المجموعة في دقائق! تعمل أداة التأليف الحائزة على جوائز Gnowbe على تمكين المبدعين من تصميم تجارب التعلم المشتركة وتسهيلها وتحليلها - وهي مثالية للتدريب والتأهيل. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: - التعلم المصغر - التعلم الاجتماعي - إشعارات الدفع والبريد الإلك...
LearnUpon
learnupon.com
يتيح لك برنامج LMS (برنامج إدارة التعلم) الخاص بـ LearnUpon تقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو. امنح فرقك الأدوات اللازمة لتقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو - باستخدام LearnUpon.
Coach Simple
coachsimple.net
التدريب الخاص بك هو فريد من نوعه عن الباقي. يساعدك Coach Simple على تقديم محتوى مخصص وبرامج تدريب فريدة لعملاء المبيعات والأعمال لديك. منصة تدريب قوية على المبيعات لإبقاء تدريبك بسيطًا.
Qooper
qooper.io
يساعد برنامج Qooper Mentoring & Learning الشركات على تشغيل برامج التوجيه والتعلم على نطاق واسع باستخدام قوالب تصميم برامج الإرشاد والمطابقة والتتبع والتدريب والتوجيه وإعداد التقارير مع عمليات تكامل قوية. من خلال خدمة العملاء الأعلى تقييمًا مثل Google، وUS Air Force، وMerck، وAmerican Airlines، وHerm...
Brainshark
brainshark.com
توفر منصة جاهزية المبيعات المعتمدة على البيانات من Brainshark الأدوات اللازمة لإعداد الفرق التي تتعامل مع العملاء بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للأداء على أعلى مستوى. بفضل أفضل الحلول للتدريب والتوجيه، بالإضافة إلى أحدث الرؤى حول أداء المبيعات، يمكن للعملاء التأكد من أن مندوبي المبيعات لديهم على...
CLASSUM
classum.com
من خلال منصة سحابية حيث يمكن لأعضاء الدورة التدريبية الاتصال عبر المنشورات والجلسات المباشرة والمحادثات والتفاعلات الفريدة، توفر CLASSUM تواصلًا سلسًا لتعزيز جميع بيئات التعلم، عبر الإنترنت أو شخصيًا. --- تأسست CLASSUM في عام 2018 على يد شيرين لي ويوجين تشوي، وهما طالبتان في المعهد الكوري المتقدم لل...
Quantified AI
quantified.ai
تعزيز أداء المبيعات من خلال التدريب على المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي ومحاكاة المبيعات الواقعية والرؤى المبنية على البيانات حول كيفية نظر عملائك إلى مندوبيك.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy عبارة عن منصة لتمكين الإيرادات تمكن فرق الإيرادات من تحقيق نمو مستدام للإيرادات. تسعى GTM Buddy إلى تمكين جيل جديد من البائعين الأكثر ذكاءً. تخيل عالماً يعتني فيه الذكاء الاصطناعي بوضع العلامات على المحتوى المناسب وعرضه في الوقت المناسب لمساعدة البائعين، أينما كانوا. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆...
Gradual
gradual.io
تدريب مندوبي المبيعات الذين يحبونهم. استبدل التدريب العام الطويل والممل بالتعلم المصغر المخصص. استفد من مكتبة المبيعات لدينا أو قم بتسجيل المواد الخاصة بك. أنشئ مهامًا لتلخيص التدريب وتعزيز الدروس السابقة والمزيد.
Trivie
trivie.com
Trivie عبارة عن منصة للتعلم كخدمة لقياس المعرفة وإدارتها وتعزيزها. نقوم بذلك من خلال دمج علوم الدماغ والتعلم الاجتماعي والتحليلات القوية لمساعدة الموظفين على تذكر ما يحتاجون إلى معرفته للقيام بوظائفهم بشكل أكثر فعالية مع منح الشركات تحليلات قوية لقياس وإدارة أصولهم المعرفية.
Salestable
salestable.ai
Salestable عبارة عن منصة جاهزة للمبيعات مصممة خصيصًا للشركات المتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة. نحن نساعد في زيادة الإيرادات عن طريق تقليل وقت وصول مندوبي المبيعات وزيادة الرؤية لنشاط المبيعات. يتيح لك الحل الذي نقدمه توفير الإعداد والتدريب والتقييمات لجعل فريق المبيعات جاهزًا للبيع بشكل أسرع. نحن...
FLOWSPARKS
flowsparks.com
تتمتع مجموعة FLOWSPARKS بسنوات عديدة من الخبرة في تطوير وحدات التعلم الرقمي. ومن هذه الرؤية، تم إنشاء مجموعة FLOWSPARKS الكاملة. يمكنك بسهولة تطوير التعلم الإلكتروني التفاعلي من خلال الجمع بين تنسيقات التعلم والقوالب الذكية والبرامج الذكية في أداة التأليف FLOWSPARKS. اربط هذا بنظام إدارة التعلم الشا...
Bigtincan
bigtincan.com
يعيد Bigtincan Content Hub تعريف عمليات المبيعات والتسويق والخدمة لتمكين الفرق من العمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع معًا للحصول على أفضل النتائج. بفضل الميزات المتطورة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تدعم كل مرحلة من مراحل عملية الشراء، يمكّن Bigtincan Content Hub الفرق من تحقيق نتائج أعمال مح...
Mindmatrix
amp.vg
منذ إنشائها في عام 1998، ركزت Mindmatrix على مساعدة الشركات على بيع المزيد وبشكل أسرع. تعد Mindmatrix، الرائدة في مجال المبيعات (المباشرة وغير المباشرة) وتكنولوجيا تمكين التسويق، اليوم الشركة الوحيدة التي تقدم منصة تمكين الشركاء الموحدة بالكامل (Bridge ™) التي تربط وتمكن المبيعات (المباشرة وغير المب...
AuctusIQ
auctusiq.com
تم تصميم CoachingIQ لمساعدة قادة المبيعات على التفوق في ثلاثة أشياء: العمل على المؤشرات الرائدة. يتعلق الأمر بالسعي لتحديد تلك الفرص طويلة المدى ومواءمة مؤسسة البيع الخاصة بك مع الكفاءات اللازمة للنجاح في المستقبل. عمل الصفقات. بغض النظر عن مدى انشغال يومك أو ما هو على طبقك، يجب أن تكون على استعداد ...
RedSeed
redseed.com
يعد نظام RedSeed LMS أفضل حل للتعليم الإلكتروني المختلط في العالم. لقد تم تصميم نظام RedSeed LMS بأكمله لدفع التغيير السلوكي من خلال ما نسميه "حلقة التدريب والتغذية الراجعة" التي تسهل تفاعلات التدريب عالية الجودة التي يمكنك الإبلاغ عنها. إلى جانب مكتبة متنامية من الدورات التي تغطي؛ المبيعات والخدمة ...
Kickscale
kickscale.com
مدرب مبيعات الذكاء الاصطناعي - يحلل كل اجتماع مبيعات لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد. تقوم منصة تمكين المبيعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لدينا بتسجيل الاجتماعات ونسخها وتحليلها لتقديم توصيات تدريبية مخصصة.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn هو حل قوي لإدارة التعلم يتيح لك تعيين التدريب بسهولة وتتبع تقدم الموظفين. يعمل منشئ الدورات التدريبية البديهي على تبسيط عملية إنشاء المحتوى، كما توفر مكتبة الدورات التدريبية المعدة مسبقًا التدريب الذي تحتاجه القوى العاملة لديك وتحسين مهاراتها. https://auzmor.com/
Sales Impact Academy
salesimpact.io
أكاديمية Sales Impact هي منصة رائدة لتطوير المهارات لفرق الإيرادات ذات النمو المرتفع. نحن نقدم التدريب المستمر والتعزيز والتدريب بقيادة الخبراء لمساعدة الممثلين على الوصول إلى ذروة الإنتاجية. تم إطلاق الشركة في أكتوبر 2019 ولديها بالفعل أكثر من 200 عميل بما في ذلك Outreach وG2 وKlaviyo وVerbit. تضم ...
Wonderway
wonderway.io
Wonderway عبارة عن منصة للتدريب على المبيعات تعتمد على البيانات وقد أثبتت فعاليتها في زيادة الإيرادات لكل مندوب تستخدمه الشركات المتنامية لتعزيز أداء المبيعات. تستخدم Wonderway التعلم الآلي لتقديم التدريب المناسب للشخص المناسب في الوقت المناسب لتعزيز معدلات التحويل بنسبة تصل إلى 40%. لقد ثبت أن Wond...
SecondNature
secondnature.ai
تبحث فرق المبيعات دائمًا عن التفوق على المنافسة. ولهذا السبب فإن Second Nature غيرت قواعد اللعبة! يوفر حل SaaS الخاص بنا مدربًا للذكاء الاصطناعي يستخدم الذكاء الاصطناعي للمحادثة لتدريب الممثلين من خلال المحادثات الفعلية. يقوم الذكاء الاصطناعي لدينا بعد ذلك بتقييم مندوبي المبيعات بشكل موضوعي، ويساعده...
Flockjay
flockjay.com
لكي تكون ناجحًا كقائد مبيعات حديث، فإنك تحتاج إلى أكثر من مجرد قوائم الاتصال وبرامج الاتصال ومستندات التدريب. يتعين على قادة المبيعات اليوم تدريب الفرق وتعليمها وتحفيزها بشكل مستمر في بيئات مليئة بالتحديات وقائمة على المعرفة لبناء فرق فائزة. ولهذا السبب قمنا بتطوير منصة Flockjay Elevate. نحن ندرك أن...