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برامج إدارة أداء المبيعات - التطبيقات الأكثر شعبية - غانا
الهدف الأساسي لأدوات إدارة أداء المبيعات هو الإشراف على تقدم المبيعات وتقييمه، وتحديد النجاح والاعتراف به أو معالجة المجالات التي تتطلب التحسين بشكل استباقي. توفر هذه الأدوات البيانات من خلال بطاقات الأداء لكل من الأفراد والفرق، مما يوفر رؤى شفافة حول التقدم والتحديات المحتملة. تعمل العديد من الأدوات على تحسين الرؤية من خلال لوحات المعلومات العامة ولوحات المتصدرين، والتعرف على أعضاء الفريق ذوي الأداء العالي وتحفيز الآخرين. يمكن للمسؤولين الاستفادة من هذه الأدوات لإعداد مسابقات المبيعات، وتعزيز المنافسة الودية بين أعضاء الفريق. يستخدم القادة المقاييس المتوفرة لتوجيه جلسات التدريب والمناقشات. بالإضافة إلى ذلك، تلعب هذه الأدوات دورًا في الإعداد من خلال جعل العمليات الناجحة متاحة ومرئية لأعضاء الفريق الجدد. تتكامل العديد من منتجات إدارة أداء المبيعات بسلاسة مع برنامج CRM.
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Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus by ZoomInfo عبارة عن منصة لذكاء المحادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تلتقط وتحلل جميع تفاعلات عملائك عبر المكالمات الهاتفية واجتماعات الفيديو والبريد الإلكتروني حتى يصل فريقك إلى رقمهم.
Salesmate
salesmate.io
معظم أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) صارمة وغير مرنة وتكلف المؤسسات الكثير من المال، ويقوم Salesmate بحل نقاط الضعف هذه بالضبط. يعد Salesmate حلاً مرنًا وقابلاً للتخصيص وفعالاً من حيث التكلفة لفرق متعددة في مؤسستك. تعمل المنصة على حل هذه المشكلات من خلال تقديم أدوات مدمجة، وتوفير تكلفة عمليات التكا...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة CRM (إدارة علاقات العملاء) تركز على المبيعات وتحب الفرق من جميع الأحجام استخدامها. مع أكثر من 100.000 عميل مدفوع الأجر منتشرين في 179 دولة، يتم جذب فرق المبيعات من خلال تصميم إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط والقوي الذي يعطي الأولوية لسهولة الاستخدام. عند استخدام Pipedrive، لا يتم...
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المتوقعين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
Outreach
outreach.io
Outreach هي منصة تنفيذ المبيعات الرائدة التي تساعد الفرق التي تتعامل مع السوق بكفاءة على إنشاء المزيد من خطوط الأنابيب وإغلاقها بشكل متوقع. من التنقيب إلى إدارة الصفقات إلى التنبؤ، تستفيد منصتنا من الأتمتة والذكاء الاصطناعي لمساعدة قادة الإيرادات على زيادة كفاءة وفعالية جميع أنشطة الذهاب إلى السوق و...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Showpad
showpad.com
يعد Showpad نظام التشغيل التمكيني الرائد عالميًا (eOS™) الذي يعمل على مواءمة فرق المبيعات والتسويق حول تفاعلات المشتري عالية التأثير مع توليد الرؤى اللازمة لتحسين معدلات التحويل بشكل مستمر. التأثير الأساسي: يبرم البائعون المزيد من الصفقات، بشكل أسرع باستخدام Showpad. يمكّن محرك إدارة محتوى المبيعات ...
Salesloft
salesloft.com
تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.
Salesflare
salesflare.com
جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.
Zendesk Sell
zendesk.com
يعد تحقيق هدف الإيرادات الخاص بك مع تقديم تجربة رائعة للعملاء أمرًا صعبًا. Zendesk Sell يجعل الأمر سهلاً. Zendesk Sell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات حديث يساعدك على تسريع الإيرادات، وهو سريع الإعداد وبديهي وسهل الحب. يتميز Sell بأدوات الإنتاجية والتحليلات المتقدمة وعرض كامل للعملاء بدء...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM هو برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات الذي يركز على العمل، والذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التحكم في مبيعاتها. ركز على ما يجب القيام به بعد ذلك، وتابع كل عميل محتمل، وأبق الفريق على نفس الصفحة، وأبرم المزيد من الصفقات، إجراء مبيعات واحد في كل مرة. توفير الوقت وأتمت...
SalesRabbit
salesrabbit.com
يساعد برنامج SalesRabbit فرق المبيعات الميدانية على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. تعالج حلولهم جميع نقاط الضعف الرئيسية لمؤسسات المبيعات باستخدام الأدوات الرقمية. ميزات مثل إدارة العملاء المحتملين والمنطقة، وتتبع أداء الممثلين، والعقود الرقمية، وتوليد العملاء المحتملين، والمزيد. كما أنها توفر خدمات إ...
People.ai
people.ai
People.ai هي الشركة الرائدة في توجيه فرق مبيعات المؤسسات على المسار المثبت لخطوط الأنابيب وتوليد الإيرادات. تضمن منصة معلومات إيرادات المؤسسة People.ai للمؤسسات تسريع دورات المبيعات المعقدة من خلال إشراك الأشخاص المناسبين في الحسابات المناسبة. من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع،...
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen عبارة عن نظام أساسي لأداء المبيعات يستخدم أسلوب اللعب والتصور لتمكين فرق المبيعات من إطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة. مهمتنا هي مساعدة عملائنا على تحسين أداء المبيعات وبناء أماكن عمل أكثر سعادة. تم تصميم SalesScreen لمواجهة تحديات عالم المبيعات الحديث. لقد أخبرنا عملاؤنا بمشاكل الصناعة ا...
Nutshell
nutshell.com
Nutshell عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء والتسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد مؤسسات B2B على العمل معًا للفوز بمزيد من الصفقات. بسيط بما فيه الكفاية لأي مستخدم ومتطور بما فيه الكفاية لأي عمل تجاري، تم تصميم Nutshell للفرق التي سئمت من التوفيق بين أدوات المبيعات والتسويق المنفصلة ولا ترغب...
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai عبارة عن منصة ذكية للمحادثة تساعد فرق المبيعات على تحسين الأداء وتقليل تكاليف الاستحواذ. توفر الأداة لمندوبي المبيعات إشارات في الوقت الفعلي أثناء محادثتهم لمساعدتهم على التفاعل مع عملائهم بشكل أفضل. تمنح المنصة المديرين ومندوبي المبيعات إمكانية رؤية كل مكالمة، عبر تحليلات المكالمات التف...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) كامل الميزات يساعد فريقك على التنظيم واكتساب رؤية واضحة للعمل اليومي وإنجاز المزيد من المهام باستخدام منصة مبيعات قوية وسهلة الاستخدام سيحبها فريق المبيعات لديك بالفعل. اعمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع من خلال الرؤية الفورية، وتمكين فرق المبيعات من تحقي...
Anaplan
anaplan.com
Anaplan هي طريقة تحويلية لرؤية أعمالك وتخطيطها وإدارتها. باستخدام تقنية Hyperblock™ الخاصة بها، تتيح لك Anaplan وضع سياق الأداء في الوقت الفعلي والتنبؤ بالنتائج المستقبلية لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر ثقة. يتيح Anaplan الإستراتيجية والتخطيط المتصلين عبر مؤسستك لدفع أعمالك إلى الأمام. يقع مقر Anaplan في ...
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings هو أول نظام أساسي للفيديو يدعم الذكاء الاصطناعي والتحليلات، وقد تم تصميمه حصريًا للمبيعات عن بعد. وبعيدًا عن احتياجات اجتماعات الفيديو التقليدية لفرق المبيعات، فهو يعمل على أتمتة سير عمل المبيعات من أجل الإنتاجية ويستفيد من الذكاء الاصطناعي لتوفير إشارات ودفعات ديناميكية لتحويل المبيعات...
Allego
allego.com
Allego هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج تمكين الإيرادات الحديثة. تجمع GO، منصة تمكين الإيرادات الحديثة من Allego، بين فرق المبيعات والتمكين والتسويق لتقديم التجربة التي يبحث عنها مشترو B2B - في منصة واحدة شاملة. بفضل تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع، تضمن منصة GO أن تقوم فرق الإيرادات بتنظيم ال...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr عبارة عن منصة شاملة تحافظ على تحديث فرق المبيعات لديك بأحدث المعرفة بالمنتج، وتضمن إرسال رسائل موحدة أثناء تفاعلات العملاء، وتزيد المبيعات في نفس الوقت. تم دمج SmartWinnr بالكامل مع Salesforce.com. نحن نستخدم - مؤشرات الأداء الرئيسية Gamified KPIs لتعزيز المبيعات - تتبع الحوافز في الوقت ا...
Dooly
dooly.ai
يساعد Dooly فرق الإيرادات على الفوز بمزيد من الصفقات من خلال تحسين نظافة إدارة علاقات العملاء، وإدارة عملية مبيعات رابحة، والتخلص من الأعمال ذات القيمة المنخفضة.
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass عبارة عن منصة لإدارة الحوافز والعمولات للشركات لتحقيق المزيد من الإيرادات وتحويل أكبر نفقات مبيعاتها إلى محرك لنمو الأعمال. نحن نساعد فرق المبيعات وعمليات الإيرادات على تصميم وتخطيط وأتمتة وتبسيط هياكل الحوافز والعمولات المعقدة. بفضل العناصر الشبيهة باللعبة، والمكافآت، والتقدير، وإمك...
Kixie
kixie.com
Kixie هي منصة مشاركة المبيعات التي تعزز أداء فريق المبيعات من خلال مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة التشغيل لـ HubSpot وSalesforce وPipedrive وZoho وغيرها من أنظمة إدارة علاقات العملاء الرائدة. أرقام الاتصال أو إرسال الرسائل النصية من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك - أو أي صفحة ويب ...
Klenty
klenty.com
منصة مشاركة المبيعات التي تحصل على المزيد من الردود والاجتماعات المحجوزة. استخدم Klenty لتنفيذ توعية مبيعات متعددة القنوات. أرسل رسائل بريد إلكتروني مخصصة وقم بأتمتة متابعاتك على نطاق واسع من خلال المكالمات ومهام LinkedIn.
Groove
groove.co
تعد Groove، إحدى شركات Clari، منصة مشاركة مبيعات رائدة في السوق تمكن قادة المبيعات من تنفيذ استراتيجيتهم بطريقة ذكية وقابلة للتكيف. باستخدام Groove، يمكن لقادة الإيرادات استخدام الأتمتة لإنجاز المزيد بموارد أقل، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والفعالية عبر دورة حياة العميل. يتيح Groove لأكثر من 75000 مس...
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
أفضل CRM، كل ما يتعلق بالمبيعات! أداة تمكين المبيعات، صيغة بسيطة وفائزة. التركيز على إدارة خطوط الأنابيب وعملية المبيعات والتحليلات لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد.
Echo AI
echoai.com
Pathlight هي منصة ذكاء المحادثة الرائدة والمبنية على GenAI والتي تساعد المؤسسات على اكتشاف الرؤى والفرص والمخاطر المخفية في أعماق محادثات عملائها. Pathlight هي الشركة الأولى التي تقوم بتسخير قوة نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) بشكل كامل لمراجعة كل محادثة مع العملاء والكشف عن الرؤى المخفية بدقة على المست...
Jedox
jedox.com
التخطيط لأعمالك برؤى وقرارات أفضل. تسريع التخطيط والتنبؤ وإعداد التقارير من خلال الأتمتة والتحليلات التنبؤية في حل واحد موحد. توفر لك Jedox منصة مرنة لإدارة أداء المؤسسة. قم بأتمتة المهام المتكررة، وتعزيز التعاون، وتحويل أعمالك من خلال قوة الذكاء الاصطناعي.
Cloudapps
cloudapps.com
تعمل تقنية CloudApps Revenue Intelligence على تحويل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك إلى محرك كامل لإيرادات التحويل. نحن شريك Salesforce AppExchange. ساعد مؤسسونا المشاركون في بناء Salesforce. وقمنا بتطوير نظام أساسي لمعلومات الإيرادات يستغل إمكانات التعلم العميق للذكاء الاصطناعي الأكثر تقدم...
SalesHood
saleshood.com
يعمل حل تمكين المبيعات المصمم خصيصًا لهذا الغرض من SalesHood على تكرار الأداء الأفضل على نطاق واسع من خلال تسريع اختراقات إنتاجية المبيعات في الاستعداد والفعالية والتنفيذ. حافظ على مزامنة فرق الإيرادات لديك مع التدريب التفاعلي والإعداد. قم بتكرار عمليات المبيعات الفائزة باستخدام المحتوى المنسق. إبرا...
Workbooks
workbooks.com
يعمل برنامج Workbooks CRM على دمج عملك بالكامل، مما يساعد الجميع على العمل بشكل أفضل والعمل معًا والعمل بالطريقة الصحيحة من خلال نظام واحد قائم على السحابة. يمكن للتسويق أن يولّد المزيد من العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية، ويمكن للمبيعات إتمام المزيد من الصفقات، ويمكن للتمويل إصدار الفواتير بسرع...
Leaderboarded
leaderboarded.com
اصنع لوحة المتصدرين الخاصة بك على الإنترنت! أداة سهلة لتحفيز الفريق. سهل الاستخدام - رائع في عرض النتائج. اختر ليدربورد
Prelay
prelay.com
تساعد منصة بيع فريق Prelay الشركات على تبسيط صفقاتها المعقدة وتعظيم مواردها الداخلية الأكثر قيمة لزيادة الإيرادات بشكل أسرع كفريق واحد. تسمح العديد من فرق الإيرادات لملفات CRM الثابتة والأدوات القديمة بقمع إمكانات البيع الخاصة بهم. بدون حل مصمم خصيصًا لإدارة الصفقات المعقدة، يلجأ أصحاب المصلحة الداخ...
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
CRM لمندوبي المبيعات من قبل مندوبي المبيعات احصل على منصة CRM للمبيعات توفر سهولة الإعداد والتكامل السلس والتخصيص الكامل والأدوات البديهية. باستخدام برنامج Pipeline CRM، سيكون لديك كل ما تحتاجه لتسريع المبيعات.
Spiff
spiff.com
Spiff، أو spiv هي لغة عامية للحصول على مكافأة فورية للبيع. عادة، يتم دفع الرسوم، إما من قبل الشركة المصنعة أو صاحب العمل، مباشرة إلى مندوب المبيعات لبيع منتج معين. يتم تقديمه أحيانًا على هيئة SPIF أو SPIFF مع كلمات مخترعة لتناسب الحروف، ولكنها ليست الأصل (انظر أدناه).
Traq.ai
traq.ai
في عالم أصبح فيه المشترون أكثر اطلاعًا من أي وقت مضى، فإن الفوز بالمزيد من الصفقات لا يتعلق باتباع النص بقدر ما يتعلق بفهم أولويات العميل المحتمل ونقاط الضعف. من خلال تسجيل المكالمات وتحويلها إلى نص وتحليل الذكاء الاصطناعي، تستخرج منصة ذكاء المحادثة Traq.ai رؤى تتمحور حول المشتري وتفوز بالصفقات من ك...
Forma.ai
forma.ai
تعمل Forma.ai على تعزيز أداء المبيعات من خلال إدارة التعويضات الدقيقة والديناميكية وتحسين الإيرادات - وهي مصممة خصيصًا لتناسب عملك ونموذج المبيعات الخاص بك. يقدم نهج الذكاء المعزز الفريد الخاص بنا بيانات حوافز متسقة وجديرة بالثقة لفرق المبيعات والمالية وكشوف المرتبات لديك، حتى يتمكنوا من التوقف عن ب...
Avoma
avoma.com
Avoma هو مساعد اجتماع متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي للفرق التي تواجه العملاء. تساعد التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الفرق التي تتعامل مع العملاء على التقاط معلومات العملاء المهمة، قبل الاجتماعات المهمة وأثناءها وبعدها. تقوم شركة Avoma بتحليل رؤى المحادثة والذكاء لمساعدة المندوبين على تقصير د...
Brainshark
brainshark.com
توفر منصة جاهزية المبيعات المعتمدة على البيانات من Brainshark الأدوات اللازمة لإعداد الفرق التي تتعامل مع العملاء بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للأداء على أعلى مستوى. بفضل أفضل الحلول للتدريب والتوجيه، بالإضافة إلى أحدث الرؤى حول أداء المبيعات، يمكن للعملاء التأكد من أن مندوبي المبيعات لديهم على...
Skwill
skwill.ai
تساعد تقنية Skwill الرائدة في الصناعة القادة والمديرين على تضخيم أداء الفريق وتسريع المبيعات وتحسين المرونة والرفاهية. تسمح لك Skwill Diagnostics بتحديد "السبب" وراء الأداء الفردي والجماعي بسرعة ودقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
Kapta
kapta.com
Kapta هو برنامج رئيسي لإدارة الحسابات يعمل على تقليل التباطؤ ويحفز النمو العضوي. يسمح برنامج Kapta وعملية KAM الخاصة بنا لقادة إدارة الحسابات ونجاح العملاء بالإجابة على 3 أسئلة مهمة حول عملائهم: 1) من هم العملاء الذين يتمتعون بصحة جيدة وأيهم معرضون للخطر؟ 2) هل لدينا خطط قابلة للتنفيذ وخاضعة للمساءل...
Scratchpad
scratchpad.com
تتبع التغييرات في المسار الخاص بك وقم بتحديث Salesforce بشكل أسرع. Scratchpad هي تجربة حديثة للممثلين والقادة تجعل إدارة خطوط الأنابيب وفحص الصفقات والتدريب والتنبؤ سريعة وبسيطة وممتعة.
Goals.com
goals.com
يعد موقع goal.com حلاً بسيطًا وسهلاً لإدارة أداء المبيعات وإدارة إنتاج الفريق. استنادًا إلى فرضية مفادها أن قادة المبيعات المشغولين وفرق المبيعات المشغولة يحتاجون إلى صورة سريعة ودقيقة للمقاييس والأدوات الأساسية للمساعدة في زيادة المبيعات، يوفر موقع Targets.com برنامجًا بديهيًا يدمج المعلومات الأساس...
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
حل لإدارة أداء المبيعات لفرق المبيعات المتنامية. من خلال جمع البيانات في الوقت الفعلي تلقائيًا من أنظمتك الرئيسية (CRM وVOIP والمزيد)، توفر OneUp للمبيعات والمديرين رؤى واضحة وتقارير آلية ولوحات الصدارة والمسابقات. تعمل المنصة على تشغيل عروض تلفزيونية غنية لجداول الدوري والبيانات والتصورات والصور وم...
SetSail
setsail.co
SetSail عبارة عن نظام أساسي لبيانات المبيعات يعمل على أتمتة تسجيل نشاط المبيعات، ويوفر معلومات حول الإيرادات، ويحسن أداء المبيعات لتحقيق المزيد من الإيرادات.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket هي منصة الذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات الحديثة. مع Amplemarket، سوف تقوم بتبسيط الطريقة التي تكتشف بها عملائك التاليين وتتفاعل معهم وتحولهم بطريقة سحرية. ماذا يقول عملاؤنا: * ديل: من السلسلة أ إلى يونيكورن في 12 شهرًا. كيف عززت شركة Amplemarket نمو إيرادات Deel بمقدار 20 ضعفًا. * فانتا:...
Demoleap
demoleap.com
اختبر قوة البيع الموجه في الوقت الفعلي وادفع فريقك إلى النجاح 🚀 تعمل كتيبات قواعد البيع في الوقت الفعلي من Demoleap على تعزيز السلوكيات الفائزة والقضاء على تأثيرات الإرهاق المعرفي على أداء البائع. يجمع حل الخمس نجوم الخاص بنا بين المنتج والإشارات اللفظية لتسليط الضوء على المعرفة التي تساعد البائعين...
VanillaSoft
vanillasoft.com
تساعد VanillaSoft، منصة مشاركة المبيعات الأكثر نجاحًا في الصناعة، فرق تطوير المبيعات على إشراك أكثر من 15,000,000 جهة اتصال كل شهر. عند استخدامه بشكل مستقل، أو بالاشتراك مع أنظمة إدارة علاقات العملاء التقليدية الحالية، تعمل VanillaSoft على تمكين مندوبي المبيعات من الاستجابة للعملاء المحتملين الجدد ف...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast هي منصة التخطيط الوحيدة للدخول إلى السوق (GTM) التي تربط أنشطة تخطيط GTM الخاصة بك بسلاسة مع عمليات المبيعات التكتيكية الخاصة بك. فهو يسمح لك بتحديث إستراتيجيتك بشكل مستمر ونشر التغييرات على الفور. الشركات التي تخطط باستخدام Fullcast: -> خطط خلال أيام، وليس أسابيع أو أشهر. لا توجد جداول الب...
Raydiant
raydiant.com
يمكن الوصول إلى أجهزتنا القابلة للتوصيل والتشغيل وواجهة النظام الأساسي الجاهزة للمؤسسات القائمة على السحابة (مع سوق يضم أكثر من 100 تطبيق) من أي مكان، من خلال برنامج آمن يتميز بوقت تشغيل بنسبة 99.9% وحماية من مخاطر الأمن السيبراني. يمكنك التحكم في المحتوى الذي يتم تشغيله على شاشاتك وإدارته، عبر 10 إ...
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO هي أداة مشاركة مبيعات خارجية مصممة لتحسين الكفاءة مع تسريع كل جانب من جوانب عملية المبيعات الميدانية. SPOTIO هو الحل الذي يخفف العبء اليومي عن طريق أتمتة المهام اليدوية، وتعزيز المساءلة، وتوفير رؤية ملموسة حول كيفية أداء مؤسسة المبيعات الخاصة بك وكيف يمكن تحسينها. SPOTIO هو برنامج تم تصميمه ل...
Everstage
everstage.com
Everstage هو برنامج عمولة المبيعات الرائد الذي يساعدك على تحقيق نتائج الأعمال الصحيحة من خلال الحوافز. عمولات المبيعات، على الرغم من كونها نفقات تجارية كبيرة، غالبًا ما تكون بمثابة رافعة للإيرادات لا يتم استغلالها إلى أقصى إمكاناتها. تساعدك Everstage على رفع مستوى برنامج الحوافز الخاص بك وتحقيق النم...