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برامج تخطيط المبيعات - التطبيقات الأكثر شعبية - غيرنزي
يعمل برنامج تخطيط المبيعات على تمكين المؤسسات من تصميم خطط المبيعات بشكل استراتيجي، بما في ذلك عناصر مثل إدارة المناطق وتخصيص الحصص وإدارة القدرات. وهذا يضمن توفير الموارد الكافية للتنفيذ الفعال لأهداف المبيعات. يستخدم قادة المبيعات هذه الأدوات لتحسين تنبؤات أداء المبيعات والمواءمة مع وحدات الأعمال الأخرى، مثل فرق الشؤون المالية، لتحقيق أهداف العمل الشاملة. تتيح هذه الحلول للشركات تقييم الحسابات وتسجيلها، وتحديد مناطق المبيعات بناءً على عوامل مثل الموقع الجغرافي، أو حجم الشركة، أو الصناعة، أو إجمالي السوق القابل للتوجيه (TAM)، أو الإيرادات. وهذا يضمن تجزئة الحساب بدقة وتغطية المنطقة الأمثل. كما يوفر البرنامج أيضًا إمكانات تخطيط وإدارة الحصص، مما يسهل تحديد الأهداف ومراقبة الأداء لكل إقليم ومندوب مبيعات. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الأدوات رؤى حول تخطيط قدرة المبيعات، مما يساعد على التنبؤ بالأداء التنظيمي استنادًا إلى عدد الموظفين الحالي والإنجازات السابقة، مع تقديم إرشادات حول العدد المثالي لممثلي المبيعات اللازمين لتحقيق الأهداف أو تجاوزها.
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Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Anaplan
anaplan.com
Anaplan هي طريقة تحويلية لرؤية أعمالك وتخطيطها وإدارتها. باستخدام تقنية Hyperblock™ الخاصة بها، تتيح لك Anaplan وضع سياق الأداء في الوقت الفعلي والتنبؤ بالنتائج المستقبلية لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر ثقة. يتيح Anaplan الإستراتيجية والتخطيط المتصلين عبر مؤسستك لدفع أعمالك إلى الأمام. يقع مقر Anaplan في ...
Vena
vena.io
Vena هي منصة التخطيط الكامل الوحيدة التي تعمل على تمكين وإلهام قادة الأعمال ومحترفي التمويل والعمليات للتخطيط للنمو ™. تستفيد Vena من مألوفة ومرونة واجهة Excel ضمن محرك Vena Growth Engine، ومنصة SaaS ومنهجيتها التي تدعم خططك وتوجه رحلتك نحو النمو. تنمو أكثر من 1500 شركة من الشركات الرائدة في العالم ...
Jedox
jedox.com
التخطيط لأعمالك برؤى وقرارات أفضل. تسريع التخطيط والتنبؤ وإعداد التقارير من خلال الأتمتة والتحليلات التنبؤية في حل واحد موحد. توفر لك Jedox منصة مرنة لإدارة أداء المؤسسة. قم بأتمتة المهام المتكررة، وتعزيز التعاون، وتحويل أعمالك من خلال قوة الذكاء الاصطناعي.
Venjue
venjue.com
Venjue هي أداة شاملة لإدارة الأماكن، مصممة لمساعدة شركات الفعاليات على تحويل المزيد من الطلبات إلى ضيوف. بدءًا من الاستفسار الأول وحتى آخر ضيف، تساعدك Venjue على تبسيط كل جانب من جوانب الأحداث الخاصة بك، مما يتيح لك التعامل مع حجم أكبر من الأعمال. الميزات الرئيسية: - الجدولة: تتبع جميع مهامك وأحداثك...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast هي منصة التخطيط الوحيدة للدخول إلى السوق (GTM) التي تربط أنشطة تخطيط GTM الخاصة بك بسلاسة مع عمليات المبيعات التكتيكية الخاصة بك. فهو يسمح لك بتحديث إستراتيجيتك بشكل مستمر ونشر التغييرات على الفور. الشركات التي تخطط باستخدام Fullcast: -> خطط خلال أيام، وليس أسابيع أو أشهر. لا توجد جداول الب...