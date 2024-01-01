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برامج إدارة أداء المبيعات - التطبيقات الأكثر شعبية - الأرجنتين
الهدف الأساسي لأدوات إدارة أداء المبيعات هو الإشراف على تقدم المبيعات وتقييمه، وتحديد النجاح والاعتراف به أو معالجة المجالات التي تتطلب التحسين بشكل استباقي. توفر هذه الأدوات البيانات من خلال بطاقات الأداء لكل من الأفراد والفرق، مما يوفر رؤى شفافة حول التقدم والتحديات المحتملة. تعمل العديد من الأدوات على تحسين الرؤية من خلال لوحات المعلومات العامة ولوحات المتصدرين، والتعرف على أعضاء الفريق ذوي الأداء العالي وتحفيز الآخرين. يمكن للمسؤولين الاستفادة من هذه الأدوات لإعداد مسابقات المبيعات، وتعزيز المنافسة الودية بين أعضاء الفريق. يستخدم القادة المقاييس المتوفرة لتوجيه جلسات التدريب والمناقشات. بالإضافة إلى ذلك، تلعب هذه الأدوات دورًا في الإعداد من خلال جعل العمليات الناجحة متاحة ومرئية لأعضاء الفريق الجدد. تتكامل العديد من منتجات إدارة أداء المبيعات بسلاسة مع برنامج CRM.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) سهلة الاستخدام والمصنفة رقم 1 من قبل المستخدم. احصل على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين وتنمية أعمالك. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المحتملين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
Outreach
outreach.io
تساعد منصة مشاركة المبيعات الخارجية على إشراك العملاء المحتملين بكفاءة وفعالية لدفع المزيد من خطوط الأنابيب وإبرام المزيد من الصفقات. طلب العرض التوضيحي اليوم.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Showpad
showpad.com
تدمج منصة تمكين المبيعات Showpad برامج التدريب والتوجيه الرائدة في الصناعة مع حلول المحتوى المبتكرة، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات.
Salesloft
salesloft.com
تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell هي أداة برمجية لإدارة علاقات العملاء للمبيعات تعمل على تحسين الإنتاجية والعمليات ورؤية خطوط الأنابيب لفرق المبيعات. القضاء على الاحتكاك وبيع المزيد.
Salesflare
salesflare.com
جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.
OnePage CRM
onepagecrm.com
برنامج CRM فريد يساعد الشركات الصغيرة على التركيز على المبيعات وزيادتها. بناءً على GTD والمبيعات المبادئ، تتضمن أداة المبيعات لدينا إدارة الاتصال ومسار التحويل.
Chorus.ai
chorus.ai
اجعل كل تفاعل مهمًا. يجلب الذكاء الاصطناعي للمحادثة في الكورس قوة قصتك إلى كل محادثة.
People.ai
people.ai
يقوم People.ai بأتمتة إدخال البيانات يدويًا، وزيادة إنتاجية المبيعات، وتوفير معلومات قابلة للتنفيذ عبر جميع أدوات الإدارة الخاصة بك.
SalesRabbit
salesrabbit.com
منصة المبيعات الميدانية الرائدة الآن مع تقنية Gamification إن Gamification عبارة عن مجموعة أدوات ثورية تعمل على تحويل البيانات إلى أداء محسّن بشكل كبير، مما يزيد من قدرة فريق المبيعات لديك على التفوق بنسبة تصل إلى 107%. جربها الآن، حصريًا على منصة SalesRabbit.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
العمل أفضل. نحن نساعد الفرق على الحصول على كل شيء في مكان واحد، والعمل بشكل أكثر تعاونًا لإنجاز المزيد، وتتبع الأداء وتحسينه.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لأتمتة المبيعات سهل الاستخدام، ويساعد مندوبي المبيعات على الفوز بالمزيد من الصفقات، من خلال الإعداد السريع والتقارير القوية والدعم المجاني بنسبة 100%.
Salesmate
salesmate.io
قم بتنمية إيراداتك وعلاقاتك. يقدم Salesmate تجارب بسيطة وشخصية ومثمرة لفريق المبيعات والعملاء.
Anaplan
anaplan.com
أنابلان هي شركة برمجيات تخطيط أمريكية مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تبيع Anaplan الاشتراكات في برامج تخطيط الأعمال المستندة إلى السحابة وتوفر البيانات لأغراض اتخاذ القرار.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings هو أول نظام أساسي للفيديو يدعم الذكاء الاصطناعي والتحليلات، وقد تم تصميمه حصريًا للمبيعات عن بعد. وبعيدًا عن احتياجات اجتماعات الفيديو التقليدية لفرق المبيعات، فهو يعمل على أتمتة سير عمل المبيعات من أجل الإنتاجية ويستفيد من الذكاء الاصطناعي لتوفير إشارات ودفعات ديناميكية لتحويل المبيعات...
Allego
allego.com
الشركة الرائدة في السوق في مجال حلول التعلم والتمكين الافتراضية. قم بتحويل مؤسستك باستخدام النظام الأساسي المحمول المصمم للفرق الموزعة اليوم.
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen عبارة عن منصة حديثة لأداء المبيعات تستخدم التلعيب والتصور لتمكين فرق المبيعات من إطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة. مهمتنا هي مساعدة عملائنا على تحسين أداء المبيعات وبناء أماكن عمل أكثر سعادة. تم تصميم SalesScreen لمواجهة تحديات عالم المبيعات الحديث. لقد أخبرنا عملاؤنا بمشاكل الصناعة التي ...
Dooly
dooly.ai
يساعد Dooly فرق الإيرادات على الفوز بمزيد من الصفقات من خلال تحسين نظافة إدارة علاقات العملاء، وإدارة عملية مبيعات رابحة، والتخلص من الأعمال ذات القيمة المنخفضة.
Salesken
salesken.ai
يوفر لك Salesken إمكانية رؤية أداء مندوبي المبيعات لديك على المكالمات، على حدة، حتى تتمكن من تحسين مشاركة العملاء وإبرام المزيد من الصفقات.
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr عبارة عن منصة شاملة تحافظ على تحديث فرق المبيعات لديك بأحدث المعرفة بالمنتج، وتضمن إرسال رسائل موحدة أثناء تفاعلات العملاء، وتزيد المبيعات في نفس الوقت. تم دمج SmartWinnr بالكامل مع Salesforce.com. نحن نستخدم - مؤشرات الأداء الرئيسية Gamified KPIs لتعزيز المبيعات - تتبع الحوافز في الوقت ا...
Kixie
kixie.com
مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة الاستخدام لفرق المبيعات التي تعمل مع كبار مديري علاقات العملاء مثل HubSpot وSalesforce وPipedrive والمزيد.
Klenty
klenty.com
منصة مشاركة المبيعات التي تحصل على المزيد من الردود والاجتماعات المحجوزة. استخدم Klenty لتنفيذ توعية مبيعات متعددة القنوات. أرسل رسائل بريد إلكتروني مخصصة وقم بأتمتة متابعاتك على نطاق واسع من خلال المكالمات ومهام LinkedIn.
Compass
getcompass.ai
أتمتة برامج الحوافز الخاصة بك. قم بتسريع المبيعات من خلال برنامجنا الخاص بالألعاب، دون أي متاعب في الدفع.
Groove
groove.co
اختبر قوة البيع السلس. تخلص من الاحتكاك في عملية المبيعات الخاصة بك وحقق المزيد من الإيرادات باستخدام منصة مشاركة المبيعات الأعلى تقييمًا لـ Salesforce.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
أفضل CRM، كل ما يتعلق بالمبيعات! أداة تمكين المبيعات، صيغة بسيطة وفائزة. التركيز على إدارة خطوط الأنابيب وعملية المبيعات والتحليلات لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد.
Jedox
jedox.com
التخطيط لأعمالك برؤى وقرارات أفضل. تسريع التخطيط والتنبؤ وإعداد التقارير من خلال الأتمتة والتحليلات التنبؤية في حل واحد موحد. توفر لك Jedox منصة مرنة لإدارة أداء المؤسسة. قم بأتمتة المهام المتكررة، وتعزيز التعاون، وتحويل أعمالك من خلال قوة الذكاء الاصطناعي.
Cloudapps
cloudapps.com
تعمل تقنية CloudApps Revenue Intelligence على تحويل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك إلى محرك كامل لإيرادات التحويل. نحن شريك Salesforce AppExchange. ساعد مؤسسونا المشاركون في بناء Salesforce. وقمنا بتطوير نظام أساسي لمعلومات الإيرادات يستغل إمكانات التعلم العميق للذكاء الاصطناعي الأكثر تقدم...
SalesHood
saleshood.com
يعمل حل تمكين المبيعات المصمم خصيصًا لهذا الغرض من SalesHood على تكرار الأداء الأفضل على نطاق واسع من خلال تسريع اختراقات إنتاجية المبيعات في الاستعداد والفعالية والتنفيذ. حافظ على مزامنة فرق الإيرادات لديك مع التدريب التفاعلي والإعداد. قم بتكرار عمليات المبيعات الفائزة باستخدام المحتوى المنسق. إبرا...
Workbooks
workbooks.com
يمكنك تحقيق نجاح الأعمال باستخدام Workbooks CRM - وهو حل CRM ميسور التكلفة وغني بالميزات يمكّن الشركات من اكتساب العملاء وتحويلهم والاحتفاظ بهم.
Leaderboarded
leaderboarded.com
اصنع لوحة المتصدرين الخاصة بك على الإنترنت! أداة سهلة لتحفيز الفريق. سهل الاستخدام - رائع في عرض النتائج. اختر ليدربورد
Prelay
prelay.com
تساعد منصة بيع فريق Prelay الشركات على تبسيط صفقاتها المعقدة وتعظيم مواردها الداخلية الأكثر قيمة لزيادة الإيرادات بشكل أسرع كفريق واحد. تسمح العديد من فرق الإيرادات لملفات CRM الثابتة والأدوات القديمة بقمع إمكانات البيع الخاصة بهم. بدون حل مصمم خصيصًا لإدارة الصفقات المعقدة، يلجأ أصحاب المصلحة الداخ...
Echo AI
echoai.com
استفد من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. قم بتحليل محادثات العملاء وأداء الفريق لاكتشاف الرؤى المخفية واغتنام الفرص وتخفيف المخاطر.
Spiff
spiff.com
Spiff، أو spiv هي لغة عامية للحصول على مكافأة فورية للبيع. عادة، يتم دفع الرسوم، إما من قبل الشركة المصنعة أو صاحب العمل، مباشرة إلى مندوب المبيعات لبيع منتج معين. يتم تقديمه أحيانًا على هيئة SPIF أو SPIFF مع كلمات مخترعة لتناسب الحروف، ولكنها ليست الأصل (انظر أدناه).
Traq.ai
traq.ai
في عالم أصبح فيه المشترون أكثر اطلاعًا من أي وقت مضى، فإن الفوز بالمزيد من الصفقات لا يتعلق باتباع النص بقدر ما يتعلق بفهم أولويات العميل المحتمل ونقاط الضعف. من خلال تسجيل المكالمات وتحويلها إلى نص وتحليل الذكاء الاصطناعي، تستخرج منصة ذكاء المحادثة Traq.ai رؤى تتمحور حول المشتري وتفوز بالصفقات من ك...
Skwill
skwill.ai
تساعد تقنية Skwill الرائدة في الصناعة القادة والمديرين على تضخيم أداء الفريق وتسريع المبيعات وتحسين المرونة والرفاهية. تسمح لك Skwill Diagnostics بتحديد "السبب" وراء الأداء الفردي والجماعي بسرعة ودقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
Avoma
avoma.com
ضاعف إيراداتك وإنتاجيتك، حتى في أوقات الركود الاقتصادي - دون مضاعفة ميزانيتك مع مساعد الاجتماعات AI الشامل وحل معلومات الإيرادات
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
CRM لمندوبي المبيعات من قبل مندوبي المبيعات احصل على منصة CRM للمبيعات توفر سهولة الإعداد والتكامل السلس والتخصيص الكامل والأدوات البديهية. باستخدام برنامج Pipeline CRM، سيكون لديك كل ما تحتاجه لتسريع المبيعات.
Goals.com
goals.com
يعد موقع goal.com حلاً بسيطًا وسهلاً لإدارة أداء المبيعات وإدارة إنتاج الفريق. استنادًا إلى فرضية مفادها أن قادة المبيعات المشغولين وفرق المبيعات المشغولة يحتاجون إلى صورة سريعة ودقيقة للمقاييس والأدوات الأساسية للمساعدة في زيادة المبيعات، يوفر موقع goals.com برنامجًا بديهيًا يدمج المعلومات الأساسية...
Kapta
kapta.com
Kapta هو برنامج رئيسي لإدارة الحسابات يعمل على تقليل التباطؤ ويحفز النمو العضوي. يسمح برنامج Kapta وعملية KAM الخاصة بنا لقادة إدارة الحسابات ونجاح العملاء بالإجابة على 3 أسئلة مهمة حول عملائهم: 1) من هم العملاء الذين يتمتعون بصحة جيدة وأيهم معرضون للخطر؟ 2) هل لدينا خطط قابلة للتنفيذ وخاضعة للمساءل...
SetSail
setsail.co
SetSail عبارة عن منصة لبيانات المبيعات تعمل على أتمتة تسجيل أنشطة المبيعات، وتوفر معلومات عن الإيرادات، وتحسن أداء المبيعات لتحقيق المزيد من الإيرادات.
Forma.ai
forma.ai
تعمل Forma.ai على تعزيز أداء المبيعات من خلال إدارة التعويضات الدقيقة والديناميكية وتحسين الإيرادات - وهي مصممة خصيصًا لتناسب عملك ونموذج المبيعات الخاص بك. يقدم نهج الذكاء المعزز الفريد لدينا بيانات حوافز متسقة وجديرة بالثقة لفرق المبيعات والمالية وكشوف المرتبات لديك، حتى يتمكنوا من التوقف عن بناء ...
Amplemarket
amplemarket.com
يعتني Amplemarket بالمهام الشاقة بينما تركز أنت على البيع. إنه إنشاء العملاء المحتملين والتواصل عبر البريد الإلكتروني وتأهيل العملاء المحتملين على الطيار الآلي.
Brainshark
brainshark.com
Brainshark هي شركة تكنولوجيا مملوكة للقطاع الخاص ومقرها في والثام، ماساتشوستس، وتوفر منصة لتمكين المبيعات ومجموعة المنتجات.
Demoleap
demoleap.com
اختبر قوة البيع الموجه في الوقت الفعلي وادفع فريقك إلى النجاح 🚀 تعمل كتيبات قواعد البيع في الوقت الفعلي من Demoleap على تعزيز السلوكيات الفائزة والقضاء على تأثيرات الإرهاق المعرفي على أداء البائع. يجمع حل الخمس نجوم الخاص بنا بين المنتج والإشارات اللفظية لتسليط الضوء على المعرفة التي تساعد البائعين...
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
حل لإدارة أداء المبيعات لفرق المبيعات المتنامية. من خلال جمع البيانات في الوقت الفعلي تلقائيًا من أنظمتك الرئيسية (CRM وVOIP والمزيد)، توفر OneUp للمبيعات والمديرين رؤى واضحة وتقارير آلية ولوحات الصدارة والمسابقات. تعمل المنصة على تشغيل عروض تلفزيونية غنية لجداول الدوري والبيانات والتصورات والصور وم...
VanillaSoft
vanillasoft.com
تساعد VanillaSoft، منصة مشاركة المبيعات الأكثر نجاحًا في الصناعة، فرق تطوير المبيعات على إشراك أكثر من 15,000,000 جهة اتصال كل شهر. عند استخدامه بشكل مستقل، أو بالاشتراك مع أنظمة إدارة علاقات العملاء التقليدية الحالية، تعمل VanillaSoft على تمكين مندوبي المبيعات من الاستجابة للعملاء المحتملين الجدد ف...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast هي منصة التخطيط الوحيدة للدخول إلى السوق (GTM) التي تربط أنشطة تخطيط GTM الخاصة بك بسلاسة مع عمليات المبيعات التكتيكية الخاصة بك. فهو يسمح لك بتحديث إستراتيجيتك بشكل مستمر ونشر التغييرات على الفور. الشركات التي تخطط باستخدام Fullcast: -> خطط خلال أيام، وليس أسابيع أو أشهر. لا توجد جداول الب...
Raydiant
raydiant.com
يمكن الوصول إلى أجهزتنا القابلة للتوصيل والتشغيل وواجهة النظام الأساسي الجاهزة للمؤسسات القائمة على السحابة (مع سوق يضم أكثر من 100 تطبيق) من أي مكان، من خلال برنامج آمن يتميز بوقت تشغيل بنسبة 99.9% وحماية من مخاطر الأمن السيبراني. يمكنك التحكم في المحتوى الذي يتم تشغيله على شاشاتك وإدارته، عبر 10 إ...
Scratchpad
scratchpad.com
تتبع التغييرات في المسار الخاص بك وقم بتحديث Salesforce بشكل أسرع. Scratchpad هي تجربة حديثة للممثلين والقادة تجعل إدارة خطوط الأنابيب وفحص الصفقات والتدريب والتنبؤ سريعة وبسيطة وممتعة.
Everstage
everstage.com
Everstage هو برنامج عمولات المبيعات الرائد الذي يساعدك على تحقيق نتائج الأعمال الصحيحة من خلال الحوافز. عمولات المبيعات، على الرغم من كونها نفقات تجارية كبيرة، غالبًا ما تكون بمثابة رافعة للإيرادات لا يتم استغلالها إلى أقصى إمكاناتها. تساعدك Everstage على رفع مستوى برنامج الحوافز الخاص بك وتحقيق الن...
Plecto
plecto.com
تعزيز أداء فريقك يبدأ من هنا. Plecto هي منصة أداء الأعمال الكاملة الوحيدة التي تجمع بين تصور مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي وأدوات اللعب والتدريب في حل واحد قوي.